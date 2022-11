Cintas ouvre une toute nouvelle salle blanche dans la région de Syracuse

Le site de Cintas recrutera environ 25 collaborateurs

Cintas Corporation (Nasdaq: CTAS) a organisé aujourd'hui une cérémonie à l'occasion de l'ouverture officielle de sa toute nouvelle salle blanche dans la région de Syracuse, dans l'État de New York.

Situé à Marcy, New York, ce site de pointe crée des capacités supplémentaires pour renforcer la présence des salles blanches de Cintas aux États-Unis.

La nouvelle salle blanche dans la zone de Syracuse étoffe les opérations de Cintas sur la côte est afin de soutenir les secteurs à forte croissance dans la région, notamment pharmaceutique, biotechnologique, fabrication de dispositifs médicaux, préparations magistrales, fabrication électronique, aérospatial et défense, nanotechnologie, semiconducteur, automobile, et optique.

"Notre nouveau site dans la région de Syracuse est conçu pour soutenir la croissance rapide des secteurs à forte croissance au niveau local, ainsi que le vaste réseau d'opération de technologie, de recherche et de développement dans tout le corridor Nord-Est", déclare Jim Rozakis, président et COO de Cintas. "Nous sommes ravis de cette expansion et de créer de nouveaux emplois dans une région où nous sommes présents de longue date. La salle blanche est une activité prometteuse pour Cintas et nous sommes fiers de proposer une technologie et un service innovants aux secteurs essentiels pour leur permettre de se développer et de répondre aux besoins de la collectivité."

Création d'emplois locaux

Le site de salle blanche dans la région de Syracuse propose immédiatement 25 nouveaux emplois et prévoit d'en créer 40 supplémentaires dans les 12 à 18 prochains mois. Le site emploie déjà 85 personnes.

Consultez les postes à pourvoir sur careers.cintas.com. Les personnes intéressées peuvent également postuler à d'autres postes locaux sur le site.

Que sont les salles blanches de Cintas?

Les salles blanches de Cintas utilisent un processus de blanchiment hautement spécialisé avec des procédures d'exploitation strictes et des exigences conformes à la certification ISO 9001.

Le processus de salle blanche élimine les particules dans les vêtements de travail pour les environnements de fabrication high-tech, de recherche et de test.

Les salles blanches de Cintas mettent au point des équipements, systèmes et technologies de contrôle des contaminations permettant de répondre aux rigoureuses exigences des clients, et de fournir de la valeur et un service de qualité pour des industries nécessitant des solutions de contrôle des contaminations pour leurs vêtements de travail.

Les salles blanches de la société sont contrôlées quotidiennement par un responsable de la qualité dans le cadre d'un programme complet de gestion de la qualité des salles blanches.

À propos de Cintas Corporation

Cintas Corporation aide plus d’un million d’entreprises, de tous types et de toutes tailles, à être prêtes (Ready™) à ouvrir leurs portes tous les jours, en toute confiance, en leur fournissant des produits et des services qui contribuent à maintenir une propreté, une sécurité et une présentation exemplaires. En proposant des uniformes, tapis, serpillières, serviettes, fournitures hygiéniques, services d'eau au travail, produits de premiers secours et de sécurité, stations de nettoyage oculaire, formations à la sécurité, extincteurs, gicleurs et services d'alarme, Cintas aide ses clients à se préparer pour la journée de travail (Ready for the Workday®). Basé à Cincinnati, Cintas est une société publique figurant au palmarès Fortune 500, cotée au Nasdaq Global Select Market sous le mnémo CTAS et faisant partie des indices Standard & Poor’s 500 et Nasdaq-100.

