Les revenus déclarés pour l’exercice complet s'élèvent à 8,82 milliards USD, soit une hausse de 12,2 % La marge d'exploitation déclarée pour l'exercice est en hausse de 13,6 % Le BPA dilué déclaré pour l'exercice est à 12,99 USD, en hausse de 11,5 %

Cintas Corporation (Nasdaq : CTAS) publie aujourd’hui des résultats pour son quatrième trimestre de l’exercice 2023 clos le 31 mai 2023. Les revenus pour le quatrième trimestre de l’exercice 2023 s’élèvent à 2,28 milliards USD, contre 2,07 milliards USD au quatrième trimestre de l’exercice précédent, soit une augmentation de 10,1 %. Le taux de croissance organique des revenus pour le quatrième trimestre de l’exercice 2023, qui s’ajuste aux effets des acquisitions et des fluctuations du taux de change, s’élève à 10,3 %.

La marge brute pour le quatrième trimestre de l’exercice 2023 s’élève à 1 088,8 millions USD, contre 946,2 millions USD au quatrième trimestre de l’exercice précédent, soit une hausse de 15,1 %. La marge brute en pourcentage des revenus s’est établie à 47,7 % au quatrième trimestre de l’exercice 2023, contre 45,6 % au quatrième trimestre de l’exercice précédent, soit une hausse de 210 points de base. Les dépenses énergétiques (essence, gaz naturel et électricité) ont diminué de 65 points de base au quatrième trimestre de l’exercice 2023 par rapport au quatrième trimestre de l’exercice précédent.

Le résultat d’exploitation pour le quatrième trimestre de l’exercice 2023 s’élève à 470,8 millions USD, contre 404,4 millions USD au quatrième trimestre de l’exercice précédent, soit une augmentation de 16,4 %. Le résultat d’exploitation en pourcentage des revenus s’est établi à 20,6 % au quatrième trimestre de l’exercice 2023, contre 19,5 % au quatrième trimestre de l’exercice précédent.

Le bénéfice net s’élève à 346,2 millions USD pour le quatrième trimestre de l’exercice 2023, contre 294,5 millions USD au quatrième trimestre de l’exercice précédent. Le bénéfice par action (BPA) dilué du quatrième trimestre de l’exercice 2023 s’est établi à 3,33 USD, contre 2,81 USD au quatrième trimestre de l’exercice précédent, soit une hausse de 18,5 %.

Le 15 juin 2023, Cintas a versé un dividende trimestriel total en espèces de 117,6 millions USD aux actionnaires, soit une augmentation de 20,6 % par rapport au montant payé en juin dernier.

Pour l’exercice clos le 31 mai 2023, les revenus s'élèvent à 8,82 milliards USD, contre 7,85 milliards USD pour l’exercice 2022, soit une augmentation de 12,2 %. Le résultat d’exploitation pour l’exercice 2023 s’est établi à 1,80 milliard USD, contre 1,59 milliard USD pour l’exercice 2022, soit une augmentation de 13,6 %. Le résultat d’exploitation en pourcentage des revenus s’élève à 20,4 % au cours de l’exercice 2023, contre 20,2 % au cours de l’exercice 2022. Le BPA dilué pour l’exercice 2023 s’élève à 12,99 USD, contre 11,65 USD au cours de l’exercice 2022, soit une augmentation de 11,5 %. Le résultat d’exploitation et le BPA dilué de l’exercice 2022 incluaient un gain de 12,1 millions USD sur la vente d’actifs d’exploitation et un gain de 30,2 millions USD sur une opération d’investissement selon la méthode de la mise en équivalence. En excluant les gains, le résultat d’exploitation de 1,80 milliard USD de l’exercice 2023 a augmenté de 16,7 % par rapport au résultat d’exploitation ajusté de 1,55 milliard USD de l’exercice 2022, et notre résultat d’exploitation en pourcentage des revenus s’est amélioré pour atteindre 20,4 %, contre une marge d’exploitation ajustée de l’exercice de 19,7 % durant l'exercice 2022. En excluant les gains, le BPA dilué de 12,99 USD pour l’exercice 2023 a augmenté de 15,2 % par rapport au BPA dilué ajusté de 11,28 USD de l’exercice 2022.

