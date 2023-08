La société est à nouveau reconnue pour ses pratiques soutenant ses employées-partenaires

Cintas Corporation (Nasdaq : CTAS) vient de remporter une nouvelle distinction pour ses pratiques en milieu de travail après avoir été nommé récemment sur la liste Forbes des Meilleurs employeurs pour les femmes en 2023. Le classement annuel de Forbes a été créé pour aider les femmes à identifier les entreprises qui répondent à leurs besoins et pour que les entreprises évaluent leur propre soutien aux femmes sur leur lieu de travail.

« La culture de Cintas s'appuie sur une approche très volontariste et proactive », déclare Todd Schneider, président et chef de la direction de Cintas. « Notre culture d’entreprise est le fondement de tout ce que nous entreprenons et guide la façon dont nous gérons nos activités. Notre objectif est de promouvoir un environnement de travail qui permette à chacun de nos employés-partenaires de réussir. Nous pouvons compter sur des femmes incroyablement talentueuses dans toute notre entreprise. Nous voulons nous assurer qu’elles soient épanouies et heureuses au sein de Cintas. C'est pour cela que nous continuons d'attirer et de conserver des talents encore plus extraordinaires pour contribuer à faire avancer notre entreprise. »

Karen Carnahan, actuelle membre du conseil d’administration de Cintas, est une employée-partenaire de Cintas depuis 35 ans. Elle a intégré Cintas en 1979 en tant que comptable et a gravi les échelons jusqu'au poste de vice-présidente et trésorière, puis de vice-présidente du développement d’entreprise, avant d’être nommée présidente et cheffe de l’exploitation de l’ancienne activité Gestion des documents de la société. Lorsque cette entité a fusionné avec Shred-It en 2014, elle a occupé la fonction de cheffe de l’exploitation jusqu’à sa retraite en 2015. Carnahan a été élue au conseil d’administration de Cintas en 2019.

À l'instar de Schneider, Carnahan attribue le succès de l'entreprise à sa culture Fortune 500, en particulier sur la création d’opportunités et le soutien à ses effectifs féminins.

« On ne dira jamais assez l'importance de la culture d’entreprise », déclare Carnahan. « Quand je suis arrivée en 1979, je me suis dit : « Cette entreprise est vraiment unique. » Notre culture est l'élément distinctif qui nous a fait réussir en tant qu’entreprise et a également créé pour les femmes d’énormes opportunités, que je n’ai pas vues dans aucune autre entreprise. »

La liste 2023 des Meilleurs employeurs pour les femmes de Forbes a été élaborée en partenariat avec la société internationale de recherche Statista. Environ 40 000 femmes ont été invitées à évaluer leur entreprise dans des domaines tels que l’environnement de travail, les salaires et la diversité des employés, et si elles recommanderaient leur entreprise à un ami ou à un proche. D’autres questions ont évalué leurs points de vue sur l’équité salariale de leurs employeurs, les politiques sur les congés parentaux, les programmes de formation en leadership pour les femmes et les réponses des employeurs aux problèmes liés au milieu de travail. Statista a mené des recherches supplémentaires sur la représentation des femmes dans les postes de direction et de conseil d’administration pour compléter le classement.

« Nous savons que nos employés-partenaires apprécient notre soutien dans tous les domaines de leur vie, en particulier en dehors du travail », déclare Max Langenkamp, vice-président principal des ressources humaines et responsable de la diversité, Cintas. « Nous cherchons à offrir un ensemble exceptionnel de prestations à nos employés-partenaires — et tout particulièrement aux femmes et aux mamans. Nous avons délibérément renforcé le soutien aux mères et aux parents ces dernières années et continuons à chercher des opportunités pour les aider, aussi bien dans le cadre professionnel que privé », poursuit Langenkamp.

Melanie Barstad, également administratrice au conseil d’administration de Cintas, a travaillé au sein de la famille d’entreprises Johnson & Johnson pendant 23 ans avant de prendre sa retraite en 2009 en tant que présidente de la santé des femmes dans sa division Dispositifs médicaux et diagnostics. Elle a également été coprésidente de la Women’s Leadership Initiative de renommée mondiale de Johnson & Johnson. Elle est administratrice chez Cintas depuis 2011 et reconnaît le dévouement de Cintas envers ses employés-partenaires, et notamment ses effectifs féminins.

« Cintas s’engage en faveur de la diversité », déclare Barstad. « Nous œuvrons pour l’inclusion. Nous nous engageons à agir de manière juste pour nos employés-partenaires et pour les femmes qui travaillent ici. Je suis honorée de pouvoir faire partie de Cintas et de contribuer à la promotion des femmes au sein de Cintas. »

