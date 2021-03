Cintas Corporation : annonce ses résultats pour le troisième trimestre de son exercice 2021

Cintas Corporation (Nasdaq : CTAS) a publié aujourd'hui ses résultats pour le troisième trimestre de son exercice 2021 clos au 28 février 2021. Le chiffre d’affaires pour le troisième trimestre de l’exercice 2021 s’élève à 1,78 milliard de dollars, contre 1,81 milliard de dollars au troisième trimestre de l’exercice précédent. Le bénéfice par action (BPA) dilué s’est établi à 2,37 dollars au troisième trimestre de l’exercice 2021, soit une augmentation de 9,7 % par rapport au BPA dilué du troisième trimestre de l'an dernier.

Le taux de croissance organique du chiffre d'affaires du troisième trimestre de l’exercice 2021, qui tient compte des acquisitions, des cessions, des variations des taux de change et des différences dans le nombre de jours ouvrables, est resté stable. Le taux de croissance organique du chiffre d'affaires du secteur d'activité Location d'uniformes et Services de gestion d’installations est également resté stable. Le chiffre d'affaires organique du secteur d'activité Services de premiers soins et de sécurité a progressé de 17,7 %.

Le marge brute pour le troisième trimestre de l’exercice 2021 s’élève à 809,5 millions de dollars (M$), contre 824,4 M$ au troisième trimestre de l’an dernier. La marge brute en pourcentage du chiffre d'affaires a augmenté de 10 points de base, atteignant 45,6 % au troisième trimestre de l’exercice 2021, contre 45,5 % au troisième trimestre de l’exercice 2020.

Le résultat d’exploitation pour le troisième trimestre de l’exercice 2021 s’élève à 326,5 M$, en augmentation de 3,8 % par rapport au résultat d’exploitation du troisième trimestre de l’an dernier, qui était de 314,7 M$. Le résultat d’exploitation en pourcentage du chiffre d'affaires a augmenté de 100 points de base, atteignant 18,4 % au troisième trimestre de l’exercice 2021, contre 17,4 % au troisième trimestre de l’exercice 2020.

Le bénéfice net tiré des activités poursuivies s’élève à 258,4 M$ pour le troisième trimestre de l’exercice 2021, soit une augmentation de 10,2 % par rapport aux 234,5 M$ du troisième trimestre de l’an dernier. Le BPA dilué du troisième trimestre de l'exercice 2021 se monte à 2,37 dollars, soit une hausse de 9,7 % par rapport aux 2,16 dollars du troisième trimestre de l’an dernier.

Au cours du troisième trimestre de l'exercice 2021, Cintas a acheté pour 82,0 M$ d’actions ordinaires Cintas dans le cadre de son programme de rachat. Le 15 mars 2021, Cintas a payé aux actionnaires des dividendes trimestriels pour un montant de 79,5 M$.

Scott D. Farmer, président du conseil et chef de la direction de Cintas, a déclaré : « La pandémie de COVID-19 se poursuit et continue de perturber fortement l’économie. Le nombre de cas de COVID-19 a bondi au début de notre troisième trimestre et l’économie a considérablement ralenti. Nous avons fait face à des difficultés supplémentaires au cours du trimestre en raison de conditions météorologiques hivernales rigoureuses, qui ont provoqué d’importantes coupures d'électricité aux États-Unis. Heureusement, après un pic en janvier, le nombre de cas de COVID-19 a baissé encore plus rapidement qu’il n’avait augmenté. Aucune restriction commerciale massive n’a été imposée et la demande pour les équipements de protection personnelle est restée forte, nous mettant en position pour dépasser nos attentes financières. »

M. Farmer a ajouté : « Peu importe les conditions, nos employés-partenaires travaillent dans l'urgence pour aider les entreprises à se préparer pour la journée de travail (Ready for the Workday®). D'importantes possibilités de nouvelles recettes existent car les entreprises doivent rassurer leurs employés et clients qu’ils resteront en sécurité et en bonne santé. Les employés-partenaires de Cintas restent prêts (Ready™) à écouter, à proposer des solutions et à soutenir chaque entreprise. Chaque entreprise a un besoin que Cintas peut satisfaire. »

