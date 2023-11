L'installation de pointe soutiendra l'économie de l'innovation de la région, créant plus de 25 emplois dans les prochains mois

Cintas Corporation (Nasdaq : CTAS) a organisé aujourd'hui une cérémonie d'ouverture de sa dernière salle blanche, située à proximité de Milwaukee.

Ce site à Menomonee Falls crée une capacité supplémentaire en termes de présence nationale de Cintas dans le secteur des salles blanches.

La nouvelle installation en périphérie de Milwaukee soutiendra les secteurs à forte croissance et d’innovation dans la région, y compris les produits pharmaceutiques, la biotechnologie, la fabrication de dispositifs médicaux, les pharmacies officinales, la fabrication d’électronique, l’aérospatiale et la défense, la nanotechnologie, les semiconducteurs, l’automobile et l’optique, entre autres.

« Les salles blanches représentent une activité passionnante et en pleine croissance pour nous, et nous sommes particulièrement enthousiastes à l’idée d’élargir nos ressources dans le Nord du Midwest, où nous avons déjà une longue histoire couronnée de succès », déclare Nick Grote, directeur commercial régional, Cintas Cleanroom. « Ce nouveau site de Menomonee Falls a été construit pour soutenir la croissance des secteurs de haute technologie et d’innovation dans la région, ainsi que le vaste réseau d'opérations de technologie et de R&D dans tout le Nord du Midwest, la région du Centre-Nord des États-Unis et du Canada.

« Comme nous l’avons observé au cours des 18 à 24 derniers mois, les industries de l’innovation et de la recherche se développent rapidement partout en Amérique du Nord. Nous sommes ravis de pouvoir épauler ces secteurs de premier plan et de répondre à leurs besoins très spécifiques alors qu’ils continuent d’innover pour notre avenir collectif », poursuit Grote.

Création d'emplois locaux

La salle blanche de Menomonee Falls a entre 10 et 15 postes à pourvoir immédiatement et prévoit d’ajouter 15 à 20 employés supplémentaires au cours des 2 à 4 prochains mois. Le site emploie déjà 40 personnes.

Les offres d'emploi sont consultables sur careers.cintas.com, et les demandeurs d’emploi peuvent également faire connaître leur intérêt pour la salle blanche et d’autres postes Cintas locaux.

« Cintas évolue dans le Wisconsin depuis plus de 30 ans, et nous sommes ravis de continuer à développer nos activités avec tant de nouveaux emplois à cet endroit », déclare Mark Brede, directeur général de la salle blanche de Menomonee Falls.

Que sont les salles blanches de Cintas ?

Les salles blanches de Cintas utilisent un processus de blanchiment hautement spécialisé avec des procédures d'exploitation strictes et des exigences conformes à la certification ISO 9001.

Le processus de salle blanche élimine les particules des vêtements de travail spécialisés requis pour les environnements de fabrication high-tech, de recherche et de test.

Les salles blanches de Cintas mettent au point des équipements, systèmes et technologies de contrôle des contaminations permettant de répondre aux rigoureuses exigences des clients, et de fournir de la qualité, de la valeur et un service pour des industries nécessitant des solutions de contrôle des contaminations pour leurs vêtements de travail.

Les responsables de la qualité dédiés des salles blanches surveillent les sites de Cintas dans le cadre d’un programme complet de gestion de la qualité globale.

À propos de Cintas Corporation

Cintas Corporation aide plus d’un million d’entreprises, de tous types et de toutes tailles, à être prêtes (Ready™) à ouvrir leurs portes tous les jours, en toute confiance, en leur fournissant des produits et des services qui contribuent à maintenir une propreté, une sécurité et une présentation exemplaires. En proposant des uniformes, tapis, serpillières, serviettes, fournitures hygiéniques, services d'eau au travail, produits de premiers secours et de sécurité, stations de nettoyage oculaire, formations à la sécurité, extincteurs, gicleurs et services d'alarme, Cintas aide ses clients à se préparer pour la journée de travail (Ready for the Workday®). Basé à Cincinnati, Cintas est une société publique figurant au palmarès Fortune 500, cotée au Nasdaq Global Select Market sous le mnémo CTAS et faisant partie des indices Standard & Poor’s 500 et Nasdaq-100.

