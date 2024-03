Cintas poursuit sa croissance avec l'acquisition d'une société d'uniformes et de services de gestion des installations basée en Pennsylvanie.

Cintas Corporation (Nasdaq : CTAS) vient de finaliser l'acquisition de Paris Uniform Services, une entreprise familiale basée en Pennsylvanie et spécialisée dans la fourniture d'uniformes et de services de gestion des installations.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20240313468659/fr/

Cintas Corporation has acquired Paris Uniform Services, a Pennsylvania-based, family-owned supplier of uniform and facility services. (Photo: Business Wire)

Paris Uniform Services a été créé en 1978 en tant que filiale de Paris Cleaners. Avant l'acquisition, David Stern occupait le poste de directeur général de l'entreprise. Paris dessert une clientèle couvrant quatre États, à savoir la Pennsylvanie, l'État de New York, le Maryland et la Virginie-Occidentale.

« Paris Uniform Services fournit depuis plus de 45 ans des services et des produits de haute qualité dans la région », déclare Scott Garula, président et responsable de l’exploitation de la division Location de Cintas. « Leur engagement à prendre soin de leurs clients s’intégrera parfaitement à la philosophie de Cintas. »

« Je suis heureux de m’associer à une entreprise qui a les ressources et la culture nécessaires pour pérenniser la vision que nous avons créée au sein de Paris Uniform Services », déclare David Stern, directeur général, Paris Uniform Services. « Cintas nous donne les moyens d'y parvenir. C'est une entreprise qui prend soin de ses employés-partenaires. Je sais que nous sommes entre de bonnes mains. »

À propos de Cintas Corporation

Cintas Corporation aide plus d'un million d'entreprises de tous types et de toutes tailles à être prêtes (Ready™) à ouvrir leurs portes en toute confiance chaque jour en fournissant des produits et des services permettant que les installations et les employés de leurs clients soient toujours propres, en sécurité et présentant bien. Avec des offres comprenant des uniformes, des tapis, des vadrouilles, des serviettes, des fournitures pour sanitaires, des points d'eau sur le lieu de travail, des produits de premiers secours et de sécurité, des points pour le lavage des yeux, des formations à la sécurité, des extincteurs, des systèmes de gicleurs et un service d'alarme, Cintas aide ses clients à être prêts (Ready™) pour la journée de travail (Workday®). Basée à Cincinnati, Cintas est une entreprise publique du Fortune 500, cotée sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole CTAS. Elle fait partie de l'indice Standard & Poor's 500 et de l'indice Nasdaq-100.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240313468659/fr/