M. Farmer a conclu : « Pour notre quatrième trimestre fiscal, nous prévoyons un chiffre d’affaires compris entre 1,80 et 1,83 milliard de dollars et un BPA dilué compris entre 2,20 à 2,40 dollars. Ces prévisions financières n’incluent aucun futur rachat d’actions et aucune restriction supplémentaire pour les entreprises résultant d’une augmentation du nombre de cas de COVID-19. »

À propos de Cintas

Cintas Corporation aide plus d’un million d’entreprises, de tous types et de toutes tailles, à être prêtes (Ready™) à ouvrir leurs portes tous les jours, en toute confiance, en leur fournissant des produits et des services qui aident les installations et employés des clients à maintenir une propreté, une sécurité et une présentation exemplaires. Avec dans ses offres des uniformes, des tapis, des serpillières, des fournitures pour les toilettes, des produits de premiers secours et de sécurité, des extincteurs et des tests incendie, ainsi que des formations à la sécurité, Cintas aide ses clients à se préparer pour la journée de travail (Ready for the Workday®). La société a également créé le programme Propreté totale™, le premier service en son genre à offrir la livraison planifiée de fournitures de nettoyage essentielles, un service de lavage hygiénique, ainsi que des produits et services de désinfection et d’assainissement. Cintas, dont le siège social est situé à Cincinnati, est une société publique figurant au palmarès Fortune 500, cotée au Nasdaq Global Select Market sous le symbole CTAS et faisant partie des indices Standard & Poor’s 500 et Nasdaq-100.

Cintas organisera une webémission en direct pour passer en revue les résultats du troisième trimestre de son exercice 2021, aujourd'hui à 10h00, heure de l'Est. La webémission sera disponible publiquement sur le site Internet de Cintas à l'adresse www.Cintas.com. Une rediffusion de la webémission sera disponible environ deux heures après la fin de la conférence en direct et restera disponible pendant deux semaines.