Todd M. Schneider, président et chef de la direction de Cintas : « Nous sommes satisfaits de nos résultats financiers du quatrième trimestre. Ils concluent un exercice financier très fructueux, avec une croissance à deux chiffres des revenus, du résultat d’exploitation et du BPA dilué. Notre activité continue sur son élan. Nous pouvons fournir à presque toutes les entreprises d'Amérique du Nord un produit ou un service pour les aider à construire une meilleure journée de travail. Les entreprises se soucient toutes de leur image, de la sécurité, de la propreté et de la conformité, et elles continuent de sous-traiter à Cintas afin de se concentrer sur leur cœur de métier. Grâce à des solutions innovantes et à des visites d'entretien de routine, nos employés-partenaires prennent en charge les tâches importantes qui aident nos clients à assurer le bon fonctionnement de leur lieu de travail. »

Et M. Schneider de conclure : « Pour notre exercice 2024, nous nous attendons à ce que les revenus se situent entre 9,35 milliards USD et 9,50 milliards USD et que le BPA dilué se situe entre 13,85 USD et 14,35 USD. Veuillez noter ce qui suit en matière de prévision :

Les charges d’intérêts de l’exercice 2024 devraient être d’environ 98,0 millions USD, contre 109,5 millions USD au cours de l’exercice 2023, principalement en raison de la baisse de la dette à taux variable. Cela peut changer à la suite de rachats d’actions ou d’activités d’acquisition futures ;

Notre taux d’imposition effectif de l’exercice 2024 devrait être de 21,3 %, contre un taux de 20,4 % pour l’exercice 2023. La hausse du taux d’imposition effectif a une incidence négative sur les prévisions du BPA dilué de l’exercice 2024 d’environ 0,16 USD et la croissance du BPA dilué d’environ 120 points de base ;

Les prévisions n’incluent pas de futurs rachats d’actions, perturbations ou ralentissements économiques importants ;

Les prévisions comprennent l’incidence d’une journée de travail supplémentaire pendant l’exercice 2024 par rapport à l’exercice 2023.

Cintas Corporation aide plus d'un million d'entreprises de tous types et de toutes tailles à être prêtes (Ready™) à ouvrir leurs portes avec confiance, chaque jour, en fournissant des produits et des services qui permettent à leurs clients de maintenir la propreté, la sécurité et la qualité de l’environnement de travail des employés. Grâce à des offres qui comprennent des uniformes, des petits tapis, des vadrouilles, des fournitures hygiéniques, des produits de premiers soins et de sécurité, des extincteurs et des tests, ainsi que des séances de formation en matière de sécurité, Cintas aide ses clients à être prêts pour leur journée de travail (Ready for the Workday®). Basé à Cincinnati, Cintas est une entreprise publique figurant au palmarès Fortune 500. Cintas est cotée au Nasdaq Global Select Market sous le mnémo CTAS et fait partie de l’indice Standard & Poor’s 500 et de l’indice Nasdaq-100.

Cintas tient aujourd'hui une webdiffusion en direct pour passer en revue les résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2023, à 10h00, heure de l'Est. La webdiffusion sera disponible sur le site de Cintas à l'adresse www.Cintas.com. Un enregistrement de la webdiffusion sera disponible environ deux heures après la fin de l'événement en direct et sera disponible pendant deux semaines.

