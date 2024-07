Cintas Corporation (Nasdaq : CTAS) publie ce jour ses résultats pour le quatrième trimestre 2024 clos le 31 mai 2024. Le chiffre d’affaires pour le quatrième trimestre de l’exercice 2024 s’élève à 2,47 milliards de dollars, contre 2,28 milliards de dollars au quatrième trimestre de l’exercice précédent, soit une augmentation de 8,2 %. Le taux de croissance organique du chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre de l’exercice 2024, qui tient compte des acquisitions, des variations des taux de change et des différences dans le nombre de jours ouvrables, a été de 7,5 %.

La marge brute pour le quatrième trimestre de l’exercice 2024 s’élève à 1 215,4 millions de dollars, contre 1 088,8 millions de dollars au quatrième trimestre de l’exercice précédent, soit une hausse de 11,6 %. La marge brute en pourcentage du chiffre d'affaires a été de 49,2 % pour le quatrième trimestre de l'exercice 2024, contre 47,7 % au quatrième trimestre de l’exercice précédent, soit une hausse de 150 points de base.

Le résultat d'exploitation pour le quatrième trimestre de l’exercice 2024 a augmenté de 16,3 %, passant de 470,8 millions de dollars au quatrième trimestre de l’exercice précédent à 547,6 millions de dollars. Le résultat d’exploitation en pourcentage du chiffre d'affaires s'établit à 22,2 % au quatrième trimestre de l’exercice 2024, contre 20,6 % au quatrième trimestre de l'an dernier.

Le résultat net s’est établi à 414,3 millions de dollars pour le quatrième trimestre de l'exercice 2024, contre 346,2 millions de dollars au quatrième trimestre de l’exercice 2024. Le bénéfice par action (BPA) dilué du quatrième trimestre de l’exercice 2024 est de 3,99 dollars, contre 3,33 dollars au quatrième trimestre de l’exercice 2024, soit une hausse de 19,8 %.

Pour l'exercice clos au 31 mai 2024, le chiffre d'affaires s'établit à 9,60 milliards de dollars, contre 8,82 milliards de dollars pour l'exercice 2023, soit une hausse de 8,9 %. Le résultat d'exploitation pour l'exercice 2024 s'élève à 2,07 milliards de dollars, contre 1,80 milliard de dollars pour l'exercice 2023, soit une hausse de 14,8 %. Le résultat d'exploitation en pourcentage du chiffre d'affaires s'élève à 21,6 % pour l'exercice 2024, contre 20,4 % pour l'exercice 2023. Le BPA dilué pour l'exercice 2024 s'élève à 15,15 dollars, contre 12,99 dollars pour l'exercice 2023, soit une hausse de 16,6 %.

Les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation s'élèvent à 2,08 milliards de dollars au cours de l'exercice 2024, contre 1,60 milliard de dollars pour l'exercice 2023, soit une augmentation de 30,2 %. Cintas a dépensé 409,5 millions de dollars en dépenses en capital au cours de l'exercice 2024, soit 4,3 % en pourcentage du chiffre d'affaires. Cintas a acquis des entreprises pour un total de 186,8 millions de dollars au cours de l'exercice 2024. Au cours de l'exercice 2024, Cintas a versé des dividendes en espèces de 530,9 millions de dollars, soit une augmentation de 18,0 % par rapport à l'exercice 2023. Au cours de l'exercice 2024, et au 17 juillet 2024, Cintas a acheté 1 623 870 actions ordinaires de Cintas à un cours moyen de 609,04 de dollars par action, pour un prix d'achat total de 1,0 milliard de dollars.

Todd M. Schneider, président et chef de la direction de Cintas, déclare : « Nos solides résultats du quatrième trimestre concluent un autre exercice fructueux de croissance robuste des revenus et d'expansion des marges, y compris un niveau record du bénéfice d'exploitation en pourcentage du chiffre d'affaires. La forte génération de trésorerie a continué d'alimenter notre stratégie équilibrée d'allocation du capital, en mettant l'accent sur de nouveaux produits et services pour nos clients et sur les nouvelles technologies afin d'améliorer encore notre position à long terme, en investissant dans des acquisitions stratégiques et en redistribuant du capital aux actionnaires. Nous pensons que nos résultats démontrent que la proposition de valeur de Cintas continue de résonner, nous avons un produit ou un service pour aider presque toutes les entreprises en Amérique du Nord à se concentrer sur ce qu'elles font de mieux, tout en prenant soin de leur image, de leur sécurité, de leur propreté et de leurs besoins en matière de conformité. »