AVERTISSEMENT CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

La loi de réforme américaine de 1995 sur les litiges relatifs aux valeurs mobilières privées (Private Securities Litigation Reform Act) comporte une règle refuge en cas de contentieux civil relatif aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l’utilisation de termes tels que « estime », « anticipe », « prédit », « projette », « planifie », « s'attend à », « a l'intention de », « vise », « prévoit », « croit », « cherche à », « pourrait », « devrait », « peut », « fera », ou leur version négative, ainsi que de mots, termes et expressions semblables, ou par le contexte dans lequel ils sont utilisés. Les énoncés de ce type se fondent sur les attentes actuelles de Cintas et ne sont valides qu’à la date de leur formulation. Le lecteur est invité à ne pas accorder une confiance excessive à un quelconque énoncé prospectif. Nous ne saurions garantir la réalisation d’un quelconque énoncé prospectif. Ces énoncés comportent un certain nombre de risques, d’incertitudes, d’hypothèses potentiellement erronées et d’autres facteurs susceptibles d’entraîner un écart entre les résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus dans le présent communiqué de presse. Les facteurs susceptibles de provoquer un tel écart incluent, sans toutefois s'y limiter, la possibilité de coûts d'exploitation supérieurs aux prévisions, notamment les coûts de l'énergie et des carburants ; la baisse des volumes de vente ; la perte de clients en raison des tendances à l'externalisation ; le rendement et les coûts d'intégration des acquisitions ; les variations des coûts de matériel et de main-d'œuvre, notamment l'augmentation des coûts médicaux ; les coûts et l'impact potentiel des activités syndicales ; le non-respect des réglementations gouvernementales en matière de discrimination à l'embauche, de rémunération et d'avantages sociaux des employés, ainsi qu'en matière de santé et de sécurité des employés ; l'incidence sur l'exploitation des variations des taux de change, des droits de douane et d'autres risques politiques, économiques et réglementaires ; les incertitudes concernant les dépenses et responsabilités existantes ou récemment découvertes et liées à la conformité environnementale et aux mesures d'assainissement ; le coût, les résultats et l’évaluation continue des contrôles internes pour l’établissement des rapports financiers exigés par la loi Sarbanes-Oxley de 2002 ; l'incidence de nouvelles prises de position comptables ; les perturbations causées par l'impossibilité d'accéder aux données des systèmes informatiques, y compris les risques liés à la cybersécurité ; l’ouverture ou l'issue d'un contentieux, d'une enquête ou de toute autre procédure ; des coûts présumés plus élevés pour l’approvisionnement ou la distribution des produits ; la perturbation des opérations suite à des événements catastrophiques ou exceptionnels, y compris les pandémies virales comme celle de la COVID-19 ; le montant et le calendrier des rachats de nos actions ordinaires, le cas échéant ; les modifications apportées aux lois fédérales et nationales en matière fiscale et au droit du travail ; et les réactions de la concurrence concernant les prix et les services. Cintas ne s’engage nullement à publier des révisions de ces énoncés prospectifs ou à les actualiser, que ce soit suite à de nouvelles informations ou afin de refléter des événements, des circonstances ou tout autre développement imprévu survenant après la date de formulation de ces énoncés. Une liste et une description plus exhaustives de ces risques et incertitudes et d’autres questions se trouvent dans notre rapport annuel sur formulaire 10-K pour l’exercice clos au 31 mai 2020 et dans nos rapports sur formulaires 10-Q et 8-K. Les risques et incertitudes décrits dans le présent communiqué ne sont pas les seuls auxquels nous sommes exposés. D'autres risques et incertitudes dont nous n'avons pas connaissance à ce jour, ou que nous ne considérons pas comme menaçants à l'heure actuelle, pourraient également nuire à nos activités.

Cintas Corporation États consolidés condensés des recettes (non vérifiés) (en milliers de dollars, sauf pour les données par action) Trimestre clos au 28 février

2021 29 février

2020 Variation en

pourcentage Recettes : Location d'uniformes et Services de gestion d’installations $ 1.417.865 $ 1.448.021 (2,1)% Autres 359.191 362.627 (0,9)% Total des recettes 1.777.056 1.810.648 (1,9)% Frais et dépenses : Frais de location d’uniformes et de services de gestion d’installations 761.850 784.930 (2,9)% Autres frais 205.690 201.323 2,2% Frais de vente et d’administration 483.048 509.743 (5,2)% Résultat d’exploitation 326.468 314.652 3,8% Revenus d'intérêts (87) (347) (74,9)% Frais d'intérêts 24.552 25.943 (5,4)% Bénéfice avant impôts 302.003 289.056 4,5% Impôts sur le revenu 43.619 54.536 (20,0)% Revenus nets $ 258.384 $ 234.520 10,2% Bénéfice de base par action $ 2,44 $ 2,23 9,4% Bénéfice dilué par action $ 2,37 $ 2,16 9,7% Nombre moyen pondéré de base d'actions ordinaires en circulation 105.264 104.245 Nombre moyen pondéré dilué d'actions ordinaires en circulation 107.996 107.588

Cintas Corporation États consolidés condensés des recettes (non vérifiés) (en milliers de dollars, sauf pour les données par action) Période de neuf mois close au 28 février

