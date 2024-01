Communiqué officiel de CINTAS CORPORATION

Cintas vient d'être récompensé pour sa contribution en matière de sécurité routière à l'occasion de la conférence annuelle Strength IN Numbers® Fleet Safety Benchmark de NETS

Cintas Corporation (Nasdaq : CTAS) a reçu le NETS Road Safety Achievement Award dans la catégorie sécurité routière. Le prix a été remis lors de la conférence annuelle Strength IN Numbers® Fleet Safety Benchmark de NETS à Indianapolis, dans l'Indiana.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20240116199518/fr/

Todd Schneider, President & CEO, Stephen Jenkins, Director of Health & Safety, and Matt Presendofer, Manager of Health & Safety, accept the NETS award. (Photo: Business Wire)

Le NETS Road Safety Achievement Award récompense une entreprise membre pour sa contribution à la sécurité routière de ses employés, de leurs proches et des communautés où les employés vivent et travaillent.

Cintas vient d'être reconnu pour son programme Cintas Driver Safety, qui intègre plusieurs approches qui, ensemble, améliorent les connaissances, les compétences et les habitudes de conduite de ses employés-partenaires.

« La sécurité est une priorité absolue chez Cintas, et notre objectif est d’éliminer tous les incidents de véhicules en faisant participer nos employés-partenaires à notre culture d'une conduite sécuritaire, ce qui implique de veiller à ce que nos partenaires reçoivent une formation et des ressources pour conduire en toute sécurité », déclare Stephen Jenkins, directeur de la sécurité et de la santé chez Cintas. « L'obtention de ce prix est la reconnaissance de ces efforts, et nous en sommes honorés. »

Le programme de sécurité de Cintas comprend deux volets principaux : la formation de nouveaux employés-partenaires et la formation continue pour tous les partenaires qui utilisent des véhicules Cintas. Depuis 2003, Cintas s’associe à Smith System pour créer de manière collaborative le contenu de son programme de sécurité routière. Cela comprend une formation à la conduite de Smith en trois parties pour tous les nouveaux employés-partenaires, un catalogue d’exercices de conduite pour pratiquer des scénarios pratiques, des leçons mensuelles de formation en ligne et des évaluations routières continues par Smith System.

« L’amélioration continue est une des valeurs fondamentales de la culture de Cintas, et nous cherchons sans relâche à renforcer notre programme de sécurité routière », conclut Jenkins.

À propos de Cintas Corporation

Cintas Corporation aide plus d'un million d'entreprises de tous types et de toutes tailles à être prêtes (Ready™) à ouvrir leurs portes en toute confiance chaque jour en fournissant des produits et des services permettant que les installations et les employés de leurs clients soient toujours propres, en sécurité et présentant bien. Avec des offres comprenant des uniformes, des tapis, des vadrouilles, des serviettes, des fournitures pour sanitaires, des points d'eau sur le lieu de travail, des produits de premiers secours et de sécurité, des points pour le lavage des yeux, des formations à la sécurité, des extincteurs, des systèmes de gicleurs et un service d'alarme, Cintas aide ses clients à être prêts (Ready™) pour la journée de travail (Workday®). Basée à Cincinnati, Cintas est une entreprise publique du Fortune 500, cotée sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole CTAS. Elle fait partie de l'indice Standard & Poor's 500 et de l'indice Nasdaq-100.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240116199518/fr/