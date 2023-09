La société de services aux entreprises basée à Cincinnati continue à être classée parmi les plus grandes entreprises du monde

Cintas Corporation (Nasdaq : CTAS) fait son entrée dans la liste2023 Forbes’ Global 2000 list, qui classe les plus grandes entreprises du monde. En 2023, Cintas a été classée n° 884 sur la liste Global 2000, alors qu'elle était n° 976 en 2022.

Cintas has been named to 2023 Forbes' Global 2000 list. Cintas was ranked No. 884 on the Global 2000 list, rising from No. 976 in 2022. (Graphic: Business Wire)

Pour le classement Global 2000, Forbes utilise les données de FactSet Research Systems pour sélectionner les plus grandes entreprises publiques mondiales en fonction de quatre critères : les ventes, les bénéfices, les actifs et la valeur marchande.

"Nous nous distinguons par une culture volontairement forte, et c'est la base sur laquelle nous développons notre entreprise", a indiqué Todd Schneider, président-directeur général de Cintas. "Nous nous réjouissons d'avoir augmenté nos ventes et nos bénéfices au cours de 52 des 54 dernières années. Notre volonté d'offrir une valeur inégalée et de dépasser les attentes de nos clients, de nos employés-partenaires et de nos actionnaires nous a aidés à développer une entreprise qui compte parmi les plus grandes et les plus prospères au monde."

Pour dresser sa liste 2023 Global 2000 dans le cadre du 20e anniversaire, Forbes a pris en compte les données financières des entreprises des 12 derniers mois, disponibles jusqu’au 5 mai 2023.

Cintas entame son exercice financier le 1er juin, de sorte que le quatrième trimestre de l’exercice 2022 et les premier, deuxième et troisième trimestres de l’exercice 2023 constituent l’échantillon de données de Forbes. À partir de ces quatre trimestres, Forbes a calculé les données admissibles de Cintas, soit 8,61 milliards de dollars de ventes, 1,3 milliard de dollars de bénéfices, 8,47 milliards de dollars d’actifs et une valeur de marché de 47,43 milliards de dollars pour les 12 mois précédents se terminant le 5 mai 2023.

Cintas a clôturé officiellement son exercice 2023 le 31 mai 2023 et a déclaré un chiffre d’affaires de 8,82 milliards de dollars, soit une augmentation de 12,2 % par rapport au chiffre d’affaires de l’exercice 2022, qui était de 7,85 milliards de dollars. Le résultat d’exploitation de l’exercice 2023 s’est élevé à 1,80 milliard de dollars, contre 1,59 milliard de dollars pour l’exercice 2022, soit une augmentation de 13,6 %.

À propos de Cintas Corporation

Cintas Corporation aide plus d’un million d’entreprises, de tous types et de toutes tailles, à être prêtes (Ready™) à ouvrir leurs portes tous les jours, en toute confiance, en leur fournissant des produits et des services qui contribuent à maintenir une propreté, une sécurité et une présentation exemplaires. En proposant des uniformes, tapis, serpillières, serviettes, fournitures hygiéniques, services d'eau au travail, produits de premiers secours et de sécurité, stations de nettoyage oculaire, formations à la sécurité, extincteurs, gicleurs et services d'alarme, Cintas aide ses clients à se préparer pour la journée de travail (Ready for the Workday®). Basé à Cincinnati, Cintas est une société publique figurant au palmarès Fortune 500, cotée au Nasdaq Global Select Market sous le mnémo CTAS et faisant partie des indices Standard & Poor’s 500 et Nasdaq-100.