2021 29 février

2020 Variation en

pourcentage Recettes : Location d'uniformes et Services de gestion d’installations $ 4.222.764 $ 4.372.524 (3,4)% Autres 1.057.914 1.093.012 (3,2)% Total des recettes 5.280.678 5.465.536 (3,4)% Frais et dépenses : Frais de location d’uniformes et de services de gestion d’installations 2.217.073 2.338.543 (5,2)% Autres frais 608.004 601.065 1,2% Frais de vente et d’administration 1.426.555 1.570.666 (9,2)% Résultat d’exploitation 1.029.046 955.262 7,7% Revenus d'intérêts (369) (792) (53,4)% Frais d'intérêts 73.659 79.441 (7,3)% Bénéfice avant impôts 955.756 876.613 9,0% Impôts sur le revenu 112.510 144.838 (22,3)% Revenu provenant des activités poursuivies 843.246 731.775 15,2% Perte liée aux activités abandonnées, déduction faite des impôts — (323) (100,0)% Revenus nets $ 843.246 $ 731.452 15,3% Bénéfice de base par action : Activités poursuivies $ 7,99 $ 6,98 14,5% Activités abandonnées 0,00 0,00 —% Bénéfice de base par action $ 7,99 $ 6,98 14,5% Bénéfice dilué par action : Activités poursuivies $ 7,78 $ 6,76 15,1% Activités abandonnées 0,00 0,00 —% Bénéfice dilué par action $ 7,78 $ 6,76 15,1% Nombre moyen pondéré de base d'actions ordinaires en circulation 104.782 103.840 Nombre moyen pondéré dilué d'actions ordinaires en circulation 107.696 107.280

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES DE CINTAS CORPORATION

Résultats de marge brute et de marge bénéficiaire nette Trimestre clos au 28 février

2021 29 février

2020 Marge brute sur la location d’uniformes et les services de gestion d’installations 46,3% 45,8% Marge brute sur les autres activités 42,7% 44,5% Marge brute totale 45,6% 45,5% Marge bénéficiaire nette 14,5% 13,0% Période de neuf mois close au 28 février

2021 29 février

2020 Marge brute sur la location d’uniformes et les services de gestion d’installations 47,5% 46,5% Marge brute sur les autres activités 42,5% 45,0% Marge brute totale 46,5% 46,2% Marge bénéficiaire nette des activités poursuivies 16,0% 13,4%

Rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR et divulgation conformément au Règlement G

Le présent communiqué de presse contient des mesures financières non PCGR au sens du Règlement G promulgué par la Commission américaine des valeurs mobilières et boursières (SEC). Pour compléter ses états financiers consolidés condensés, présentés conformément aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) aux États-Unis, la Société fournit les mesures financières supplémentaires non conformes aux PCGR du flux de trésorerie et de la croissance des revenus corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables. La Société estime que ces mesures financières non PCGR permettent de mieux comprendre son rendement antérieur ainsi que ses perspectives de rendement futur. Un rapprochement des écarts entre ces mesures financières non PCGR et les mesures financières les plus directement comparables calculées conformément aux PCGR est présenté dans les tableaux insérés dans le narratif du communiqué de presse ou ci-dessous.

Calcul du flux de trésorerie disponible Période de neuf mois close au 28 février

2021 29 février

2020 Encaisse nette générée par les activités $ 904.815 $ 934.549 Dépenses en capital (100.410) (189.379) Flux de trésorerie disponible $ 804.405 $ 745.170

La direction utilise le flux de trésorerie disponible pour évaluer le rendement financier de la Société. La direction est d'avis que le flux de trésorerie disponible est utile pour les investisseurs car il associe le flux de trésorerie d'exploitation de la Société au capital utilisé pour assurer la continuité, l’amélioration et le développement de ses activités commerciales.

Calcul de la croissance sur une base constante de jours ouvrables Trimestre clos au Période de neuf mois close au 28 février

2021 29 février

2020 Pourcentage

de croissance 28 février

2021 29 février

2020 Pourcentage

de croissance A B G I J O Recettes $ 1.777.056 $ 1.810.648 (1,9)% $ 5.280.678 $ 5.465.536 (3,4)% G=(A-B)/B O=(I-J)/J C D K L Jours ouvrables durant la période 64 65 195 195 E F H M N P Croissance des revenus corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables $ 1.804.823 $ 1.810.648 (0,3)% $ 5.280.678 $ 5.465.536 (3,4)% E=(A/C)*D F=(B/D)*D H=(E-F)/F M=(I/K)*L N=(J/L)*L P=(M-N)/N Impact des acquisitions, des cessions et des taux de change, montants nets 0,2% 0,2% Croissance organique (0,1)% (3,2)%