« Nos perspectives pour l’exercice 2025 reflètent notre confiance continue dans notre stratégie. Nous restons concentrés sur la fourniture d'expériences client exceptionnelles, le développement de la culture différenciée de Cintas qui anime nos employés-partenaires et notre succès, et la réalisation d'une croissance et d'une expansion des marges soutenues par des opérations et des investissements technologiques de qualité supérieure. »

Pour l'exercice 2025, le chiffre d'affaires devraient se situer entre 10,16 et 10,31 milliards de dollars. Veuillez garder à l'esprit que l'exercice 2025 comporte deux jours de travail de moins par rapport à l'exercice 2024. Le tableau suivant permet d'illustrer l'impact de deux journées de travail en moins :

Exercice 2025 Exercice 2025 (en millions) Exercice

2024 Bas de

la fourchette Variation

par rapport à 2024 Haut de

la fourchette Variation

par rapport à 2024 A B E H I Perspective du chiffre d'affaires total $ 9 596,6 $ 10 160,0 5,9 % $ 10 310,0 7,4 % E=(B-A)/A I=(H-A)/A C D D Jours ouvrables dans la période 262 260 260 A F G J K Variation du C.A. ajusté au nombre de jours ouvrables $ 9 596,6 $ 10 238,2 6,7 % $ 10 389,3 8,3 % F=(B/D)*C E=(F-A)/A F=(H/D)*C K=(J-A)/A Impact d'acquisition (0,3) % (0,3) % Variation organique du C.A. 6,4 % 8,0 %

Veuillez noter ce qui suit à propos de la perspective du chiffre d'affaires total :

la perspective ne prend en compte aucune acquisition future ;

la perspective assume un taux de change en devise constante.

Pour l'exercice 2025, le BPA dilué devrait se situer entre 16,25 et 16,75 dollars.

Exercice 2025 Exercice 2025 Exercice

2024 Bas de

la fourchette Variation par

rapport à 2024 Haut de

la fourchette Variation par

rapport à 2024 Perspective BPA dilué $ 15,15 $ 16,25 7,3 % $ 16,75 10,6 %

Veuillez noter ce qui suit à propos de la perspective du BPA dilué :

Les intérêts nets de l'exercice 2025 devraient être d'environ 106,0 millions de dollars, contre 95,0 millions de dollars pour l'exercice 2024, principalement en raison de la dette à taux variable plus élevée utilisée pour effectuer une partie des rachats d'actions susmentionnés jusqu'au 17 juillet 2024. Cela peut changer à la suite de rachats d'actions futurs ou d'activités d'acquisition ;

Notre taux d'imposition effectif pour l'exercice 2025 devrait être de 20,4 %, soit le même taux que pour l'exercice 2024 ;

La perspective n’inclue pas les rachats d’actions futurs ni les perturbations ou ralentissements économiques importants.

Le 2 mai 2024, Cintas a annoncé que son conseil d'administration avait approuvé un fractionnement quatre pour un de ses actions ordinaires. Les actionnaires inscrits au 4 septembre 2024 recevront trois actions supplémentaires pour chaque action détenue, qui seront distribuées après la clôture du marché le 11 septembre 2024. Cintas prévoit que ses actions ordinaires commenceront à se négocier au cours corrigé du fractionnement le 12 septembre 2024. Nos résultats financiers pour le premier trimestre de l'exercice 2025 seront communiqués après la finalisation du fractionnement des actions.

Le tableau suivant montre notre BPA dilué pour l'exercice 2024 et notre perspective de BPA dilué pour l'exercice 2025 sur une base pro forma après l'impact du fractionnement des actions ordinaires récemment annoncé.

