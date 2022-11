Cintas dévoile une nouvelle image de marque ESG alignée sur ses ambitions environnementales, sociales et de gouvernance

Le chef de file des services aux entreprises dévoile sa vision et son logo ESG

Cintas Corporation (Nasdaq: CTAS) dévoile aujourd'hui sa nouvelle identité de marque environnementale, sociale et de gouvernance (ESG), qui a été créée pour sensibiliser l'opinion et générer de la cohérence dans les efforts et initiatives ESG de Cintas.

Cette nouvelle image de marque sera bientôt décrite dans le rapport ESG 2022 de Cintas, qui sera publié en janvier 2023. Le troisième rapport de durabilité de la société fera le récapitulatif de l'exercice 2022, clos au 31 mai 2022.

"La stratégie commerciale durable de Cintas remonte aux origines de notre société, et nous avons toujours travaillé en étroite collaboration avec les communautés dans lesquelles nous vivons et travaillons. Le thème "Une volonté d'amélioration partagée" est donc tout naturel alors que nous développons notre marque ESG", déclare Christy Nageleisen, vice-présidente et directrice de la conformité, Cintas. "Tout au long de notre parcours ESG, nous continuerons d'innover et de peaufiner nos processus pour préserver le monde dans lequel nous vivons, renforcer notre culture du respect, de l'appartenance, et de l'inclusion, et responsabiliser nos pratiques commerciales de classe mondiale. Cette approche est inhérente à notre engagement quasi-centenaire en faveur d'un avenir meilleur."

"Nous pensons que notre nouvelle marque ESG nous aidera à focaliser l'attention sur les questions de durabilité, et jouera un rôle important alors que les thèmes ESG seront de plus en plus traités par différents groupes", déclare Todd Schneider, président et chef de la direction de Cintas. "Nous sommes fiers du travail que nous avons accompli pour promouvoir nos ambitions ESG au fil des ans. Ces efforts ont généré de meilleurs résultats pour tous, et nous savons que notre attention permanente à la fourniture de solutions plus durables est essentielle pour pérenniser notre succès. Notre culture repose sur une "insatisfaction positive, qui nous pousse à nous améliorer dans chaque aspect de notre activité."

Vision ESG de Cintas

La nouvelle marque ESG est baptisée "A Shared Drive for Better" afin de mettre en relief l'impact collectif que Cintas pense pouvoir avoir en faveur d'un avenir meilleur.

La stratégie de la société s'appuie sur sa collaboration avec ses clients, employés-collaborateurs, actionnaires, fournisseurs et communautés. Cintas vise à rassembler les personnes pour identifier et déployer les changements soutenant des environnements de travail plus sûrs, propres et durables.

La vision ESG de Cintas articule ses ambitions dans ce domaine: "Guidés par nos principes, nous travaillons ensemble pour fournir aux entreprises les produits, services et solutions dont elles ont besoin pour améliorer leurs activités quotidiennes, soutenir nos partenaires et les communautés, et construire un avenir meilleur".

Logo et identité visuelle

Le nouveau logo ESG de Cintas comporte trois couleurs distinctes qui représentent les trois composantes ESG: l'environnement, la responsabilité sociale et la gouvernance.

L'identité visuelle de la marque comporte une "feuille d'eau" dans le logo. Cette graphie évoque l'importance jouée par la gestion de l'environnement et de l'eau dans notre parcours ESG.

Les questions ESG chez Cintas

Le modèle commercial durable de Cintas souligne la stratégie de croissance de la société et insuffle une mentalité holistique de "réduction, réutilisation, recyclage" dans toutes les opérations de la société.

Cette approche remonte à la création de la société, il y a près de 100 ans, durant la Grande Dépression. Sans travail, les artistes de cirque Doc et Amelia Farmer ont fait le tour des entreprises de la région de Cincinnati pour récupérer leurs chiffons sales et jetés dans les poubelles, pour les ramener chez eux et les laver. Une fois propres, Doc et Amelia les revendaient ensuite aux entreprises locales, allongeant ainsi la durée de vie de ces articles et réduisant le besoin permanent des entreprises de les remplacer par des chiffons neufs.

Depuis lors, la société a élargi ses opérations commerciales pour inclure des programmes de location d'uniformes et vêtements, services aux établissements, services de premier secours et de sécurité, et services de protection contre les incendies.

L'attention culturelle que porte Cintas à son objectif premier, ses systèmes d'identité et de gestion d'entreprise, définis par son fondateur Dick Farmer dans son ouvrage intitulé "Spirit is the Difference", a débouché sur des pratiques commerciales axées sur les critères ESG intégrées de manière holistique aux opérations de Cintas depuis sa création.

Pour en savoir plus sur le programme ESG de Cintas, y compris ses plus récents rapports, rendez-vous sur cintas.com/esg.

À propos de Cintas Corporation

Cintas Corporation aide plus d’un million d’entreprises, de tous types et de toutes tailles, à être prêtes (Ready™) à ouvrir leurs portes tous les jours, en toute confiance, en leur fournissant des produits et des services qui contribuent à maintenir une propreté, une sécurité et une présentation exemplaires. En proposant des uniformes, tapis, serpillières, serviettes, fournitures hygiéniques, services d'eau au travail, produits de premiers secours et de sécurité, stations de nettoyage oculaire, formations à la sécurité, extincteurs, gicleurs et services d'alarme, Cintas aide ses clients à se préparer pour la journée de travail (Ready for the Workday®). Basé à Cincinnati, Cintas est une société publique figurant au palmarès Fortune 500, cotée au Nasdaq Global Select Market sous le mnémo CTAS et faisant partie des indices Standard & Poor’s 500 et Nasdaq-100.