La direction estime que la croissance organique du chiffre d'affaires est une donnée utile aux investisseurs, car elle reflète la croissance des revenus par rapport à une période antérieure avec le même nombre de jours générant des recettes et exclut l’impact des acquisitions, des cessions et des variations des taux de change.

DONNÉES SECTORIELLES SUPPLÉMENTAIRES

Location d’uniformes

et services de

gestion d’installations Services de

premiers soins

et de sécurité Toutes les

autres activités Entreprise Total Pour le trimestre clos au 28 février 2021 Recettes $ 1.417.865 $ 198.474 $ 160.717 $ — $ 1.777.056 Marge brute $ 656.015 $ 86.341 $ 67.160 $ — $ 809.516 Frais de vente et d’administration $ 372.612 $ 60.521 $ 49.915 $ — $ 483.048 Revenus d'intérêts $ — $ — $ — $ (87) $ (87) Frais d'intérêts $ — $ — $ — $ 24.552 $ 24.552 Bénéfice (perte) avant impôts $ 283.403 $ 25.820 $ 17.245 $ (24.465) $ 302.003 Pour le trimestre clos au 29 février 2020 Recettes $ 1.448.021 $ 170.541 $ 192.086 $ — $ 1.810.648 Marge brute $ 663.091 $ 81.910 $ 79.394 $ — $ 824.395 Frais de vente et d’administration $ 391.462 $ 57.218 $ 61.063 $ — $ 509.743 Revenus d'intérêts $ — $ — $ — $ (347) $ (347) Frais d'intérêts $ — $ — $ — $ 25.943 $ 25.943 Bénéfice (perte) avant impôts $ 271.629 $ 24.692 $ 18.331 $ (25.596) $ 289.056 Pour la période de neuf mois close au 28 février 2021 Recettes $ 4.222.764 $ 597.373 $ 460.541 $ — $ 5.280.678 Marge brute $ 2.005.691 $ 252.042 $ 197.868 $ — $ 2.455.601 Frais de vente et d’administration $ 1.091.651 $ 186.189 $ 148.715 $ — $ 1.426.555 Revenus d'intérêts $ — $ — $ — $ (369) $ (369) Frais d'intérêts $ — $ — $ — $ 73.659 $ 73.659 Bénéfice (perte) avant impôts $ 914.040 $ 65.853 $ 49.153 $ (73.290) $ 955.756 Pour la période de neuf mois close au 29 février 2020 Recettes $ 4.372.524 $ 512.299 $ 580.713 $ — $ 5.465.536 Marge brute $ 2.033.981 $ 248.272 $ 243.675 $ — $ 2.525.928 Frais de vente et d’administration $ 1.206.982 $ 174.170 $ 189.514 $ — $ 1.570.666 Revenus d'intérêts $ — $ — $ — $ (792) $ (792) Frais d'intérêts $ — $ — $ — $ 79.441 $ 79.441 Bénéfice (perte) avant impôts $ 826.999 $ 74.102 $ 54.161 $ (78.649) $ 876.613

Cintas Corporation Bilans consolidés condensés (en milliers de dollars, sauf pour les données par action) 28 février

