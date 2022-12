Cintas figure à nouveau au palmarès Newsweek des entreprises les plus responsables d'Amérique

Cintas s'impose encore au classement annuel de la responsabilité sociale d'entreprise élaboré par Newsweek

Cintas Corporation (Nasdaq: CTAS) figure à nouveau au classement Newsweek des entreprises les plus responsables d'Amérique.

Dans son annonce relative à la liste 2023 America’s Most Responsible Companies, Newsweek souligne que ses sélections "reposent sur une approche holistique de la responsabilité d'entreprise prenant en compte les trois piliers ESG: environnement, social et gouvernance d'entreprise", afin de formuler un "score CSR" final utilisé pour classer les sociétés.

"Nous avons construit Cintas sur un modèle durable, depuis les origines de la société il y a près d'un siècle", déclare Todd Schneider, président et CEO de Cintas. "Nous sommes extrêmement fiers de notre manière d'opérer, et nous sommes tous très reconnaissants envers Newsweek d'avoir validé nos engagements en faveur d'un leadership environnemental, social et de gouvernance.

"Nous continuons à concentrer une grande partie de nos efforts sur la manière de réduire le plus durablement notre impact environnemental et de continuer à promouvoir un environnement de travail inclusif et solidaire pour nos employés-partenaires, et nous renouvelons notre engagement à développer des pratiques éthiques et louables au sein de Cintas", déclare Schneider.

Après son entrée en 2022, le classement 2023 marque la seconde apparition consécutive de Cintas au palmarès de Newsweek, qui souffle sa quatrième bougie. Statista, un chef de file mondial des données de marché et de consommation, a fourni l'analyse pour Newsweek.

Cintas publiera son rapport ESG 2022 en janvier 2023, avec des informations mises à jour sur l'état d'avancement et les initiatives ESG de la société jusqu'à la clôture de son exercice 2022 (1er juin 2021 - 31 mai 2022).

Cintas Corporation

Cintas Corporation aide plus d’un million d’entreprises, de tous types et de toutes tailles, à être prêtes (Ready™) à ouvrir leurs portes tous les jours, en toute confiance, en leur fournissant des produits et des services qui contribuent à maintenir une propreté, une sécurité et une présentation exemplaires. En proposant des uniformes, tapis, serpillières, serviettes, fournitures hygiéniques, services d'eau au travail, produits de premiers secours et de sécurité, stations de nettoyage oculaire, formations à la sécurité, extincteurs, gicleurs et services d'alarme, Cintas aide ses clients à se préparer pour la journée de travail (Ready for the Workday®). Basé à Cincinnati, Cintas est une société publique figurant au palmarès Fortune 500, cotée au Nasdaq Global Select Market sous le mnémo CTAS et faisant partie des indices Standard & Poor’s 500 et Nasdaq-100.

