Cintas Corporation (Nasdaq : CTAS) a été reconnue par Selling Power comme l'une des 60 meilleures entreprises du pays pour lesquelles il fait bon de vendre en 2024. Ainsi, Cintas figure pour la 19ᵉ fois consécutive sur cette liste.

« Nous avons construit une organisation très performante, axée sur le client, qui favorise les représentants commerciaux talentueux dans toute notre entreprise », a déclaré Josh Hazen, principal vice-président des ventes sur le terrain chez Cintas. « Nos programmes de formation et de développement complets préparent nos partenaires-employés à des carrières commerciales réussies et offrent d'innombrables opportunités pour progresser au sein de notre organisation.

« De nombreux cadres supérieurs et dirigeants de notre entreprise ont gravi les échelons grâce à des réussites dans le domaine de la vente et prouvent à nos employés-partenaires ce qu'il est possible de faire sur le plan professionnel », a ajouté M. Hazen.

Pour établir la liste des 60 meilleurs de cette année, l'équipe de recherche de Selling Power a créé une application sophistiquée dans laquelle elle a recueilli des données dans cinq domaines clés :

Rémunération et avantages sociaux

Recrutement, formation à la vente et habilitation à la vente

Engagement en faveur de la promotion de la diversité et de l'inclusion

Intégration de l'IA pour améliorer les processus de vente

Les entreprises ont été classées dans chacune des catégories ci-dessus pour dresser la liste finale. La méthodologie adoptée est le fruit de plusieurs années de recherche, et Selling Power continue de réviser et de perfectionner l'approche chaque année.

À propos de Cintas Corporation

Cintas Corporation aide plus d'un million d'entreprises de tous types et de toutes tailles à être prêtes (Ready™) à ouvrir leurs portes en toute confiance chaque jour en fournissant des produits et des services permettant que les installations et les employés de leurs clients soient toujours propres, en sécurité et présentant bien. Avec des offres comprenant des uniformes, des tapis, des vadrouilles, des serviettes, des fournitures pour sanitaires, des points d'eau sur le lieu de travail, des produits de premiers secours et de sécurité, des points pour le lavage des yeux, des formations à la sécurité, des extincteurs, des systèmes de gicleurs et un service d'alarme, Cintas aide ses clients à être prêts (Ready™) pour la journée de travail (Workday®). Basée à Cincinnati, Cintas est une entreprise publique du Fortune 500, cotée sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole CTAS. Elle fait partie de l'indice Standard & Poor's 500 et de l'indice Nasdaq-100.

