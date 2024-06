L'esprit dédié de l'entreprise envers son million et quelque de clients a contribué à améliorer son classement annuel Fortune

Pour la septième année consécutive, Cintas Corporation (Nasdaq : CTAS) figure dans le classement Fortune 500. Cintas est passée sur la liste de cette année du 473e rang en 2023 au 437e rang.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20240610484790/fr/

Cintas is named a Fortune 500 company for the seventh year in a row. (Photo: Business Wire)

Pour figurer sur la liste du Fortune 500, le magazine prend en compte les entreprises établies aux États-Unis qui soumettent leurs états financiers à un organisme gouvernemental. Les entreprises sont ensuite classées en fonction de leur chiffre d'affaires total pour leurs exercices respectifs au 31 janvier 2024.

L'année fiscale complète la plus récente de Cintas était celle de 2023, qui s'est terminée le 31 mai 2023. Au cours de cette année, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 8,82 milliards de dollars avec une hausse de 12,2 % par rapport à l'année fiscale 2022 (7,85 milliards de dollars).

« Le maintien de notre entreprise au classement Fortune 500 pendant sept années consécutives témoigne de l'esprit dédié de nos employés-partenaires qui va constamment au-delà des attentes de nos clients », a déclaré Todd Schneider, président et CEO de Cintas. « Nous sommes très fiers de fournir des solutions exceptionnelles permettant que nos clients soient prêts pour leur journée de travail et nous sommes très heureux de voir que ces résultats nous placent parmi les entreprises les plus performantes et les plus admirées du pays ».

Cintas a clôturé son exercice 2024 le 31 mai 2024 et communiquera ses résultats annuels en juillet 2024. Au cours des trois premiers trimestres de l'exercice 2024, Cintas a déclaré un chiffre d'affaires s'élevant à 7,13 milliards de dollars. Ce montant dépasse de 9,17 % le chiffre d'affaires équivalent pour l'exercice 2023, qui s'élevait à 6,531 milliards de dollars.

À propos de Cintas Corporation

Cintas Corporation aide plus d'un million d'entreprises de tous types et de toutes tailles à « get Ready™ » pour ouvrir leurs portes en toute confiance chaque jour en fournissant des produits et des services permettant de maintenir les installations et les employés de leurs clients en toute propreté et sécurité et sous leur meilleur jour. Avec des offres comprenant des uniformes, des tapis, des vadrouilles, des serviettes, des fournitures de toilettes, des points d'eau sur le lieu de travail, des produits de premiers secours et de sécurité, des stations de lavage des yeux, des formations à la sécurité, des extincteurs, des systèmes de gicleurs et des services d'alarme, Cintas aide ses clients à être « Ready for the Workday® ». Basée à Cincinnati, Cintas est une entreprise cotée en bourse qui figure au classement Fortune 500. Elle est cotée sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole CTAS et fait partie de l'indice Standard & Poor's 500 et de l'indice Nasdaq-100.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240610484790/fr/