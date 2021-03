Cintas : Canada est à la recherche de candidatures pour le concours des Meilleures toilettes du Canada édition 2021

Le public peut présenter ses toilettes préférées jusqu’au 14 mai

Cintas Canada, Ltd. demande au public de l’aider à identifier les Meilleures toilettes du Canada en 2021! Vous connaissez une entreprise dont les toilettes sont magnifiques? Ou y a-t-il dans votre propre établissement des toilettes qui méritent de remporter la palme? Proposez maintenant des toilettes dignes de cet honneur au bestrestroom.com/cafrench/. Les candidatures seront acceptées jusqu’au 14 mai 2021.

Le concours des Meilleures toilettes du Canada met en valeur des entreprises qui ont investi dans la construction et l’entretien de salles de toilettes exceptionnelles. « De nos jours, l’hygiène revêt une importance capitale. C’est pourquoi le message véhiculé par ce concours ne pourrait être plus pertinent », affirme Candice Raynsford, directrice marketing pour Cintas Canada. « Être finaliste à ce concours est une réussite très gratifiante. Cela augmente la visibilité de l’entreprise en reconnaissant son engagement envers le service à la clientèle. »

Le gagnant de l’an dernier, le camping Westview RV Park, en Alberta, a remporté le concours grâce à ses rénovations récentes qui accordaient aux clients un traitement cinq étoiles. « C’était un honneur incroyable d’avoir la reconnaissance de Cintas Canada pour la propreté et le confort de nos toilettes publiques », déclare Carol Crick, copropriétaire et exploitante du Westview RV Park. « Notre nomination au titre de finaliste au début de la dernière saison de camping nous a aidés à attirer de nouveaux clients. La reconnaissance obtenue depuis que nous avons remporté le titre se transpose encore dans la saison qui approche et a généré une excellente visibilité pour notre entreprise. »

Les candidats de cette année seront jugés en fonction de cinq critères : propreté, attrait visuel, innovation, fonctionnalité et éléments de design uniques. En juin, Cintas sélectionnera cinq finalistes et demandera au public de voter pour le grand gagnant de 2021. Le gagnant recevra des services aux établissements de Cintas pour une valeur de 2 500 $ pour l’aider à entretenir ses toilettes primées.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le concours des Meilleures toilettes du Canada, communiquez en ligne avec Christina Alvarez à l’adresse suivante :calvarez@mulberrymc.com ou par téléphone au 708 908-0898.

À propos de Cintas Canada, Ltée

Cintas Canada Ltée, dont le siège est situé à Mississauga, en Ontario, est une filiale de Cintas Corporation. Cintas aide plus de 55 000 entreprises canadiennes de tous types et de toutes tailles à être PrêtesMC à ouvrir chaque jour leurs portes en toute confiance en leur proposant des produits et services qui aident à maintenir la propreté, la sécurité et l’apparence exemplaires de leur établissement et de leur personnel. Avec des produits et services incluant des uniformes, des tapis, des fournitures de toilettes et des produits et formations de premiers soins et de sécurité, Cintas aide ses clients à être Prêts pour la journée de travailMD. La société a créé le programme Propreté totaleMC, le premier service en son genre à offrir la livraison planifiée de fournitures essentielles de nettoyage, un service de lavage hygiénique, ainsi que des produits et services de désinfection et d’assainissement. Cintas est une société ouverte cotée au Nasdaq Global Select Market sous le symbole boursier CTAS et compose l’indice boursier Standard & Poor's 500.

