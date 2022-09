Cintas Corporation annonce ses résultats du premier trimestre de l'exercice 2023

Cintas Corporation (Nasdaq: CTAS) publie aujourd'hui les résultats pour son premier trimestre de l'exercice 2023 clos au 31 août 2022. Les revenus pour le premier trimestre 2023 s'élève à 2,17 milliards USD, contre 1,90 milliard USD au premier trimestre de l'exercice précédent, soit une hausse de 14,2%. Le taux de croissance des revenus organiques pour le premier trimestre de l'exercice 2023, qui tient compte de l’incidence des acquisitions, des cessions et des fluctuations des taux de change des devises étrangères, s'élève à 13,9%.

La marge brute pour le premier trimestre 2023 s'élève à 1 028,1 millions USD, contre 902,8 millions USD au premier trimestre de l'exercice précédent, soit une hausse de 13,9%. La marge brute en pourcentage des revenus s'élève à 47,5% au premier trimestre 2023, contre 47,6% au premier trimestre de l'exercice précédent. Les dépenses énergétiques, comprenant l'essence, le gaz naturel et l'électricité, ont augmenté de 30 points de base entre le premier trimestre 2023 et le premier trimestre 2022.

Le bénéfice d’exploitation pour le premier trimestre 2023 s'élève à 440,1 millions USD, contre 394,1 millions USD au premier trimestre de l'exercice précédent. Le bénéfice d’exploitation en pourcentage de revenus s'élève à 20,3% au premier trimestre 2023, contre 20,8% au premier trimestre de l'exercice précédent. Le bénéfice d'exploitation du premier trimestre 2022 inclut un gain de 12,1 millions USD sur la vente d'actifs d'exploitation, qui a été comptabilisée comme une réduction des frais de vente et d'administration. En excluant le gain du premier trimestre 2022, le bénéfice d'exploitation du premier trimestre 2023 a augmenté de 15,2% et le bénéfice d'exploitation en tant que pourcentage des revenus a augmenté de 20 points de base pour atteindre 20,3%, contre 20,1% au premier trimestre de l'exercice précédent.

Le bénéfice net s'élève à 351,7 millions USD au premier trimestre 2023, contre 331,2 millions USD au premier trimestre de l'exercice précédent. Au premier trimestre 2023, le bénéfice par action (BPA) dilué s'élève à 3,39 USD, contre 3,11 USD au premier trimestre de l'exercice précédent. Le BPA dilué du premier trimestre 2022 inclut 0,09 USD provenant du gain sur la vente d'actifs d'exploitation et l'impact afférent de l'impôt sur les sociétés. En excluant le gain et l'impact afférent de l'impôt sur les sociétés du premier trimestre 2022, le BPA dilué du premier trimestre 2023 de 3,39 USD a augmenté de 12,3% par rapport à 3,02 USD au premier trimestre de l'exercice précédent.

Au premier trimestre 2023, la trésorerie nette provenant des activités d’exploitation s'élève à 298,2 millions USD, contre 262,1 millions USD au premier trimestre de l'exercice précédent, soit une hausse de 13,8%. Au 15 juin 2022, Cintas a versé aux actionnaires un total de 97,7 millions USD en dividendes trimestriels en espèces. Durant le premier trimestre 2023, Cintas a acheté 210,8 millions USD d'actions ordinaires Cintas dans le cadre de son programme de rachat.

Todd M. Schneider, président et chef de la direction de Cintas: "Nous sommes satisfaits de nos résultats financiers du premier trimestre de l'exercice 2023. Tous nos segments d'exploitation ont augmenté leurs revenus à des taux à deux chiffres. Le BPA dilué ajusté a également connu une croissance à deux chiffres, bénéficiant d'une expansion de la marge du bénéfice d'exploitation, malgré une inflation élevée. Ces résultats financiers sont le fruit de la volonté renouvelée de nos employés-partenaires à fournir l'image, la sûreté, la propreté et la conformité nécessaires pour aider nos clients à être prêts pour leur journée de travail (Ready for the Workday®)."

Et M. Schneider de conclure: "Nous revoyons à la hausse nos prévisions financières pour l'exercice 2023. Nous faisons passer nos prévisions des revenus annuels d'une fourchette entre 8,47 milliards USD et 8,58 milliards USD à une fourchette entre 8,58 milliards USD et 8,67 milliards USD, et le BPA dilué d'une fourchette entre 11,90 USD et 12,30 USD à une fourchette entre 12,30 USD et 12,65 USD."

