Cintas : Thomas E. Frooman, vice-président senior, chef du contentieux et secrétaire de Cintas Corporation, prendra sa retraite le 31 juillet 2021; M. Brock Denton lui succédera le 1er août 2021.

Après 20 ans de service actif, M. Frooman va quitter Cintas et les opérations juridiques seront dirigées par le principal conseiller juridique externe de la société qui rejoint officiellement l'entreprise.

Cintas Corporation (NASDAQ: CTAS) a annoncé aujourd'hui que Thomas E. Frooman, vice-président senior, chef du contentieux et secrétaire, prendra sa retraite le 31 juillet 2021. M. Brock Denton, qui a longtemps été le principal conseiller juridique externe de la société au sein du cabinet Keating Muething & Klekamp, PLL, remplacera M. Frooman au poste de vice-président senior, chef du contentieux et secrétaire à compter du 1er août 2021.

D. Brock Denton will become Cintas Corporation's Senior Vice President, General Counsel and Secretary on August 1, 2021, following the retirement of current CG Thomas E. Frooman. Denton joins Cintas from Cincinnati's Keating, Muething & Klekamp, PLL, where he is a partner and oversees the firm's Business Representation and Transactions Group and was Cintas' lead outside general counsel. (Photo: Business Wire)

M. Frooman est un employé et partenaire de Cintas depuis 20 ans, et a commencé sa carrière en 2001. Il a rejoint Cintas après avoir travaillé chez Keating Muething & Klekamp (KMK). En tant que premier conseiller juridique interne de Cintas, M. Frooman a créé et développé le groupe juridique de Cintas.

« Tom a tant fait pour Cintas qu'il laisse une entreprise beaucoup plus forte et plus stable grâce à son action », a déclaré l'actuel CEO, Scott D. Farmer. « Durant toutes ces années, Tom a été un employé et partenaire formidable, mais aussi un grand ami. Je tiens personnellement à lui souhaiter bonne chance au moment où il nous quitte ».

« Tom a été un employé et partenaire fantastique chez Cintas et ses nombreuses contributions vont nous manquer », a déclaré Todd Schneider, actuel vice-président exécutif, COO et futur CEO. « Tom a été au cœur de la croissance de notre entreprise et possédait la vision nécessaire qui nous a permis d'établir et de développer bon nombre de nos secteurs d'entreprise. Il a fait office de ressource et de confident inestimable pour chacun d'entre nous, mais c'est aussi un ami proche et je veux lui souhaiter le meilleur alors qu'il porte toute son attention sur sa famille et sa retraite maintenant ».

« J'ai eu une merveilleuse carrière chez Cintas pendant 20 ans, et ce fut un privilège et un honneur de faire partie de la croissance phénoménale de l'entreprise », a déclaré M. Frooman. « Nous avons accompli beaucoup de choses et sommes devenus une entreprise classée au Fortune 500 tout en conservant une place à nos clients au cœur de nos activités. En voyant le solide groupe de leadership qui est en place pour faire franchir à Cintas une nouvelle étape, le moment est venu pour moi de m'éloigner et de passer plus de temps avec ma famille après une longue et enrichissante carrière ».

M. Brock Denton arrive chez Cintas après avoir travaillé chez KMK, l'un des principaux cabinets d'avocats de Cincinnati, où il a dirigé le Business Representation and Transaction Group qui traite de tous les aspects du droit des sociétés, en particulier les fusions et acquisitions. Au cours des 21 dernières années, M. Brock Denton a occupé le poste de conseiller juridique externe de Cintas, où il a dirigé ou soutenu plus de 300 acquisitions et fusions de la société, notamment G&K Services, Zee Medical et Shred-It, ainsi que d'autres questions juridiques de la société. Alors qu'il était en poste chez KMK, M. Brock Denton a également été conseiller juridique du FC Cincinnati et de plusieurs entreprises privées de la région de Cincinnati. M. Brock Denton a obtenu un diplôme de premier cycle avec mention en comptabilité à l'université du Kentucky et un diplôme de droit à la faculté de droit Salmon P. Chase de la Northern Kentucky University en 2000.

« Après une recherche minutieuse pour remplacer Tom, M. Brock Denton s'est distingué par la portée et l'ampleur du travail accompli chez Cintas », a déclaré M. Schneider. M. Brock Denton a pris part à la plupart de nos plus grandes relations commerciales au cours de ces 20 dernières années et il porte en lui une compréhension ciblée de nos activités et de notre culture. M. Brock Denton est l'un des avocats les plus respectés de la région et nous sommes impatients de le voir se joindre à nous et continuer à soutenir notre croissance au sein de Cintas ».

« Je tiens à remercier Scott, Todd et Tom pour leur soutien et leur encouragement tout au long de ce processus, et suis impatient de prendre mes fonctions chez Cintas dans le courant de l'été », a déclaré M. Brock Denton. « Sous l'ancienne direction de Scott et la vision de Todd en tant que futur CEO, Cintas dispose d'un groupe exceptionnel qui trace le parcours de l'entreprise, et je suis enthousiaste à l'idée d'occuper un nouveau poste dans l'entreprise alors qu'elle est en pleine progression ».

A propos de Cintas Corporation :

Cintas Corporation permet à plus d'un million d'entreprises de tout type et de toute taille d'obtenir Ready™ afin de pouvoir ouvrir leurs portes en toute confiance chaque jour en fournissant des produits et des services qui permettent aux installations et aux employés de leurs clients de garantir une parfaite hygiène, la sécurité et de soigner leur présentation. En proposant notamment des uniformes, des tapis, des vadrouilles, des fournitures pour les toilettes, des produits de premier secours et de sécurité, des extincteurs et des tests, ainsi que des formations en matière de sécurité, Cintas permet à ses clients d'obtenir Ready for the Workday®. L'entreprise a également créé le programme Total CleanTM, un service inédit qui comprend la livraison programmée de produits et services essentiels de nettoyage, de blanchisserie hygiénique, d'assainissement et de désinfection. Cintas, dont le siège social est situé à Cincinnati, est une entreprise cotée en bourse, classée au Fortune 500, négociée sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole CTAS, et qui fait partie des valeurs composant l'indice Standard & Poor's 500 et l'indice Nasdaq-100.

