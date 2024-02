Cintas remporte sa 16e distinction en tant qu'entreprise parmi les plus admirées par leurs homologues sectoriels

Cintas Corporation (Nasdaq : CTAS) vient d'être nommé au classement FORTUNE 2024 des entreprises les plus admirées au monde, se classant en deuxième place dans la catégorie Services d'externalisation diversifiés.

Il s'agit de la 16e fois que Cintas reçoit cette distinction de FORTUNE.

« Nous sommes fiers d’être reconnus par nos pairs et les experts du secteur comme une organisation bien gérée et prospère », déclare Todd Schneider, président et chef de la direction de Cintas. « Cette nouvelle distinction témoigne de notre culture unique et de notre engagement à fournir d’excellents produits et services à nos clients, à développer les compétences de nos employés-partenaires, à créer de la valeur pour nos actionnaires et à être une bonne entreprise citoyenne dans les communautés que nous servons. »

Parmi les entreprises de la catégorie Services d’externalisation diversifiés, Cintas termine en tête des segments suivants : gestion des personnes, utilisation des actifs de l’entreprise, qualité de la gestion et qualité des produits et services.

Pour élaborer son palmarès World’s Most Admired Companies 2024, FORTUNE a collaboré avec la société mondiale de conseil en gestion Korn Ferry pour identifier et classer les entreprises les plus admirées. Les entreprises faisant partie d’un ensemble initial de 657 candidats ont été divisées en 52 regroupements sectoriels. Environ 15 000 cadres supérieurs, administrateurs externes et analystes ont été interrogés pour évaluer leurs pairs en fonction de neuf critères, allant de la responsabilité sociale jusqu'à la solidité communautaire, environnementale et financière, en passant par la qualité des produits et des services. Les mieux classés de chaque segment ont été nommés sur la liste World’s Most Admired.

Cintas figure également au classement Fortune 500 2023.

La liste complète du classement World’s Most Admired Companies 2024 de FORTUNE est disponible sur fortune.com. L’édition imprimée de FORTUNE avec le classement World’s Most Admired Companies 2024 sera dans les kiosques à partir du mardi 20 février.

À propos de Cintas Corporation

Cintas Corporation aide plus d'un million d'entreprises de tous types et de toutes tailles à être prêtes (Ready™) à ouvrir leurs portes en toute confiance chaque jour en fournissant des produits et des services permettant que les installations et les employés de leurs clients soient toujours propres, en sécurité et présentant bien. Avec des offres comprenant des uniformes, des tapis, des vadrouilles, des serviettes, des fournitures pour sanitaires, des points d'eau sur le lieu de travail, des produits de premiers secours et de sécurité, des points pour le lavage des yeux, des formations à la sécurité, des extincteurs, des systèmes de gicleurs et un service d'alarme, Cintas aide ses clients à être prêts (Ready™) pour la journée de travail (Workday®). Basée à Cincinnati, Cintas est une entreprise publique du Fortune 500, cotée sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole CTAS. Elle fait partie de l'indice Standard & Poor's 500 et de l'indice Nasdaq-100.