Le tableau suivant compare les revenus de l'exercice 2022 et le BPA dilué à nos prévision mises à jour pour l'exercice 2023.

Exercice 2023 Exercice 2023 Prévisions des revenus (en millions USD) Exercice 2022 Fourchette

inférieure Croissante

par rapport à 2022 Fourchette

supérieure Croissance

par rapport à 2022 Revenus totaux $ 7 854,5 $ 8 580,0 9,2 % $ 8 670,0 10,4 % Exercice 2022 Exercice 2023 Exercice 2023 Prévisions du bénéfice par action (en millions USD, sauf BPA) Bénéfice

d'exploitation Taux

d'imposition BPA Fourchette

inférieure Croissance

par rapport à 2022 Fourchette

supérieure Croissance

par rapport à 2022 Déclarées $ 1 587,4 17,5 % $ 11,65 Gain sur la vente d’actifs d’exploitation au T1 (12,1 ) 0,1 % (0,09 ) Gain sur investissement selon la méthode de la mise en équivalence au T3 (30,2 ) 0,3 % (0,28 ) Après les éléments ci-dessus $ 1 545,1 17,9 % $ 11,28 $ 12,30 9,0 % $ 12,65 12,1 %

Le bénéfice d’exploitation de l’exercice 2023 devrait se situer entre 1,72 milliard USD et 1,76 milliard USD, contre 1,55 milliard USD pour l'exercice 2022, ajusté pour exclure les gains dans le tableau ci-dessus.

Les frais d’intérêt pour l’exercice 2023 devraient être d’environ 110,0 millions USD, contre 88,8 millions USD pour l’exercice 2022, en partie en raison de la hausse des taux d’intérêt.

Le taux d’imposition effectif pour l’exercice 2023 devrait être d’environ 20,0%, contre un taux de 17,9 % pour l’exercice 2022, après avoir exclu les gains dans le tableau ci-dessus et leurs répercussions fiscales connexes du taux déclaré de 17,5 %. La hausse prévue du taux d’imposition effectif aura une incidence négative sur le BPA dilué d’environ 0,32 USD pour l’exercice 2023 et sur la croissance diluée du BPA d’environ 290 points de base.

Nos prévisions relatives au BPA dilué ne comprennent pas de futurs rachats d’action.

Nous demeurons dans un environnement dynamique qui peut continuer de changer. Nos prévisions supposent une économie stable et excluent les revers ou les ralentissements économiques liés à la pandémie de la COVID-19.

Cintas

Cintas Corporation aide plus d’un million d’entreprises de tous types et de toutes tailles à être prêtes (Ready™) à ouvrir leurs portes avec confiance, chaque jour, en fournissant des produits et des services qui permettent à leurs clients de maintenir la propreté, la sécurité et la qualité de l’environnement de travail des employés. Grâce à des offres qui comprennent des uniformes, des petits tapis, des vadrouilles, des fournitures pour toilettes, des produits de premiers soins et de sécurité, des extincteurs et des tests, ainsi que des séances de formation en matière de sécurité, Cintas aide ses clients à être prêts pour leur journée de travail (Ready for the Workday®). Basée à Cincinnati, Cintas est une entreprise publique figurant au palmarès Fortune 500. Cintas est cotée au Nasdaq Global Select Market sous le mnémo CTAS et fait partie de l’indice Standard & Poor’s 500 et de l’indice Nasdaq-100.

Cintas tient aujourd'hui une webdiffusion en direct pour passer en revue les résultats du premier trimestre 2023, à 10h00, heure de l'EST. La webdiffusion sera disponible sur le site de Cintas à l'adresse www.Cintas.com. Un enregistrement de la webdiffusion sera disponible environ deux heures après la fin de l'événement en direct et sera disponible pendant deux semaines.