MISE EN MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PRÉVISIONNELS

Le Private Securities Litigation Reform Act de 1995 prévoit une sphère de sécurité contre les litiges civils pour les énoncés prévisionnels. Les énoncés prévisionnels peuvent être identifiés par des mots tels que « estimations », « anticipations », « prévisions », « projets », « plans », « attentes », « intentions », « cibles », « prévisions », « croit », « cherche », « pourrait », « devrait », « peut » et « sera », ou les versions négatives de ces mots, termes et expressions similaires et par le contexte dans lequel ils sont utilisés. Ces énoncés sont basés sur les attentes actuelles de Cintas et ne sont valables qu’à la date où ils sont formulés. Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux énoncés prévisionnels. Nous ne pouvons pas garantir que tout énoncé prévisionnel se réalisera. Ces énoncés sont soumis à divers risques, incertitudes et hypothèses potentiellement inexacts et à d’autres facteurs qui pourraient entraîner une différence entre les résultats réels et ceux indiqués ou sous-entendus dans ce communiqué de presse. Les facteurs susceptibles de provoquer une telle différence comprennent, sans s’y limiter, la possibilité de coûts d’exploitation plus élevés que prévu, y compris les coûts de l’énergie et du carburant ; la baisse des volumes de vente ; la perte de clients en raison des tendances à l'externalisation ; les performances et les coûts d’intégration des acquisitions ; les pressions inflationnistes et les fluctuations des coûts des matériaux et de la main-d’œuvre, y compris l’augmentation des coûts médicaux ; la volatilité des taux d'intérêt ; les coûts et les effets possibles des activités de syndicalisation ; le non-respect des réglementations gouvernementales concernant la discrimination dans l’emploi, les salaires et les avantages sociaux des employés, ainsi que la santé et la sécurité des employés ; l’effet sur les opérations des fluctuations des taux de change, des tarifs et d’autres risques politiques, économiques et réglementaires ; les incertitudes concernant les dépenses et les responsabilités existantes ou nouvellement découvertes liées à la conformité et à l’assainissement de l’environnement ; notre capacité à atteindre nos objectifs en matière d'opportunités, améliorations et efficiences ESG ; le coût, les résultats et l’évaluation continue des contrôles internes pour les rapports financiers ; l’effet des nouvelles prises de position comptables ; les perturbations causées par l’inaccessibilité des données des systèmes informatiques, y compris les risques liés à la cybersécurité ; le déclenchement ou l’issue de litiges, d’enquêtes ou autres procédures ; l’augmentation des coûts supposés d’approvisionnement ou de distribution des produits ; l’interruption des opérations due à des événements catastrophiques ou extraordinaires, y compris les pandémies mondiales telles que le coronavirus COVID-19 ; le montant et le calendrier des rachats de nos actions ordinaires, le cas échéant ; les changements dans les lois fiscales et du travail fédérales et étatiques ; et les réactions des concurrents en termes de prix et de service. Cintas ne s’engage pas à publier une révision des énoncés prévisionnels ou à mettre à jour ces énoncés prévisionnels à la suite de nouvelles informations ou pour refléter des événements, des circonstances ou tout autre développement imprévu survenant après la date à laquelle ces énoncés sont formulés. Une liste et une description plus détaillées des risques, incertitudes et autres questions figurent dans notre rapport annuel sur formulaire 10-K pour l'exercice clos au 31 mai 2022 et dans nos rapports sur formulaires 10-Q et 8-K. Les risques et incertitudes décrits dans le présent document ne sont pas les seuls auxquels nous pouvons être confrontés. D’autres risques et incertitudes actuellement inconnus de nous, ou que nous considérons actuellement comme non significatifs, peuvent également nuire à nos activités.

Cintas Corporation États des résultats consolidés condensés (non vérifiés) (en milliers, sauf pour les données par action) Trimestre clos au 31 mai

2023 31 mai

2022 Variation en pourcentage Revenus : Location d’uniformes et services aux établissements $ 1 773 206 $ 1 630 213 8,8 % Autres 511 265 444 473 15,0 % Revenus totaux 2 284 471 2 074 686 10,1 % Coûts et dépenses : Coût de location d’uniformes et services aux établissements 926 689 885 789 4,6 % Autres coûts 269 004 242 702 10,8 % Frais de vente et d’administration 617 980 541 759 14,1 % Résultat d'exploitation 470 798 404 436 16,4 % Intérêts créditeurs (844 ) (74 ) 1 040,5 % Intérêts débiteurs 25 773 23 058 11,8 % Bénéfice avant impôts sur le revenu 445 869 381 452 16,9 % Impôts sur le revenu 99 668 86 991 14,6 % Bénéfice net $ 346 201 $ 294 461 17,6 % BPA de base $ 3,39 $ 2,87 18,1 % BPA dilué $ 3,33 $ 2,81 18,5 % Moyenne pondérée de base d’actions ordinaires en circulation 101 788 102 375 Moyenne pondérée diluée d’actions ordinaires en circulation 103 418 104 427

Cintas Corporation États des résultats consolidés condensés (en milliers, sauf pour les données par action) Exercice clos au 31 mai

