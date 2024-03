Le public est désormais invité à voter pour le 11e concours national annuel.

Cintas Corporation (Nasdaq : CTAS) a annoncé aujourd'hui les 10 finalistes de son 11e concours « Concierge de l'année ». Les finalistes de cette année, provenant de tous les États-Unis, ont fait preuve d'un dévouement et d'un engagement extraordinaires envers leurs écoles. Le public peut voter jusqu'au 12 avril pour son concierge préféré, consultez l'adresse suivante custodianoftheyear.com.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias.

Cintas has announced the top 10 finalists in its 11th annual Cintas Custodian of the Year contest. (Graphic: Business Wire)

« Chaque année, nous recevons des milliers de candidatures sincères et d'histoires inspirantes », a déclaré John Rudy, directeur principal du marketing chez Cintas. « Ce ne sera pas une décision facile à prendre, mais les 10 finalistes de cette année méritent une reconnaissance exceptionnelle pour le travail acharné accompli dans leurs écoles et au sein de leurs communautés ».

Le plus grand nombre de votes du public détermine le gagnant du concours de Cintas « Concierge de l'année ». Cintas remettra 10 000 dollars au concierge lauréat et 5 000 dollars en produits et services Cintas et Rubbermaid Commercial à l'école qui l'emploie. L'école lauréate recevra également une évaluation complète de ses installations d'une valeur de 20 000 dollars, en partenariat avec la norme de gestion de l'industrie du nettoyage, avancée par l'organisme de certification Global Biorisk Advisory Council de l'ISSA, l'association mondiale de l'industrie du nettoyage. Cintas offrira également à l'école lauréate une soirée pizza pour l'ensemble du personnel et des élèves. Les neuf autres finalistes recevront chacun 1 000 dollars et l'inscription gratuite à une formation virtuelle de l'ISSA Cleaning Management Institute, d'une valeur de 1 500 dollars. Les écoles des finalistes recevront également un lot de produits de nettoyage de la part de Rubbermaid Commercial Products. Cette année encore, les trois meilleurs finalistes recevront un voyage tous frais payés pour deux personnes lors du salon ISSA Amérique du Nord qui se tiendra à Las Vegas en novembre et au cours duquel ils seront récompensés pour leurs activités.

« Il est important de reconnaître tout ce que les concierges font pour créer un environnement d'apprentissage sûr et accueillant », a déclaré John Barrett, directeur général de l'ISSA. « Cette année, nous avons une liste exceptionnelle de finalistes entièrement dévoués, qui incarnent un modèle positif pour les élèves et leurs écoles ».

Les 10 finalistes du concours de Cintas « Concierge de l'année » pour 2024 sont les suivants (par ordre alphabétique) :

Davida Boyd – École élémentaire Helena Park (Nederland, Texas) Bob Galewski – École secondaire Wabasha-Kellogg (Wabasha, Minnesota) Salvatore « M. Sal » Gano – École élémentaire Evergreen (Scotch Plains, New Jersey) Steve Gasak – École élémentaire Dessie F. Evans (Puyallup, Washington) William « M.Billy » Krajewski – École élémentaire Quaker Hill (Waterford, Connecticut) Rudy « Coach Rudy » Ontiveros – École secondaire Vineyard Junior (Rancho Cucamonga, Californie) Joemar Quiros – École élémentaire Frederick Harris (Springfield, Massachusetts) David Smith – École intermédiaire Loveland (Loveland, Ohio) Drusilla Stinson – Université d'Auburn (Auburn, Alabama) Hilda « Mlle Hilda » Valentin – Milwaukee Math and Science Academy (Milwaukee, Wisconsin)

« Nous sommes honorés de participer à la célébration du travail difficile de ces concierges et nous leur souhaitons bonne chance pour le concours », a déclaré Robert Posthauer, vice-président principal et directeur général de Rubbermaid Commercial Products.

Pour plus d'informations sur le concours du concierge de l'année, veuillez contacter Brianna Fitzpatrick à l'adresse suivante bfitzpatrick@mulberrymc.com. Le logo du concierge de l'année, ainsi que les photos des 10 finalistes, sont disponibles sur Dropbox ici.

À propos de Cintas Corporation :

Cintas Corporation aide plus d'un million d'entreprises de tous types et de toutes tailles à être Ready™ pour ouvrir leurs portes dans un climat de confiance chaque jour en fournissant des produits et des services qui permettent de maintenir les installations et les employés de leurs clients propres, sûrs et avec la meilleure présentation. Avec des offres comprenant des uniformes, des tapis, des vadrouilles, des serviettes, des fournitures de toilettes, des points d'eau sur le lieu de travail, des produits de premiers soins et de sécurité, des stations de lavage oculaires, des formations à la sécurité, des extincteurs, des systèmes de gicleurs et un service d'alerte, Cintas aide ses clients à être Ready™ pour la Workday®. Basée à Cincinnati, Cintas est une société publique du Fortune 500, cotée sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole CTAS. Elle fait partie de l'indice Standard & Poor's 500 et de l'indice Nasdaq-100.

À propos d'ISSA :

Avec plus de 10 500 membres, comprenant des distributeurs, des fabricants, des représentants de fabricants, des grossistes, des entrepreneurs en services du bâtiment, des prestataires de services internes, des nettoyeurs résidentiels et des membres de services associés - l'ISSA est la principale association professionnelle de l'industrie du nettoyage dans le monde. L'association s'est engagée à changer la façon dont le monde perçoit le nettoyage en fournissant à ses membres les outils commerciaux dont ils ont besoin pour promouvoir le nettoyage en tant qu'investissement dans la santé humaine, l'environnement et l'amélioration du résultat final. L'association, dont le siège social se trouve à Rosemont (Illinois, États-Unis), possède des bureaux à Milan (Italie), Toronto (Canada), Sydney (Australie), Séoul (Corée du Sud) et Shanghai (Chine). Pour plus d'informations sur l'ISSA, consultez le site www.issa.com ou appelez le 800-225-4772 (Amérique du Nord) ou le 847-982-0800.

À propos de Rubbermaid Commercial Products

Rubbermaid Commercial Products (RCP), dont le siège se trouve à Huntersville (Caroline du Nord), est un fabricant de produits innovants apportant des solutions, et destinés aux marchés commerciaux et institutionnels du monde entier. Depuis 1968, RCP est à l'origine de technologies et de solutions systèmes en matière de sanitaires et de sécurité, de nettoyage, de gestion des déchets, de transport de matériel et de restauration. RCP fait partie du portefeuille mondial de marques de premier plan de Newell Brands et poursuit son développement de produits innovants. Pour en savoir plus, consultez l'adresse suivante www.rubbermaidcommercial.com.

