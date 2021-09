Cintas Corporation : dévoile son projet ambitieux d'atteindre zéro émission nette de GES d'ici 2050

Le leader du secteur des services industriels procède à un examen organisationnel visant à déterminer les cibles

Cintas Corporation (Nasdaq : CTAS) a annoncé son ambition de parvenir à zéro émission nette de gaz à effet de serre (GES) d'ici 2050.

L'entreprise procède également à un examen complet, à l'échelle de l'entreprise, de son modèle commercial en ce qui concerne les possibilités, les améliorations et le rendement environnemental, social et de gouvernance (ESG). Cintas s'est construite sur des pratiques commerciales durables, et l'amélioration constante de ses mesures de durabilité a signifié la clé du succès opérationnel de l'entreprise au cours des années.

Au fur et à mesure que son examen des activités se poursuivra pendant les 12-18 prochains mois, Cintas prévoir de mieux définir son parcours ESG, notamment en identifiant des stratégies pour réduire ses émissions de GES de scope 1 et 2 et des voies potentielles destinées à réduire les émissions de GES de scope 3 dans sa chaîne logistique. L'examen visera également les possibilités de réduire davantage son impact environnemental global par des réductions constantes de l'énergie, de l'eau, des matières premières et des déchets dans l'ensemble de ses activités.

« Cintas a été créée sur un modèle commercial durable et est devenue une entreprise avec un chiffre d'affaire de plus de 7 milliards de dollars grâce au recyclage, à la réduction et à la réutilisation de nos produits et matériaux pour nos clients, leur permettant ainsi de réduire leur impact environnemental. Notre culture organisationnelle repose sur le fait de faire ce qui convient et de nous mettre au défi d'être les meilleurs, c'est pourquoi nous considérons l'annonce de notre projet ambitieux d'atteindre zéro émission nette de GES d'ici 2050 comme une prolongation naturelle de notre culture et de notre façon d'exercer nos activités », a déclaré Todd Schneider, président et CEO de Cintas. « Nous sommes convaincus que le changement climatique est un problème réel et, en tant que bon citoyen corporatif, nous devons participer activement à des activités et des initiatives qui contribuent à réduire notre impact sur l'environnement. Nous sommes conscients que le fait d'atteindre l'objectif zéro émission de GES d'ici 2050 est ambitieux compte tenu de nos activités et de notre secteur, mais nous nous engageons à jouer notre rôle pour innover et explorer les nouvelles technologies qui seront nécessaires tout au long de ce parcours ».

« Nous développons et mettons constamment en œuvre de nouveaux processus pour réduire notre consommation d'énergie et d'eau tout en maintenant une qualité et un service haut de gamme. Notre ambition zéro émission nette va mettre au défi l'ensemble de notre entreprise pour se pencher de manière encore plus critique sur nos activités et créer des moyens plus durables qui permettront à nos clients de se préparer pour la journée de travail. Pour atteindre notre objectif zéro émission de gaz à effet de serre d'ici 2050, nous devrons repenser nos propres processus opérationnels - notamment les sources d'énergie que nous utilisons et notre flotte de livraison - et nous aurons besoin de la prise en charge et de l'adhésion de notre chaîne logistique », a déclaré M. Schneider.

Les pratiques commerciales durables de l'entreprise remontent aux origines de la société, en 1929, lorsque Doc et Amelia Farmer collectaient des chiffons d'atelier sales auprès des entreprises locales, qui auraient sinon été jetés, les ont ramenés chez eux pour les laver et les ont revendu propres aux entreprises de la région de Cincinnati. À mesure que l'entreprise se développait, leur petit-fils, Richard « Dick » Farmer, a créé en 1959 une activité florissante de location d'uniformes qui offrait aux entreprises une option facile, abordable et durable pour équiper leurs employés. Farmer, a créé en 1959 une opération florissante de location d'uniformes qui offrait aux entreprises une option facile, abordable et durable pour équiper leurs employés.

L'élargissement des secteurs d'activité sous la direction de Bob Kohlhepp (1996-2004) et de Scott Farmer (2004-2021), en matière de services d'équipement, de premiers secours et de sécurité, ainsi que de protection contre incendie, a renforcé le modèle commercial durable de l'entreprise. Ceux-ci ont fourni de nouveaux produits basés sur la réutilisation et le recyclage des biens et la réduction de l'utilisation des ressources naturelles, ainsi que le développement de produits et de services permettant aux clients de maintenir la propreté, la sécurité et la santé dans leurs propres installations, pour leurs employés et dans leurs locaux.

>> De plus amples informations sur les antécédents de Cintas en matière de durabilité sont disponibles sur le site Web cintas.com

L'ambition de Cintas d'atteindre zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici 2050 s'appuie sur les antécédents de l'entreprise démontrant sans cesse des améliorations de l'impact environnemental.