2023 31 mai

2022 Variation en pourcentage Revenus : Location d’uniformes et services aux établissements $ 6 897 130 $ 6 226 980 10,8 % Autres 1 918 639 1 627 479 17,9 % Revenus totaux 8 815 769 7 854 459 12,2 % Coûts et dépenses : Coût de location d’uniformes et services aux établissements 3 632 175 3 316 433 9,5 % Autres coûts 1 010 226 905 780 11,5 % Frais de vente et d’administration 2 370 704 2 044 876 15,9 % Revenu d'exploitation 1 802 664 1 587 370 13,6 % Intérêts créditeurs (1 716 ) (242 ) 609,1 % Intérêts débiteurs 111 232 88 844 25,2 % Bénéfice avant impôts sur le revenu 1 693 148 1 498 768 13,0 % Impôts sur le revenu 345 138 263 011 31,2 % Bénéfice net $ 1 348 010 $ 1 235 757 9,1 % BPA de base $ 13,21 $ 11,92 10,8 % BPA dilué $ 12,99 $ 11,65 11,5 % Moyenne pondérée de base d’actions ordinaires en circulation 101 645 103 172 Moyenne pondérée diluée d’actions ordinaires en circulation 103 377 105 523

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES DE CINTAS CORPORATION Résultats de la marge brute et de la marge de bénéfice net Trimestre clos le Exercice clos le 31 mai

2023 31 mai

2022 31 mai

2023 31 mai

2022 Marge brute pour la location d’uniformes et les services aux établissements 47,7% 45,7% 47,3% 46,7% Autre marge brute 47,4% 45,4% 47,3% 44,3% Marge brute totale 47,7% 45,6% 47,3% 46,2% Marge de bénéfice net 15,2% 14,2% 15,3% 15,7%

Rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR et information sur la réglementation G

Le communiqué de presse contient des mesures financières non conformes aux PCGR au sens de la réglementation G promulguée par la Securities and Exchange Commission. Pour compléter ses états des résultats consolidés condensés présentés conformément aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) des États-Unis, la Société fournit les mesures financières supplémentaires non conformes aux PCGR que sont le bénéfice d’exploitation, le bénéfice dilué par action et le flux de trésorerie. La Société estime que ces mesures financières non conformes aux PCGR sont appropriées pour améliorer la compréhension de son rendement passé et de ses perspectives futures de rendement. Un rapprochement des différences entre ces mesures financières non conformes aux PCGR et la mesure financière la plus directement comparable calculée conformément aux PCGR est présenté dans les tableaux ci-dessous.

Résultats du bénéfice d’exploitation Exercice clos le (en milliers) 31 mai

2023 % des

revenus 31 mai

2022 % des

revenus Croissance par

rapport à 2022 Résultat d'exploitation $ 1 802 664 20,4 % $ 1 587 370 20,2 % 13,6 % Gain sur la vente d’actifs d’exploitation — (12 129 ) Gain sur la transaction d'investissement selon la méthode de la mise en équivalence(1) — (30 151 ) Résultat d’exploitation excluant les éléments ci-dessus $ 1 802 664 20,4 % $ 1 545 090 19,7 % 16,7 %

(1) Dans le cadre de l’acquisition de la participation restante dans un investissement selon la méthode de mise en équivalence au cours du troisième trimestre de l’exercice 2022, la Société a été tenue par les PCGR américains de réévaluer sa participation existante dans l’investissement selon la méthode de mise en équivalence à sa juste valeur à sa date d’acquisition et de comptabiliser le bénéfice d’exploitation qui en résulte.

Résultats du bénéfice par action Exercice clos le 31 mai

2023 31 mai

2022 Croissance par rapport à 2022 BPA dilué $ 12,99 $ 11,65 11,5 % Gain avant impôt et avantage fiscal connexe sur la vente d’actifs d’exploitation — (0,09 ) Gain avant impôt et avantage fiscal connexe sur la transaction d'investissement selon la méthode de la mise en équivalence (1) — (0,28 ) BPA dilué excluant les éléments ci-dessus $ 12,99 $ 11,28 15,2 %

(1) Dans le cadre de l’acquisition de la participation restante dans un investissement selon la méthode de mise en équivalence au cours du troisième trimestre de l’exercice 2022, la Société a été tenue par les PCGR américains de réévaluer sa participation existante dans l’investissement selon la méthode de mise en équivalence à sa juste valeur à sa date d’acquisition et de comptabiliser le bénéfice d’exploitation qui en résulte. Le gain imposé au taux d’imposition légal s’est traduit par un gain de BPA de 0,21 USD. Toutefois, le taux d’imposition réel associé à la transaction était nettement inférieur au taux d’imposition prévu par la loi, ce qui a entraîné un gain supplémentaire de BPA 0,07 USD.