Exercice 2025 Exercice 2025 (en millions USD, sauf BPA) Exercice

2024 Bas de

la fourchette Variation par

rapport à 2024 Haut de

la fourchette Variation par

rapport à 2024 Perspective BPA dilué $ 15,15 $ 16,25 7,3 % $ 16,75 10,6 % Bénéfice net attribué aux actionnaires ordinaires, tel que déclaré $ 1 565,7 Actions ordinaires en circulation moyennes pondérées au pro forma de base 406,6 Effet pro forma des titres dilutifs - options d'achat d'actions des salariés 6,9 Actions ordinaires moyennes pondérées au pro forma diluées en circulation 413,5 BPA dilué au pro forma $ 3,79 $ 4,06 7,1 % $ 4,19 10,6 %

Cintas

Cintas Corporation aide plus d’un million d’entreprises, de tous types et de toutes tailles, à être prêtes (Ready™ ) à ouvrir leurs portes tous les jours, en toute confiance, en leur fournissant des produits et des services qui aident les installations et employés de ses clients à maintenir une propreté, une sécurité et une présentation exemplaires. Grâce à des offres qui comprennent des uniformes, des tapis, des vadrouilles, des fournitures pour les toilettes, des produits de premiers soins et de sécurité, des extincteurs et des tests incendie, ainsi que des formations à la sécurité, Cintas aide ses clients à être prêts pour leur journée de travail (Ready for the Workday ®). Basée à Cincinnati, Cintas est une entreprise publique figurant au palmarès Fortune 500. Elle est cotée au Nasdaq Global Select Market sous le symbole CTAS et fait partie des indices Standard & Poor’s 500 et Nasdaq-100.

Cintas organise aujourd'hui à 10h00, heure de l'Est, une webdiffusion en direct pour passer en revue les résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2024. La webdiffusion sera disponible publiquement sur le site Internet de Cintas à l'adresse www.Cintas.com. Un enregistrement de la webdiffusion sera disponible environ deux heures après la fin de la conférence en direct, il restera disponible pendant deux semaines.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs relatifs à nos plans commerciaux et à nos attentes. La loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995 comporte une règle refuge en cas de contentieux civil relatif aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l’utilisation de termes tels que « estime », « anticipe », « prédit », « projette », « planifie », « s'attend à », « a l'intention de », « vise », « prévoit », « croit », « cherche à », « pourrait », « devrait », « peut », « fera », ou leur version négative, ainsi que de mots, termes et expressions semblables, ou par le contexte dans lequel ils sont utilisés. Ces énoncés sont basés sur les attentes actuelles de Cintas et ne sont valables qu’à la date où ils sont formulés. Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Nous ne saurions garantir la réalisation d’un quelconque énoncé prospectif. Ces énoncés comportent un certain nombre de risques, d’incertitudes, d’hypothèses potentiellement erronées et d’autres facteurs susceptibles d’entraîner un écart entre les résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus dans le présent communiqué de presse. Les facteurs susceptibles de provoquer une telle différence incluent, sans toutefois s'y limiter, la possibilité de coûts d'exploitation supérieurs aux prévisions, y compris les coûts de l'énergie et des carburants ; la baisse des volumes de vente ; la perte de clientèle en raison des tendances à l'externalisation ; les performances et les coûts d'intégration des acquisitions ; des contraintes sur la chaîne d'approvisionnement et des conditions macroéconomiques, y compris des pressions inflationnistes et une hausse des taux d'intérêt ; des fluctuations des coûts des matériaux et de la main-d’œuvre, y compris l’augmentation des coûts médicaux ; les coûts et l'impact potentiel des activités syndicales ; le non-respect des réglementations gouvernementales concernant la discrimination dans l’emploi, les salaires et avantages sociaux des employés, ainsi qu'en matière de santé et de sécurité des employés ; l'incidence sur l'exploitation des variations des taux de change, des droits de douane et d'autres risques politiques, économiques et réglementaires ; les incertitudes concernant les dépenses et responsabilités existantes ou nouvellement découvertes liées à la conformité et à l’assainissement de l’environnement ; notre capacité à concrétiser nos aspirations en matière d'opportunités, améliorations et efficiences ESG (environnement, social et gouvernance) ; le coût, les résultats et l’évaluation continue des contrôles internes pour l’établissement de rapports financiers ; les risques associés aux menaces de cybersécurité, y compris les perturbations causées par l'impossibilité d'accéder aux données des systèmes informatiques et aux mesures de cybersécurité ; le déclenchement ou l’issue de litiges, enquêtes ou autres procédures ; l’augmentation des coûts supposés d’approvisionnement ou de distribution des produits ; la perturbation des opérations suite à des événements catastrophiques ou exceptionnels, y compris les pandémies mondiales ; le montant et le calendrier des rachats de nos actions ordinaires, le cas échéant ; les modifications apportées aux lois internationales en matière fiscale et d'emploi ; et les réactions des concurrents en matière de prix et de service. Cintas ne s’engage nullement à publier des révisions de ces énoncés prospectifs ou à les actualiser, que ce soit suite à de nouvelles informations ou afin de refléter des événements, des circonstances ou tout autre développement imprévu survenant après la date de formulation de ces énoncés, sauf si la loi l'exige. Une liste et une description plus exhaustives de ces risques, incertitudes et d’autres sujets se trouvent dans notre rapport annuel sur formulaire 10-K pour l’exercice clos au 31 mai 2023 et dans nos rapports sur formulaires 10-Q et 8-K. Les risques et incertitudes décrits dans le présent communiqué ne sont pas les seuls auxquels nous sommes exposés. D'autres risques et incertitudes dont nous n'avons pas connaissance à ce jour, ou que nous ne considérons pas comme menaçants à l'heure actuelle, pourraient également nuire à nos activités.

