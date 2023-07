La société figure à nouveau dans l'étude annuelle du Disability Equality Index.

Cintas Corporation (Nasdaq : CTAS) est de nouveau reconnu comme l’un des « meilleurs endroits où travailler, au chapitre de l’inclusion des personnes handicapées » après avoir obtenu le pointage qualificatif à l'édition 2023 du Disability Equality Index®, la principale ressource à but non lucratif consacrée à l’inclusion des personnes handicapées au sein des entreprises à l’échelle mondiale.

La reconnaissance de Cintas à titre d’entreprise ayant obtenu l’une des meilleures notes (90) dans le cadre du DEI® témoigne de l’engagement continu de l’entreprise à établir et à développer les talents d’une main-d’œuvre très diversifiée, qui représente les communautés à l’échelle de l’Amérique du Nord. Cintas a figuré sur la liste des « meilleurs endroits où travailler au chapitre de l’inclusion des personnes handicapées » à chacune de ses quatre années de participation au processus du DEI.

« La diversité, l’équité et l’inclusion font partie intégrante de notre entreprise depuis sa création, et nous sommes fiers de soutenir une main-d’œuvre qui reflète les diverses communautés dans lesquelles nos employé(e)s-partenaires vivent et travaillent », déclare Max Langenkamp, vice-président principal des ressources humaines et directeur de la diversité au sein de Cintas. « Lorsque nos employé(e)s-partenaires de différentes origines et expériences s’unissent, la collaboration qui en résulte stimule l’innovation, la pensée critique et la résolution de problèmes, ce qui ne fait que nous renforcer. »

L’étude DEI de 2023 évalue et compare les entreprises participantes dans les catégories suivantes pour déterminer les « meilleurs endroits où travailler au chapitre de l’inclusion des personnes handicapées » de cette année : la culture et le leadership, la question de l’accès dans l’ensemble de l’entreprise, les pratiques d’emploi, l’engagement communautaire, a diversité des fournisseurs et (le cas échéant) les activités hors États-Unis.

Cintas Corporation

Cintas Corporation aide plus d’un million d’entreprises, de tous types et de toutes tailles, à être prêtes (Ready™) à ouvrir leurs portes tous les jours, en toute confiance, en leur fournissant des produits et des services qui contribuent à maintenir une propreté, une sécurité et une présentation exemplaires. En proposant des uniformes, tapis, serpillières, serviettes, fournitures hygiéniques, services d'eau au travail, produits de premiers secours et de sécurité, stations de nettoyage oculaire, formations à la sécurité, extincteurs, gicleurs et services d'alarme, Cintas aide ses clients à se préparer pour la journée de travail (Ready for the Workday®). Basé à Cincinnati, Cintas est une société publique figurant au palmarès Fortune 500, cotée au Nasdaq Global Select Market sous le mnémo CTAS et faisant partie des indices Standard & Poor’s 500 et Nasdaq-100.