Entre les exercices financiers 2016 et 2020, Cintas a amélioré son taux d'utilisation rationnelle de l'eau de 16 % tout en augmentant ses ventes de près de 48 % pendant cette même période. Au cours des trois dernières années, l'entreprise a réduit sa consommation d'énergie de près de 13 % alors que ses ventes ont augmenté de 10 %. En outre, le processus de blanchisserie de Cintas est le plus efficace du secteur, alors que les processus traditionnels de blanchisserie à domicile consomment 55 % d'eau et 204 % d'énergie de plus que le processus de Cintas.

L'examen organisationnel de Cintas a démarré en 2019, au moment où l'entreprise a mis en œuvre des processus lui permettant de commencer à faire des rapports publics sur ses priorités ESG - concernant notamment ses impacts environnementaux - et se poursuit maintenant en faisant preuve de diligence raisonnable et en tenant compte de l'analyse des données historiques.

Les résultats de l'examen constant des activités de Cintas guideront son parcours ESG, l'entreprise ayant établi la structure et les processus pour y parvenir à l'avenir. En août 2021, Cintas a nommé Christy Nageleisen vice-présidente de l'ESG et cheffe de la conformité, et a réorganisé plusieurs départements pour en créer un nouveau, le département du risque et de la conformité. Ce nouveau département travaillera de manière transversale sous la direction de Me Nageleisen, qui développera et dirigera la stratégie, les activités, le suivi et la conformité de l'entreprise en matière d'ESG. Cette stratégie devrait inclure de nouvelles améliorations de l'impact environnemental, ainsi que des opportunités liées à la diversité et à l'inclusion, au capital humain, à la sécurité et à la santé, et aux objectifs de gouvernance, entre autres.

En novembre 2021, Cintas prévoit de publier son rapport ESG 2021, qui fournira davantage de détails sur les efforts de l'entreprise en matière de responsabilité sociale, de gestion environnementale, d'initiatives sociales et de sa stratégie de gouvernance.

À propos de Cintas Corporation

Cintas Corporation aide plus d'un million d'entreprises de tous types et de toutes tailles à obtenir Ready™ pour ouvrir en toute confiance chaque jour en fournissant des produits et des services permettant de maintenir la propreté, la sécurité des installations de leurs clients et de leurs employés en conservant la meilleure apparence. Avec des produits comprenant des uniformes, des tapis, des vadrouilles, des serviettes, des fournitures pour les toilettes, des services d'approvisionnement en eau sur le lieu de travail, des produits de premiers secours et de sécurité, des points de lavage des yeux, des formations à la sécurité, des extincteurs, des systèmes de gicleurs et un service d'alarme, Cintas aide ses clients à être prêts pour la journée de travail, Ready for the Workday®. L'entreprise est également à l'origine du Total Clean Program™ - un service unique en son genre qui comprend la livraison programmée de fournitures de produits de nettoyage essentiels, un blanchissage hygiénique et des produits et services d'assainissement et de désinfection. Cintas, dont le siège social est situé à Cincinnati, est une entreprise cotée en bourse, classée dans la liste Fortune 500 et négociée sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole CTAS. Elle fait partie de l'indice Standard & Poor's 500 et de l'indice Nasdaq-100.

MISE EN MISE EN GARDE CONCERNANT LES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Le Private Securities Litigation Reform Act de 1995 prévoit des dispositions de protection contre les litiges civils pour les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont reconnaissables à l'utilisation de mots tels que « estime », « anticipe », « prévoit », « projette », « planifie », « s'attend à », « a l'intention », « cible », « estimation », « pense », « cherche », « ambition », « pourrait », « devrait », « peut » et « sera » ou la forme négative de ces mots, termes et expressions similaires et au contexte dans lequel ils sont utilisés. Ces déclarations se basent sur les attentes actuelles de Cintas et ne sont valables qu'à la date de leur rédaction. Le lecteur ne doit pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Nous ne pouvons pas garantir la réalisation d'une déclaration prospective. Ces déclarations sont soumises à divers risques, incertitudes, hypothèses potentiellement inexactes et autres facteurs qui pourraient entraîner une différence entre les résultats réels et ceux indiqués ou sous-entendus dans le présent communiqué de presse. Les facteurs susceptibles d'entraîner une telle différence comprennent, sans toutefois s'y limiter, notre capacité à atteindre notre objectif « zéro gaz à effet de serre » dans les délais prévus, ainsi que notre capacité à réduire davantage notre impact environnemental global par des réductions continues de l'énergie, de l'eau, des matières premières et des déchets dans l'ensemble de nos activités. Cintas ne s'engage aucunement à publier des révisions des déclarations prospectives ou à mettre à jour ces déclarations prospectives à la suite de nouvelles informations ou pour refléter la survenue d'événements, circonstances ou tout autre progrès imprévus après la date de rédaction de ces déclarations. Une liste et une description plus complètes des risques, incertitudes et autres questions figurent dans notre rapport annuel sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 mai 2021 et dans nos rapports sur les formulaires 10-Q et 8-K. Les risques et incertitudes décrits dans le présent document ne sont pas les seuls auxquels nous pourrions faire face. D'autres risques et incertitudes actuellement inconnus de nous, ou que nous considérons actuellement comme négligeables, peuvent également nuire à nos activités.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210909006088/fr/