Calcul du flux de trésorerie disponible Exercice clos le (en milliers) 31 mai

2023 31 mai

2022 Flux de trésorerie net issu de l’exploitation $ 1 597 814 $ 1 537 625 Dépenses d’immobilisation (331 109 ) (240 672 ) Flux de trésorerie disponible $ 1 266 705 $ 1 296 953

La direction utilise le flux de trésorerie disponible pour évaluer le rendement financier de la Société. La direction estime que le flux de trésorerie disponible est utile aux investisseurs, car il établit un lien entre le flux de trésorerie d’exploitation de l’entreprise et le capital dépensé pour poursuivre, améliorer et développer les opérations commerciales.

DONNÉES DE SEGMENT SUPPLÉMENTAIRES

(en milliers) Location d'uniformes et services aux établissements Premiers soins et services de sécurité Tout autre Entreprise Total Pour le trimestre clos le 31 mai 2023 Revenus $ 1 773 206 $ 249 756 $ 261 509 $ — $ 2 284 471 Marge brute $ 846 517 $ 127 390 $ 114 871 $ — $ 1 088 778 Frais de vente et d'administration $ 461 621 $ 80 312 $ 76 047 $ — $ 617 980 Intérêts créditeurs $ — $ — $ — $ (844 ) $ (844 ) Intérêts débiteurs $ — $ — $ — $ 25 773 $ 25 773 Bénéfice (perte) avant impôts sur le revenu $ 384 896 $ 47 078 $ 38 824 $ (24 929 ) $ 445 869 Pour le trimestre clos le 31 mai 2022 Revenus $ 1 630 213 $ 218 224 $ 226 249 $ — $ 2 074 686 Marge brute $ 744 424 $ 100 680 $ 101 091 $ — $ 946 195 Frais de vente et d'administration $ 413 921 $ 68 026 $ 59 812 $ — $ 541 759 Intérêts créditeurs $ — $ — $ — $ (74 ) $ (74 ) Intérêts débiteurs $ — $ — $ — $ 23 058 $ 23 058 Bénéfice (perte) avant impôts sur le revenu $ 330 503 $ 32 654 $ 41 279 $ (22 984 ) $ 381 452 Pour l'exercice clos le 31 mai 2023 Revenus $ 6 897 130 $ 951 496 $ 967 143 $ — $ 8 815 769 Marge brute $ 3 264 955 $ 482 088 $ 426 325 $ — $ 4 173 368 Frais de vente et d'administration $ 1 786 198 $ 301 398 $ 283 108 $ — $ 2 370 704 Intérêts créditeurs $ — $ — $ — $ (1 716 ) $ (1 716 ) Intérêts débiteurs $ — $ — $ — $ 111 232 $ 111 232 Bénéfice (perte) avant impôts sur le revenu $ 1 478 757 $ 180 690 $ 143 217 $ (109 516 ) $ 1 693 148 Pour l'exercice clos le 31 mai 2022 Revenus $ 6 226 980 $ 832 458 $ 795 021 $ — $ 7 854 459 Marge brute $ 2 910 547 $ 372 193 $ 349 506 $ — $ 3 632 246 Frais de vente et d'administration $ 1 557 057 $ 265 430 $ 222 389 $ — $ 2 044 876 Intérêts créditeurs $ — $ — $ — $ (242 ) $ (242 ) Intérêts débiteurs $ — $ — $ — $ 88 844 $ 88 844 Bénéfice (perte) avant impôts sur le revenu $ 1 353 490 $ 106 763 $ 127 117 $ (88 602 ) $ 1 498 768

Cintas Corporation Bilans consolidés condensés (en milliers, sauf pour les données par action) 31 mai

