Cintas : Présentation du programme Propreté totale™ de Cintas, premier programme en son genre pour aider les clients à offrir des environnements plus propres et plus sûrs

Alors que de plus en plus d’établissements et d’organisations privées se préparent à accueillir à nouveau les employés, les clients et les visiteurs en 2021, Cintas Corporation (NASDAQ : CTAS) est la seule entreprise à proposer un programme Propreté totale qui encourage des environnements plus propres et plus sûrs.

« Nous sommes fiers d’être la seule entreprise à offrir un programme Propreté totale qui inclut trois facettes clés : des fournitures de nettoyage essentielles, un lavage hygiénique et des services UltraClean sur site. Nous nous efforçons continuellement d’améliorer notre manière de servir les entreprises, ce que nous faisons depuis plus de 90 ans, et le programme Propreté totale en est un nouvel exemple », a déclaré Jim Rozakis, président et directeur de l'exploitation dans la division Location de Cintas.

Pour soutenir les entreprises, les hôpitaux, les écoles et les restaurants alors qu’ils œuvrent pour répondre aux attentes pour une plus grande propreté, le programme Propreté totale de Cintas inclut un large éventail de produits parmi lesquels les clients peuvent choisir, avec la livraison programmée et des services sur site.

DES FOURNITURES DE NETTOYAGE ESSENTIELLES : La pandémie de COVID-19 a allongé les chaînes d'approvisionnement dans le monde entier. Basée sur des réseaux nationaux et internationaux, la chaîne d'approvisionnement de Cintas aide les entreprises à obtenir les produits de nettoyage dont elles ont besoin, y compris les articles les plus demandés comme le papier hygiénique, les masques, le désinfectant pour les mains et les lingettes désinfectantes. Travaillant en collaboration avec les 480 sites Cintas dans l'ensemble des États-Unis et du Canada, les représentants des ventes de services de Cintas proposent un service de livraison fiable.



Dans le cadre des Fournitures de nettoyage essentielles du programme Propreté totale, vous pouvez compter sur le fait que les stocks dont vous avez besoin vous serons livrés – du désinfectant pour les mains aux fournitures de toilettes en passant par les gants jetables, les masques faciaux et bien plus encore.

UN LAVAGE HYGIÉNIQUE : Le lavage hygiénique de Cintas utilise des processus de lavage industriels avec des températures de lavage et de séchage supérieures, une action mécanique plus forte et des formules de lavage uniques, tous conçus pour détruire les micro-organismes qui vivent sur les textiles, y compris les masques en tissu et les uniformes. Les vêtements spécialisés comme les blouses et les blouses d'isolation pour les travailleurs de première ligne sont livrés propres et prêts à l’emploi pour les soins de santé.



En plus des uniformes, le lavage hygiénique s’étend aux autres textiles utilisés pour nettoyer un site. Les chiffons en microfibres et lave-sols propres constituent les compagnons parfaits des produits chimiques nettoyants prêts à l’emploi, permettant aux clients de travailler plus efficacement.

DES SERVICES ULTRACLEAN SUR SITE : Le service UltraClean pour les toilettes aide à désinfecter, enlever la saleté et réduire sensiblement les bactéries avec un processus de nettoyage en profondeur à haute pression hors de portée des outils conventionnels et du personnel maison.



Le service Désinfectant électrostatique consiste en l’application électrostatique d’un désinfectant à large spectre qui est efficace contre un large éventail de micro-organismes sur les surfaces appliquées et les points de contact, tuant 99,9 % des bactéries*.

Le programme Propreté totale de Cintas englobe tous les aspects du nettoyage et est conçu en pensant au client, quelle que soit la taille de l’entreprise et son activité. Pour plus d'informations, visitez cintas.com/total-clean-program.

*Clause de non-responsabilité : Le client est responsable du nettoyage de prétraitement des surfaces identifiées avant l’application du désinfectant. Les pastilles effervescentes de désinfection PurTabs sont destinées à une utilisation sur des surfaces dures non poreuses. Ces informations ne sont pas destinées et ne s’appliquent pas aux résidents des États suivants : Maine, Montana, Dakota du Nord, Dakota du Sud, Tennessee, Vermont, Virginie-Occidentale et Alaska. Les déclarations faites ici ne doivent pas être considérées comme étant des affirmations de propriétés pesticides dans les juridictions ne permettant pas de telles affirmations. Cintas ne fait aucune assertion et ne donne aucune garantie quant à la réduction, la prévention ou l’élimination de bactéries, virus, micro-organismes, agents infectieux, pathologies ou maladies en particulier.

À propos de Cintas Corporation

Cintas Canada Limitée, dont le siège social est situé à Mississauga, en Ontario, est une filiale de Cintas Corporation. Cintas aide plus de 55 000 entreprises canadiennes, de tous types et de toutes tailles, à être prêtes™ à ouvrir chaque jour leurs portes en toute confiance en leur proposant une vaste gamme de produits et de services qui rehaussent l’image de marque de nos clients et aident à maintenir la propreté, la sécurité et l’apparence exemplaire de leur établissement et de leur personnel. Avec des produits et services incluant des uniformes, l’entretien des sols, des fournitures de toilettes et des produits de premiers soins et de sécurité, Cintas aide ses clients à être Prêts pour la journée de travail®.

La société a également créé le programme Propreté totale, le premier service en son genre à inclure la livraison planifiée de fournitures essentielles de nettoyage, un service de lavage hygiénique, ainsi que des produits et services de désinfection et d’assainissement. Cintas est une société ouverte faisant partie du classement Fortune 500, cotée au Nasdaq Global Select Market sous le symbole boursier CTAS et faisant partie des indices boursiers Standard & Poor’s 500 et Nasdaq-100.