Cintas Corporation États des résultats consolidés condensés (non vérifiés) (en milliers, sauf pour les données par action) Trimestre clos le 31 mai

2024 31 mai

2023 Variation en

pourcentage Revenus : Location d'uniformes et services aux établissements $ 1 911 190 $ 1 773 206 7,8% Autres 559 745 511 265 9,5% Revenus totaux 2 470 935 2 284 471 8,2% Coûts et dépenses : Coût de location d’uniformes et services aux établissements 983 049 926 689 6,1% Autres coûts 272 437 269 004 1,3% Frais de vente et d’administration 667,855 617,980 8.1% Résultat d’exploitation 547 594 470 798 16,3% Intérêts créditeurs (3 621 ) (844 ) 329,0% Intérêts débiteurs 24 076 25 773 (6,6)% Bénéfice avant impôts 527 139 445 869 18,2% Impôts sur le revenu 112 824 99 668 13,2% Bénéfice net $ 414 315 $ 346 201 19,7% Bénéfice de base par action $ 4,06 $ 3,39 19,8% Bénéfice dilué par action $ 3,99 $ 3,33 19.,8% Nombre moyen pondéré de base d'actions ordinaires en circulation 101 545 101 788 Nombre moyen pondéré dilué d'actions ordinaires en circulation 103 332 103 418

Cintas Corporation États des résultats consolidés condensés (en milliers, sauf pour les données par action) Exercice clos le 31 mai

2024 31 mai

2023 Variation en

pourcentage Revenus : Location d'uniformes et services aux établissements $ 7 465 199 $ 6 897 130 8,2% Autres 2 131 416 1 918 639 11,1% Revenus totaux 9 596 615 8 815 769 8,9% Coûts et dépenses : Coût de location d’uniformes et services aux établissements 3 865 071 3 632 175 6,4% Autres frais 1 045 128 1 010 226 3,5% Frais de vente et d’administration 2 617 783 2 370 704 10,4% Résultat d’exploitation 2 068 633 1 802 664 14,8% Intérêts créditeurs (5 742 ) (1 716 ) 234,6% Intérêts débiteurs 100 740 111 232 (9,4)% Bénéfice avant impôts 1 973 635 1 693 148 16,6% Impôts sur le revenu 402 043 345 138 16,5% Bénéfice net $ 1 571 592 $ 1 348 010 16,6% Bénéfice de base par action $ 15,40 $ 13,21 16,6% Bénéfice dilué par action $ 15,15 $ 12,99 16,6% Nombre moyen pondéré de base d'actions ordinaires en circulation 101 653 101 645 Nombre moyen pondéré dilué d'actions ordinaires en circulation 103 367 103 377

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES DE CINTAS CORPORATION

Résultats de marge brute et de marge bénéficiaire nette

Trimestre clos le Exercice clos le 31 mai

2024 31 mai

2023 31 mai

2024 31 mai

2023 Marge brute sur la location d’uniformes et les services aux établissements 48,6% 47,7% 48,2% 47,3% Marge brute sur les autres activités 51,3% 47,4% 51,0% 47,3% Marge brute totale 49,2% 47,7% 48,8% 47,3% Marge bénéficiaire nette 16,8% 15,2% 16,4% 15,3%

Rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR

Le présent communiqué de presse contient des mesures financières non-PCGR au sens des règles promulguées par la Commission américaine des valeurs mobilières (SEC). Pour compléter ses états financiers consolidés condensés, présentés conformément aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) aux États-Unis, la Société fournit ces mesures financières supplémentaires non conformes aux PCGR du flux de trésorerie disponible et de la croissance organique du chiffre d'affaires. La Société estime que ces mesures financières non-PCGR permettent de mieux comprendre son rendement antérieur ainsi que ses perspectives de rendement futur. Un rapprochement de la différence entre ces mesures financières non-PCGR et les mesures financières les plus directement comparables calculées conformément aux PCGR est présenté dans les tableaux ci-dessous.

Calcul du flux de trésorerie disponible

Exercice clos le (en milliers) 31 mai

2024 31 mai

2023 Encaisse nette générée par les activités $ 2 079 781 $ 1 597 814 Dépenses en capital (409 469 ) (331 109 ) Flux de trésorerie disponible $ 1 670 312 $ 1 266 705

La direction utilise le flux de trésorerie disponible pour évaluer le rendement financier de la Société. La direction estime que le flux de trésorerie disponible est une donnée utile aux investisseurs, car il associe le flux de trésorerie d'exploitation de la Société au capital utilisé pour assurer la continuité, l’amélioration et le développement de ses activités commerciales.

Calcul de la croissance organique des revenus

Exercice clos le 31 mai

2024 31 mai

2023 Variation en

pourcentage A B G Revenus $ 9 596 615 $ 8 815 769 8,9% G=(A-B)/B C D Jours ouvrables durant la période 262 261 E F H Croissance des revenus corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables $ 9 559 987 $ 8 815 769 8,4% E=(A/C)*D F=(B/D)*D H=(E-F)/F Impact des acquisitions et des taux de change des devises, montants nets (0,4)% Croissance organique des revenus 8,0%

La direction estime que la croissance organique des revenus est une donnée utile aux investisseurs, car elle reflète la performance des revenus par rapport à une période antérieure avec le même nombre de jours générant des revenus et exclut l’impact des acquisitions et des variations des taux de change.

DONNÉES SECTORIELLES SUPPLÉMENTAIRES

(en milliers) Location d'uniformes

et services aux

établissements Premiers soins

et services de

sécurité Toutes les

autres activités Total Pour le trimestre clos le 31 mai 2024 Revenus $ 1 911 190 $ 277 638 $ 282 107 $ 2 470 935 Marge brute $ 928 141 $ 153 832 $ 133 476 $ 1 215 449 Frais de vente et d’administration $ 495 187 $ 90 507 $ 82 161 $ 667 855 Résultat d'exploitation $ 432 954 $ 63 325 $ 51 315 $ 547 594 Pour le trimestre clos le 31 mai 2023 Revenus $ 1 773 206 $ 249 756 $ 261 509 $ 2 284 471 Marge brute $ 846 517 $ 127 390 $ 114 871 $ 1 088 778 Frais de vente et d’administration $ 461 621 $ 80 312 $ 76 047 $ 617 980 Résultat d'exploitation $ 384 896 $ 47 078 $ 38 824 $ 470 798 Pour l'exercice clos le 31 mai 2024 Revenus $ 7 465 199 $ 1 067 334 $ 1 064 082 $ 9 596 615 Marge brute $ 3 600 128 $ 592 656 $ 493 632 $ 4 686 416 Frais de vente et d’administration $ 1 940 627 $ 353 503 $ 323 653 $ 2 617 783 Résultat d'exploitation $ 1 659 501 $ 239 153 $ 169 979 $ 2 068 633 Pour l'exercice clos le 31 mai 2023 Revenus $ 6 897 130 $ 951 496 $ 967 143 $ 8 815 769 Marge brute $ 3 264 955 $ 482 088 $ 426 325 $ 4 173 368 Frais de vente et d’administration $ 1 786 198 $ 301 398 $ 283 108 $ 2 370 704 Résultat d'exploitation $ 1 478 757 $ 180 690 $ 143 217 $ 1 802 664

Cintas Corporation Bilans consolidés condensés (en milliers, sauf pour les données par action) 31 mai