2023 31 mai

2022 ACTIF Actif à court terme : Trésorerie et équivalents de trésorerie $ 124 149 $ 90 471 Comptes débiteurs, nets 1 152 993 1 006 220 Inventaires, nets 506 604 472 150 Uniformes et autres articles de location du service 1 011 918 916 706 Impôts sur le revenu à court terme — 21 708 Frais prépayés et autres actifs à court terme 142 795 124 728 Total de l'actif à court terme 2 938 459 2 631 983 Immobilisations corporelles, nettes 1 396 476 1 323 673 Investissements 247 191 242 873 Écart d’acquisition 3 056 201 3 042 976 Contrats de service, nets 346 574 391 638 Actifs liés aux droits d’utilisation des contrats de location d’exploitation, nets 178 464 170 003 Autres actifs, nets 382 991 344 110 $ 8 546 356 $ 8 147 256 PASSIF ET CAPITAUX PROPRES Passif à court terme : Comptes créditeurs $ 302 292 $ 251 504 Rémunération accumulée et passifs connexes 239 086 236 992 Passif à payer 632 504 588 948 Impôts sur le revenu à court terme 12 470 — Passif de location pour l’exploitation à court terme 43 710 43 872 Dette due à moins d’un an — 311 574 Total du passif à court terme 1 230 062 1 432 890 Passif à long terme : Dette due après un an 2 486 405 2 483 932 Impôts différés sur le revenu 498 356 473 777 Passif de location pour l’exploitation 138 278 129 064 Passif à payer 329 269 319 397 Total du passif à long terme 3 452 308 3 406 170 Capitaux propres : Actions privilégiées, sans valeur nominale : 100 000 actions autorisées, aucune en circulation — — Action ordinaire, sans valeur nominale, et capital versé : 425 000 000 actions autorisées Exercice 2023 : 192 198 938 émises et 101 732 148 en circulation Exercice 2022 : 190 837 921 émises et 101 711 215 en circulation 2 031 542 1 771 917 Bénéfices non répartis 9 597 315 8 719 163 Actions rachetées : Exercice 2023 : 90 466 790 actions Exercice 2022 : 89 126 706 actions (7 842 649 ) (7 290 801 ) Cumul des autres éléments du résultat global 77 778 107 917 Total des capitaux propres 3 863 986 3 308 196 $ 8 546 356 $ 8 147 256

Cintas Corporation États des flux de trésorerie consolidés condensés (en milliers) Exercice clos le 31 mai

2023 31 mai

2022 Flux de trésorerie issu des activités d’exploitation : Bénéfice net $ 1 348 010 $ 1 235 757 Ajustements pour rapprocher le bénéfice net et le flux de trésorerie net provenant des activités d’exploitation : Dépréciation 257 041 249 376 Amortissement des actifs incorporels et des coûts de contrat capitalisés 152 121 150 325 Rémunération en actions 103 621 109 308 Gain sur transaction d'investissement selon la méthode de la mise en équivalence — (30 151 ) Gain sur la vente d’actifs d’exploitation — (12 129 ) Impôts différés sur le revenu 23 233 52 110 Variation de l’actif et du passif à court terme, nette des acquisitions d’entreprises : Comptes débiteurs, nets (151 771 ) (100 392 ) Inventaires, nets (35 658 ) 16 194 Uniformes et autres articles de location du service (98 252 ) (111 332 ) Frais prépayés et autres actifs à court terme et coûts de contrat capitalisés (132 173 ) (28 581 ) Comptes créditeurs 53 369 22 697 Rémunération accumulée et passifs connexes 2 711 (3 625 ) Passif à payer et autre 41 314 (9 241 ) Impôts sur le revenu à court terme 34 248 (2 691 ) Flux de trésorerie net provenant des activités d’exploitation 1 597 814 1 537 625 Flux de trésorerie issus d’activités d’investissement : Dépenses d'immobilisation (331 109 ) (240 672 ) Achats de placements (4 566 ) (6 076 ) Produits de la vente d’actifs d’exploitation, nets des liquidités cédées — 15 347 Acquisitions d'entreprises, nettes des liquidités acquises (46 357 ) (164 228 ) Autres, nets (6 640 ) (7 006 ) Trésorerie nette utilisée dans les activités d’investissement (388 672 ) (402 635 ) Flux de trésorerie d’activités de financement : (Paiements) émission de billet de trésorerie, nette (261 200 ) 261 200 Produit issu de l'émission de dette, net — 1 190 506 Remboursement de dettes (50 000 ) (1 200 000 ) Produit de l’exercice des attributions de rémunération en actions 3 021 117 737 Dividendes versés (449 917 ) (375 119 ) Rachat d'actions ordinaires (398 865 ) (1 525 873 ) Autres, nets (15 875 ) (6 394 ) Trésorerie nette utilisée dans les activités de financement (1 172 836 ) (1 537 943 ) Effet des variations de taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie (2 628 ) (216 ) Hausse (baisse) nette de trésorerie et équivalents de trésorerie 33 678 (403 169 ) Trésorerie et équivalents de trésorerie en début d'exercice 90 471 493 640 Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin d'exercice $ 124 149 $ 90 471