MISE EN MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PRÉVISIONNELS

Le Private Securities Litigation Reform Act de 1995 prévoit une sphère de sécurité contre les litiges civils pour les énoncés prévisionnels. Les énoncés prévisionnels peuvent être identifiés par des mots tels que "estimations", "anticipations", "prévisions", "projets", "plans", "attentes", "intentions", "cibles", "prévisions", "croit", "cherche", "pourrait", "devrait", "peut" et "sera", ou les versions négatives de ces mots, termes et expressions similaires et par le contexte dans lequel ils sont utilisés. Ces énoncés sont basés sur les attentes actuelles de Cintas et ne sont valables qu’à la date où ils sont formulés. Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux énoncés prévisionnels. Nous ne pouvons pas garantir que tout énoncé prévisionnel se réalisera. Ces énoncés sont soumis à divers risques, incertitudes et hypothèses potentiellement inexacts et à d’autres facteurs qui pourraient entraîner une différence entre les résultats réels et ceux indiqués ou sous-entendus dans le présent communiqué de presse. Les facteurs susceptibles de provoquer une telle différence comprennent, sans s’y limiter, la possibilité de coûts d’exploitation plus élevés que prévu, y compris les coûts de l’énergie et du carburant; la baisse des volumes de vente; la perte de clients en raison des tendances à l'externalisation; les performances et les coûts d’intégration des acquisitions; les fluctuations des coûts des matériaux et de la main-d’œuvre, y compris l’augmentation des coûts médicaux; les coûts et les effets possibles des activités de syndicalisation; le non-respect des réglementations gouvernementales concernant la discrimination dans l’emploi, les salaires et les avantages sociaux des employés, ainsi que la santé et la sécurité des employés; l’effet sur les opérations des fluctuations des taux de change, des tarifs et d’autres risques politiques, économiques et réglementaires, y compris le risque de récession; les incertitudes concernant les dépenses et les responsabilités existantes ou nouvellement découvertes liées à la conformité et à l’assainissement de l’environnement; le coût, les résultats et l’évaluation continue des contrôles internes pour les rapports financiers; l’effet des nouvelles prises de position comptables; les perturbations causées par l’inaccessibilité des données des systèmes informatiques, y compris les risques liés à la cybersécurité; le déclenchement ou l’issue de litiges, d’enquêtes ou d’autres procédures; l’augmentation des coûts supposés d’approvisionnement ou de distribution des produits; l’interruption des opérations due à des événements catastrophiques ou extraordinaires, y compris les pandémies virales telles que le coronavirus COVID-19; le montant et le moment des rachats de nos actions ordinaires, le cas échéant; les changements dans les lois fiscales et du travail fédérales et étatiques; et les réactions des concurrents en termes de prix et de service. Cintas ne s’engage pas à publier une révision des énoncés prévisionnels ou à mettre à jour ces énoncés prévisionnels à la suite de nouvelles informations ou pour refléter des événements, des circonstances ou tout autre développement imprévu survenant après la date à laquelle ces énoncés sont faits. Une liste et une description plus détaillées des risques, incertitudes et autres questions figurent dans notre rapport annuel sur formulaire 10-K pour l'exercice clos au 31 mai 2022 et dans nos rapports sur formulaires 10-Q et 8-K. Les risques et incertitudes décrits dans le présent document ne sont pas les seuls auxquels nous pouvons être confrontés. D’autres risques et incertitudes actuellement inconnus de nous, ou que nous considérons actuellement comme non significatifs, peuvent également nuire à nos activités.

Cintas Corporation États des résultats consolidés condensés (non audités) (en milliers, sauf pour les données par action) Trimestre clos au 31 août

2022 31 août

2021 %

de variation Revenue: Location d’uniformes et services aux établissements $ 1 697 772 $ 1 508 176 12,6 % Autres 468 682 388 774 20,6 % Recettes totales 2 166 454 1 896 950 14,2 % Coûts et dépenses: Coût de location d’uniformes et services aux établissements 890 766 779 301 14,3 % Coûts des autres activités 247 576 214 893 15,2 % Frais de vente et d’administration 587 992 508 655 15,6 % Bénéfice d’exploitation 440 120 394 101 11,7 % Intérêts créditeurs (155 ) (56 ) 176,8 % Intérêts débiteurs 27 720 21 854 26,8 % Bénéfice avant impôts sur le revenu 412 555 372 303 10,8 % Impôts sur le revenu 60 866 41 124 48,0 % Bénéfice net $ 351 689 $ 331 179 6,2 % Bénéfice de base par action $ 3,45 $ 3,19 8,2 % Bénéfice dilué par action $ 3,39 $ 3,11 9,0 % Moyenne pondérée de base d’actions ordinaires en circulation 101 428 103 295 Moyenne pondérée diluée d’actions ordinaires en circulation 103 337 105 944

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES CINTAS CORPORATION

Résultats de la marge brute et de la marge de bénéfice net Trimestre clos au 31 août

2022 31 août

2021 Marge brute pour la location d’uniformes et les services aux établissements 47,5 % 48,3 % Autre marge brute 47,2 % 44,7 % Marge brute totale 47,5 % 47,6 % Marge de bénéfice net 16,2 % 17,5 %

Rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR et information sur la réglementation G

Le communiqué de presse contient des mesures financières non conformes aux PCGR au sens de la réglementation G promulguée par la Securities and Exchange Commission. Pour compléter ses états des résultats consolidés condensés présentés conformément aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) des États-Unis, la Société fournit les mesures financières supplémentaires non conformes aux PCGR que sont le bénéfice d’exploitation, le bénéfice dilué par action et le flux de trésorerie. L’entreprise estime que ces mesures financières non conformes aux PCGR sont appropriées pour améliorer la compréhension de son rendement passé et de ses perspectives futures de rendement. Un rapprochement des différences entre ces mesures financières non conformes aux PCGR et la mesure financière la plus directement comparable calculée conformément aux PCGR est présenté dans les tableaux ci-dessous.

Résultats du bénéfice d’exploitation Trimestre clos au (en milliers) 31 août

2022 % des

revenus 31 août

2021 % des

revenus Croissance

par rapport à 2022 Bénéfice d’exploitation $ 440 120 20,3 % $ 394 101 20,8 % 11,7 % Gain sur la vente d’actifs d’exploitation (12 178 ) Bénéfice d’exploitation excluant les éléments ci-dessus $ 440 120 20,3 % $ 381 923 20,1 % 15,2 %

Résultats du bénéfice par action Trimestre clos au 31 août

2022 31 août

2021 Croissance

par rapport au 2022 BPA dilué $ 3,39 $ 3,11 9,0 % Gain avant impôt et avantage fiscal connexe sur la vente de certains actifs d’exploitation (0,09 ) BPA dilué excluant les éléments ci-dessus $ 3,39 $ 3,02 12,3 %

Calcul du flux de trésorerie disponible Trimestre clos au (en milliers) 31 août

2022 31 août

2021 Flux de trésorerie net provenant de l’exploitation $ 298 156 $ 262 141 Dépenses d’immobilisation (70 016 ) (48 748 ) Flux de trésorerie disponible $ 228 140 $ 213 393

La direction utilise le flux de trésorerie disponible pour évaluer le rendement financier de la Société. La direction estime que le flux de trésorerie disponible est utile aux investisseurs, car il établit un lien entre le flux de trésorerie d’exploitation de l’entreprise et le capital dépensé pour poursuivre, améliorer et développer les opérations commerciales.

DONNÉES DE SEGMENT SUPPLÉMENTAIRES

(en milliers) Location d’uniformes

et services

aux établissements Premiers soins

et services

de sécurité Tout

autre Entreprise Total Pour le trimestre clos au 31 août 2022 Revenus $ 1 697 772 $ 234 161 $ 234 521 $ — $ 2 166 454 Marge brute $ 807 006 $ 116 137 $ 104 969 $ — $ 1 028 112 Frais de vente et d’administration $ 442 235 $ 75 291 $ 70 466 $ — $ 587 992 Intérêts créditeurs $ — $ — $ — $ (155 ) $ (155 ) Intérêts débiteurs $ — $ — $ — $ 27 720 $ 27 720 Bénéfice (perte) avant impôts sur le revenu $ 364 771 $ 40 846 $ 34 503 $ (27 565 ) $ 412 555 Pour le trimestre clos au 31 août 2021 Revenus $ 1 508 176 $ 199 116 $ 189 658 $ — $ 1 896 950 Marge brute $ 728 875 $ 89 275 $ 84 606 $ — $ 902 756 Frais de vente et d’administration $ 399 493 $ 63 547 $ 45 615 $ — $ 508 655 Intérêts créditeurs $ — $ — $ — $ (56 ) $ (56 ) Intérêts débiteurs $ — $ — $ — $ 21 854 $ 21 854 Bénéfice (perte) avant impôts sur le revenu $ 329 382 $ 25 728 $ 38 991 $ (21 798 ) $ 372 303

Cintas Corporation Bilans consolidés condensés (en milliers, sauf pour les données par action) 31 août