2021 31 mai

2020 (non vérifiés) ACTIF Actifs courants : Trésorerie et équivalents de trésorerie $ 553.611 $ 145.402 Comptes débiteurs nets 929.492 870.369 Stocks nets 533.211 408.898 Uniformes et autres articles de location en service 777.364 770.411 Impôts exigibles 57.929 — Charges payées d'avance et autres actifs courants 126.949 114.619 Total des actifs courants 2.978.556 2.309.699 Immobilisations nettes 1.329.930 1.403.065 Investissements 264.581 214.847 Écarts d'acquisition 2.895.251 2.870.020 Contrats de service, montants nets 418.318 451.529 Actifs liés au droit d'utilisation de contrat de location simple, montants nets 156.850 159.967 Autres actifs nets 304.011 260.758 $ 8.347.497 $ 7.669.885 PASSIF ET CAPITAUX PROPRES Passifs courants : Comptes fournisseurs $ 237.857 $ 230.995 Rémunération à payer et obligations connexes 224.641 127.417 Charges à payer 514.159 456.653 Impôts exigibles — 27.099 Passifs courants de location simple 43.767 43.031 Dette exigible à moins d’un an 249.936 — Total des passifs courants 1.270.360 885.195 Passifs à long terme : Dette exigible à plus d’un an 2.291.418 2.539.705 Impôts différés 389.553 388.579 Passifs de location simple 119.071 122.695 Charges à payer 460.585 498.509 Total des passifs à long terme 3.260.627 3.549.488 Capitaux propres : Actions privilégiées, sans valeur nominale : — — 100 000 actions autorisées, aucune en circulation Actions ordinaires, sans valeur nominale : 1.403.229 1.102.689 425 000 000 actions autorisées Exercice 2021 : 188 913 700 actions émises et 105 039 174 en circulation Exercice 2020 : 186 793 207 actions émises et 103 415 368 en circulation Capital versé 74.451 171.521 Bénéfices non répartis 7.688.425 7.296.509 Actions de trésorerie : (5.336.627) (5.182.137) Exercice 2021 : 83 874 526 actions Exercice 2020 : 83 377 839 actions Cumul des autres éléments de la perte étendue (12.968) (153.380) Total des capitaux propres 3.816.510 3.235.202 $ 8.347.497 $ 7.669.885

Cintas Corporation États consolidés condensés des flux de trésorerie (non vérifiés) (en milliers de dollars) Période de neuf mois close au 28 février

2021 29 février

2020 Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation : Revenus nets $ 843.246 $ 731.452 Ajustements pour rapprocher les revenus nets de la trésorerie nette provenant des activités d'exploitation : Amortissement 182.132 175.261 Amortissement des actifs incorporels et coûts contractuels capitalisés 107.689 107.232 Rémunération en actions 83.421 96.428 Gain sur la vente d'actifs opérationnels (21.861) — Impôts différés (36.259) 5.013 Variation des actifs et des passifs courants, nette des acquisitions d’entreprises : Comptes débiteurs nets (63.178) (31.135) Stocks nets (123.678) (17.780) Uniformes et autres articles de location en service (6.269) (33.732) Charges payées d’avance, autres actifs courants et coûts contractuels capitalisés (76.971) (95.169) Comptes fournisseurs 5.113 14.271 Rémunération à payer et obligations connexes 97.474 (4.792) Charges à payer et autres (1.357) 3.426 Impôts exigibles (84.687) (15.926) Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 904.815 934.549 Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement : Dépenses en capital (100.410) (189.379) Achats d'investissements (7.873) (10.461) Produit de la vente d'actifs opérationnels, déduction faite de la trésorerie cédée 32.490 13.300 Acquisitions d'entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise (7.570) (47.850) Autres, montants nets (5.301) (2.090) Trésorerie nette utilisée dans les activités d'investissement (88.664) (236.480) Flux de trésorerie provenant des activités de financement : Paiements de billets de trésorerie, montants nets — (112.500) Produit tiré de l’exercice des rémunérations à base d'actions 120.049 81.547 Dividendes payés (371.818) (268.042) Rachat d'actions ordinaires (154.490) (261.327) Autres, montants nets (3.836) 30 Trésorerie nette utilisée dans les activités de financement (410.095) (560.292) Impact des variations de taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie 2.153 19 Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 408.209 137.796 Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période 145.402 96.645 Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période $ 553.611 $ 234.441

