Cintas fait paraître un premier rapport d'impact reflétant les efforts philanthropiques de l'entreprise.

Cintas Corporation (Nasdaq : CTAS) a aujourd'hui publié son rapport d'impact pour l'exercice 2023, lequel comprend des informations et des données sur les dons concernant les initiatives philanthropiques de l'entreprise qu'elle a soutenues au cours du dernier exercice par l'intermédiaire de Cintas Cares.

Le rapport d'impact de l'exercice 2023 de Cintas fait office de premier rapport de ce type et couvre l'exercice 2023 (exercice 23) de l'entreprise, qui s'est terminé le 31 mai 2023

Cintas Cares recouvre les interactions de Cintas aux côtés de ses communautés locales et de ses organisations caritatives et philanthropiques, offrant une plateforme plus large aux collaborateurs-partenaires de l’entreprise pour avoir un impact dans les communautés desservies par l’entreprise.

« Je suis particulièrement fier de la valeur et de l’impact que nous produisons chaque jour dans chaque ville et village que nous desservons aux États-Unis et au Canada », a déclaré Todd Schneider, président et chef de la direction de Cintas. « Notre premier rapport d’impact synthétise nos engagements à l’égard d’un élan antiépileptique partagé et du fait d’être des partenaires pour un meilleur avenir. »

Chaque année, les collaborateurs-partenaires de Cintas en Amérique du Nord participent à des programmes et à des collectes de fonds à l’échelle de l’entreprise et offrent un soutien supplémentaire aux organismes locaux qui font du bien dans leurs collectivités. Il s’agit de dons monétaires, de dons en nature et de collectes de fonds actives au nom d’organismes de bienfaisance et sans but lucratif.

Les points clés du rapport sont les suivants :

La relation de Cintas avec Matthew 25 : Ministries, qui dure depuis 20 ans, a permis d’aider 15 millions de personnes dans le monde en cas de besoin.

Les collaborateurs-partenaires de Cintas ont gravi l’équivalent de 6 415 200 marches dans le cadre des événements 9/11 Memorial Stair Climb de la National Fallen Firefighters Foundation.

Les collaborateurs-partenaires de Cintas ont soutenu la recherche de l’American Cancer Society en aidant à recueillir plus d’un million de dollars au niveau local.

Depuis 2016, Cintas a certifié plus d’un million de personnes dans les programmes de premiers soins et de RCR de l’American Heart Association.

Le Fonds d’aide aux partenaires de Cintas est passé à plus de 4 millions de dollars après avoir été lancé en 2019 avec un capital de départ de 500 000 $.

À propos de Cintas Corporation

Cintas Corporation aide plus d’un million d’entreprises, de tous types et de toutes tailles, à être prêtes (Ready™) à ouvrir leurs portes tous les jours, en toute confiance, en leur fournissant des produits et des services qui contribuent à maintenir une propreté, une sécurité et une présentation exemplaires. En proposant des uniformes, tapis, serpillières, serviettes, fournitures hygiéniques, services d'eau au travail, produits de premiers secours et de sécurité, stations de nettoyage oculaire, formations à la sécurité, extincteurs, gicleurs et services d'alarme, Cintas aide ses clients à se préparer pour la journée de travail (Ready for the Workday®). Basé à Cincinnati, Cintas est une société publique figurant au palmarès Fortune 500, cotée au Nasdaq Global Select Market sous le mnémo CTAS et faisant partie des indices Standard & Poor’s 500 et Nasdaq-100.