2022 31 mai

2022 (non vérifiés) ACTIF Actif à court terme: Espèces et quasi-espèces $ 74 558 $ 90 471 Comptes débiteurs, nets 1 082 783 1 006 220 Inventaires, nets 473 888 472 150 Uniformes et autres articles de location du service 953 717 916 706 Impôts sur le revenu à court terme — 21 708 Frais prépayés et autres actifs à court terme 162 844 124 728 Total de l'actif à court terme 2 747 790 2 631 983 Immobilisations corporelles, nettes 1 329 131 1 323 673 Investissements 239 335 242 873 Écart d’acquisition 3 037 278 3 042 976 Contrats de service, nets 379 379 391 638 Actifs liés aux droits d’utilisation des contrats de location d’exploitation, nets 174 697 170 003 Autres actifs, nets 353 416 344 110 $ 8 261 026 $ 8 147 256 PASSIF ET CAPITAUX PROPRES Passif à court terme: Comptes fournisseurs $ 292 321 $ 251 504 Rémunération accumulée et passifs connexes 176 865 236 992 Passif à payer 543 566 588 948 Impôts sur le revenu à court terme 35 783 — Passif de location pour l’exploitation à court terme 43 539 43 872 Dette due à moins d’un an 507 467 311 574 Total du passif à court terme 1 599 541 1 432 890 Passif à long terme: Dette due après un an 2 484 602 2 483 932 Impôts différés sur le revenu 487 755 473 777 Passif de location pour l’exploitation 134 010 129 064 Passif à payer 325 492 319 397 Total du passif à long terme 3 431 859 3 406 170 Capitaux propres: Actions privilégiées, sans valeur nominale: — — 100 000 actions autorisées, aucune en circulation Action ordinaire, sans valeur nominale, et capital versé: 1 878 837 1 771 917 425 000 000 actions autorisées Exercice 2023: 191 654 188 émises et 101 532 642 en circulation Exercice 2022: 190 837 921 émises et 101 711 215 en circulation Bénéfices non répartis 8 953 391 8 719 163 Actions rachetées: (7 690 726 ) (7 290 801 ) Exercice 2023: 90 121 546 actions Exercice 2022: 89 126 706 actions Cumul des autres éléments du résultat global 88 124 107 917 Total des capitaux propres 3 229 626 3 308 196 $ 8 261 026 $ 8 147 256

Cintas Corporation États des flux de trésorerie consolidés condensés (non vérifiés) (en milliers) Trimestre clos au 31 août

2022 31 août

2021 Flux de trésorerie des activités d’exploitation: Bénéfice net $ 351 689 $ 331 179 Ajustements pour rapprocher le bénéfice net et le flux de trésorerie net provenant des activités d’exploitation: Dépréciation 63 057 60 955 Amortissement des actifs incorporels et des coûts de contrat capitalisés 36 989 36 994 Rémunération en actions 26 282 36 496 Gain sur la vente d’actifs d’exploitation — (12 178 ) Impôts différés sur le revenu 14 829 22 887 Variation de l’actif et du passif à court terme, nette des acquisitions d’entreprises: Comptes débiteurs, nets (79 397 ) (27 742 ) Inventaires, nets (2 476 ) 14,986 Uniformes et autres articles de location du service (39 327 ) (39 274 ) Frais prépayés et autres actifs à court terme et coûts de contrat capitalisés (63 641 ) (36 724 ) Comptes fournisseurs 41 681 (26 272 ) Rémunération accumulée et passifs connexes (59 957 ) (85 834 ) Passif à payer et autre (49 105 ) (24 342 ) Impôts sur le revenu à court terme 57 532 11 010 Flux de trésorerie net provenant des activités d’exploitation 298 156 262 141 Flux de trésorerie d’activités d’investissement: Dépenses d’immobilisation (70 016 ) (48 748 ) Achat d’investissements (5 930 ) (8 738 ) Produits de la vente d’actifs d’exploitation, nets des liquidités cédées — 15 070 Acquisitions d’entreprises, nettes des liquidités acquises (7 060 ) (35 725 ) Autres, nets (3 589 ) (6 180 ) Trésorerie nette utilisée dans les activités d’investissement (86 595 ) (84 321 ) Flux de trésorerie d’activités de financement: Émission de billet de trésorerie, nette 196 000 326 000 Remboursement de dettes — (250 000 ) Produit de l’exercice des attributions de rémunération à base d’actions 1 047 72 896 Dividendes payés (97 655 ) (79 135 ) Rachat d’actions ordinaires (320 334 ) (659 235 ) Autres, nets (5 257 ) (610 ) Trésorerie nette utilisée dans les activités de financement (226 199 ) (590 084 ) Effet des variations de taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie (1 275 ) (1 627 ) Baisse nette des espèces et quasi-espèces (15 913 ) (413 891 ) Espèces et quasi-espèces en début de période 90 471 493 640 Espèces et quasi-espèces en fin de période $ 74 558 $ 79 749