2024 31 mai

2023 ACTIF Actif à court terme : Trésorerie et équivalents de trésorerie $ 342 015 $ 124 149 Comptes débiteurs nets 1 244 182 1 152 993 Stocks nets 410 201 506 604 Uniformes et autres articles de location en service 1 040 144 1 011 918 Charges payées d'avance et autres actifs à court terme 148 665 142 795 Total de l'actif à court terme 3 185 207 2 938 459 Immobilisations corporelles nettes 1 534 168 1 396 476 Investissements 302 212 247 191 Écarts d'acquisition 3 212 424 3 056 201 ontrats de service, montants nets 321 902 346 574 Actifs liés aux droits d’utilisation des contrats de location d’exploitation, montants nets 187 953 178 464 Autres actifs nets 424 951 382 991 $ 9 168 817 $ 8 546 356 PASSIF ET CAPITAUX PROPRES Passif à court terme : Comptes créditeurs $ 339 166 $ 302 292 Rémunération à payer et engagements connexes 214 130 239 086 Charges à payer 761 283 632 504 Impôts exigibles 18 618 12 470 Passif de location-exploitation, à court terme 45 727 43 710 Dette exigible à un an 449 595 — Total du passif à court terme 1 828 519 1 230 062 Passif à long terme : Dette exigible à plus d’un an 2 025 934 2 486 405 Impôts sur le revenu différés 475 512 498 356 Passif de location-exploitation 146 824 138 278 Charges à payer 375 656 329 269 Total du passif à long terme 3 023 926 3 452 308 Capitaux propres : Actions privilégiées, sans valeur nominale : 100 000 actions autorisées, aucune en circulation — — Actions ordinaires, sans valeur nominale, et capital versé : 425 000 000 actions autorisées Exercice 2024 : 193 274 296 actions émises et 101 251 994 en circulation Exercice 2023 : 192 198 938 actions émises et 101 732 148 en circulation 2 305 301 2 031 542 Bénéfices non répartis 10 617 955 9 597 315 Actions de trésorerie : Exercice 2024 : 92 022 302 actions Exercice 2023 : 90 466 790 actions (8 698 085 ) (7 842 649 ) Cumul des autres éléments du résultat étendu 91 201 77 778 Total des capitaux propres 4 316 372 3 863 986 $ 9 168 817 $ 8 546 356

Cintas Corporation États consolidés condensés des flux de trésorerie (en milliers) Exercice clos le 31 mai

2024 31 mai

2023 Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation : Bénéfice net $ 1 571 592 $ 1 348 010 Ajustements pour rapprocher les revenus nets de la trésorerie nette provenant des activités d'exploitation : Amortissement 280 866 257 041 Amortissement des actifs incorporels et coûts contractuels capitalisés 161 518 152 121 Rémunération en actions 116 986 103 621 Impôts différés (28 912 ) 23 233 Variation des actifs et des passifs courants, nette des acquisitions d’entreprises : Comptes débiteurs nets (91 399 ) (151 771 ) Stocks nets 95 766 (35 658 ) Uniformes et autres articles de location en service (22 815 ) (98 252 ) Charges payées d’avance, autres actifs à court terme et coûts contractuels capitalisés (117 674 ) (132 173 ) Comptes créditeurs 36 896 53 369 Rémunération à payer et obligations connexes (27 013 ) 2 711 Charges à payer et autres 97 750 41 314 Impôts exigibles 6 220 34 248 Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 2 079 781 1 597 814 Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement : Dépenses en capital (409 469 ) (331 109 ) Achats d'investissements (7 546 ) (4 566 ) Acquisitions d'entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise (186 837 ) (46 357 ) Autres, montants nets (4 779 ) (6 640 ) Trésorerie nette utilisée dans les activités d'investissement (608 631 ) (388 672 ) Flux de trésorerie provenant des activités de financement : Paiements de billets de trésorerie, nets — (261 200 ) Remboursement de la dette (13 450 ) (50 000 ) Produit tiré de l’exercice des rémunérations à base d'actions 1 370 3 021 Dividendes payés (530 909 ) (449 917 ) Rachat d'actions ordinaire (700 033 ) (398 865 ) Autres, montants nets (10 468 ) (15 875 ) Trésorerie nette utilisée dans les activités de financement (1 253 490 ) (1 172 836 ) Impact des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie 206 (2 628 ) Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 217 866 33 678 Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période 124 149 90 471 Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période $ 342 015 $ 124 149

