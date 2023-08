Cintas reste membre du premier fonds indiciel mondial négociable sur le développement durable depuis son adhésion en 2022

Cintas Corporation (Nasdaq : CTAS) fait partie de l'indice FTSE4Good pour la deuxième année consécutive. Cintas a fait partie de l'indice pour la première fois en 2022.

FTSE Russel, le fournisseur d'indices et de données au niveau mondial, a créé la gamme d'indices FTSE4Good pour inclure des entreprises qui font preuve de solides pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Un grand nombre d'acteurs du marché se réfèrent aux indices FTSE4Good pour créer et évaluer des fonds d'investissement et d'autres produits.

« Le modèle d'entreprise de Cintas s'enracine dans des pratiques commerciales durables. La reconnaissance continue du marché face au travail accompli jusqu'à présent dans le cadre de notre démarche ESG est donc vivement appréciée », a déclaré Mike Hansen, vice-président directeur et directeur financier de Cintas.

« Notre culture place nos employés-partenaires au centre de notre prise de décision et nous nous concentrons sur la bonne conduite de nos affaires », a déclaré Christy Nageleisen, vice-présidente de Cintas pour l'ESG. « Faire de nouveau partie de l'indice FTSE4Good représente une motivation supplémentaire alors que nous nous efforçons d'augmenter les impacts positifs dans les domaines environnementaux, sociaux et de gouvernance et que nous poursuivons une volonté commune de vivre mieux ».

Les évaluations de l'indice FTSE Russell se basent sur les performances dans des domaines tels que la gouvernance d'entreprise, la santé et la sécurité, la lutte contre la corruption et le changement climatique. Les entreprises faisant partie de la gamme d'indices FTSE4Good répondent à une série de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance.

À propos de Cintas Corporation

Cintas Corporation aide plus d’un million d’entreprises, de tous types et de toutes tailles, à être prêtes (Ready™) à ouvrir leurs portes tous les jours, en toute confiance, en leur fournissant des produits et des services qui contribuent à maintenir une propreté, une sécurité et une présentation exemplaires. En proposant des uniformes, tapis, serpillières, serviettes, fournitures hygiéniques, services d'eau au travail, produits de premiers secours et de sécurité, stations de nettoyage oculaire, formations à la sécurité, extincteurs, gicleurs et services d'alarme, Cintas aide ses clients à se préparer pour la journée de travail (Ready for the Workday®). Basé à Cincinnati, Cintas est une société publique figurant au palmarès Fortune 500, cotée au Nasdaq Global Select Market sous le mnémo CTAS et faisant partie des indices Standard & Poor’s 500 et Nasdaq-100.

