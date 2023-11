Communiqué officiel de CINTAS CORPORATION

La société de services aux entreprises reçoit une nouvelle reconnaissance pour ses efforts continus en vue de créer des avantages économiques durables pour la communauté militaire

Cintas Corporation (Nasdaq : CTAS) vient d’annoncer aujourd’hui qu’elle a obtenu deux désignations Military Friendly® pour 2024, notamment la désignation Bronze Military Friendly Employer pour 2024 et celle de Military Spouse Friendly Employer.

Cintas a obtenu le titre « Bronze Military Friendly Employer » pour la troisième année consécutive et a également reçu le titre Military Friendly Spouse Employer pour la deuxième année consécutive.

Les établissements qui obtiennent le titre de Military Friendly® Employer ont été évalués à l’aide de sources de données publiques et de réponses à un sondage exclusif. Au total, plus de 1 200 entreprises ont participé à l’enquête Military Friendly® 2024. Les notes Military Friendly® sont détenues par Viqtory, Inc, une petite entreprise appartenant à des vétérans handicapés par le service.

« Cintas est étroitement liée à l’armée, et la création d’opportunités significatives pour les anciens combattants et les employés-partenaires affiliés à l’armée est un élément clé à la fois de notre stratégie de développement des talents et de notre stratégie globale de diversité, d’équité et d’inclusion », a indiqué Max Langenkamp, vice-président senior des ressources humaines et responsable de la diversité de Cintas. « Les employés-partenaires ainsi que les fournisseurs ayant des antécédents militaires s’intègrent parfaitement à la culture de Cintas, et leurs forces dans des domaines clés tels que le travail d’équipe, l’éthique professionnelle, l’auto-motivation et la pensée critique contribuent à la réussite de notre entreprise. »

Être un employeur favorable aux militaires est une priorité absolue chez Cintas et la désignation de Bronze Military Friendly Employer pour 2024 reconnaît le dévouement continu de l’entreprise et les programmes axés sur le recrutement, l’embauche et la formation des vétérans militaires.

Forte de plus de 400 installations opérationnelles aux États-Unis et au Canada, Cintas est en mesure d’offrir des possibilités d’emploi continues et intéressantes aux conjoints de militaires. C’est particulièrement avantageux lorsqu’ils doivent déménager lorsque leurs conjoints enrôlés reçoivent un changement de poste permanent ou sont déployés.

« Les organisations qui obtiennent la désignation Military Friendly Employers se sont investies de tout cœur dans des initiatives exhaustives et percutantes qui apportent des résultats positifs et qui changent la vie de nos précieux militaires, de nos dévoués conjoints de militaires et de nos estimés vétérans dans leurs rangs », a indiqué Kayla Lopez, directrice principale des partenariats militaires à Military Friendly®. « Nous saluons ces employeurs exemplaires qui placent la barre plus haut et comprennent que l’embauche de personnel militaire n’est pas simplement un acte de bonne volonté, mais un témoignage d’une norme qui incarne véritablement la sagesse commerciale. Leur engagement indéfectible à intégrer le personnel militaire dans leurs effectifs reflète non seulement leur compassion, mais souligne également leur sens des affaires. »

Cintas sera présentée dans les Employeurs Military Friendly® 2024 dans le numéro d’hiver du magazine G.I. Jobs® et sur le site MilitaryFriendly.com.

À propos de Cintas Corporation

Cintas Corporation aide plus d'un million d'entreprises de tous types et de toutes tailles à être prêtes (Ready™) à ouvrir leurs portes en toute confiance chaque jour en fournissant des produits et des services permettant que les installations et les employés de leurs clients soient toujours propres, en sécurité et présentant bien. Avec des offres comprenant des uniformes, des tapis, des vadrouilles, des serviettes, des fournitures pour sanitaires, des points d'eau sur le lieu de travail, des produits de premiers secours et de sécurité, des points pour le lavage des yeux, des formations à la sécurité, des extincteurs, des systèmes de gicleurs et un service d'alarme, Cintas aide ses clients à être prêts (Ready™) pour la journée de travail (Workday®). Basée à Cincinnati, Cintas est une entreprise publique du Fortune 500, cotée sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole CTAS. Elle fait partie de l'indice Standard & Poor's 500 et de l'indice Nasdaq-100.

À propos des employeurs Military Friendly® :

Military Friendly® est la norme qui mesure l’engagement, les efforts et le succès d’une organisation dans la création d’avantages durables et significatifs pour la communauté militaire. Plus de 2 100 organisations sont en concurrence chaque année pour obtenir la désignation Military Friendly®. Les notes Military Friendly® sont détenues par Viqtory, Inc, une petite entreprise appartenant à des vétérans handicapés par le service. Viqtory n’est pas affilié au ministère de la Défense des États-Unis ni au gouvernement fédéral et n’est pas cautionné par ces derniers. Les résultats sont produits par un algorithme basé sur des règles. Les listes et la méthodologie Military Friendly® basées sur des données peuvent être consultées sur le site militaryfriendly.com/mfcguide.

À propos de VIQTORY :

Fondée en 2001, VIQTORY est une petite entreprise appartenant à des vétérans handicapés par le service (SDVOSB) qui met la communauté militaire en contact avec des opportunités civiles d’emploi, d’éducation et d’entreprenariat par le biais des actifs qu’elle possède, tels que les marques Military Spouse Magazine®, Vetrepreneur®, G.I. Jobs® et Military Friendly®. VIQTORY et ses marques ne font pas partie du département de la défense des États-Unis et ne sont pas approuvées par celui-ci ou par toute autre entité du gouvernement fédéral. Pour en savoir plus sur VIQTORY, consultez Viqtory.com.

