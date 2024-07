Le leader des services d'infrastructure continue de grimper dans le classement des plus grandes entreprises du monde, reflétant ainsi sa croissance et son succès constants.

Cintas Corporation (Nasdaq : CTAS) figure sur la liste Forbes Global 2000 de 2024, qui classe les plus grandes entreprises du monde. Cintas progressé pour se classer au 839e rang de la liste Global 2000, en hausse par rapport au 884e rang en 2023. Cintas a connu une croissance de ses ventes et de ses bénéfices au cours de 53 des 55 dernières années.

Pour déterminer son classement Global 2000, Forbes utilise des données de FactSet Research Systems pour évaluer les plus grandes entreprises publiques mondiales selon quatre critères : ventes, bénéfices, actifs et valeur marchande.

« Nous avons pu développer notre entreprise grâce à la culture intentionnelle que nous avons cultivée au cœur de tout ce que nous faisons », a déclaré Todd Schneider, président et PDG de Cintas. « Nos employés-partenaires incarnent cette culture, nous poussant à dépasser constamment les attentes de nos clients. Nous sommes fiers de nos progrès et d'être reconnus parmi les plus grandes et les plus prospères entreprises du monde. »

Pour dresser sa liste, Forbes a utilisé les données financières des 12 derniers mois des entreprises qui étaient disponibles jusqu’au 17 mai 2024.

L'année fiscale de Cintas commence le 1er juin, ce qui fait que le quatrième trimestre de l'année fiscale 2023 de l'entreprise et ses premier, second et troisième trimestres de l'année fiscale 2024 constituent l'échantillon de données de Forbes. En utilisant ces quatre trimestres, Forbes a calculé les données qualifiantes de Cintas à 9,41 milliards de dollars en ventes, 1,5 milliard de dollars en bénéfices, 8,98 milliards de dollars en actifs et une valeur marchande de 70,23 milliards de dollars pour les 12 mois précédant le 17 mai 2023.

Cintas a officiellement clôturé son exercice 2024 le 31 mai 2024 et a déclaré des revenus de 9,60 milliards de dollars, soit une augmentation de 8,9 % par rapport à l’exercice 2023, qui a enregistré des revenus de 8,82 milliards de dollars. Le résultat d’exploitation pour l’exercice 2024 était de 2,07 milliards de dollars comparativement à 1,80 milliard de dollars pour l’exercice 2023, soit une augmentation de 14,8 %.

À propos de Cintas Corporation

Cintas Corporation aide plus d'un million d'entreprises de tous types et de toutes tailles à « get Ready™ » pour ouvrir leurs portes en toute confiance chaque jour en fournissant des produits et des services permettant de maintenir les installations et les employés de leurs clients en toute propreté et sécurité et sous leur meilleur jour. Avec des offres comprenant des uniformes, des tapis, des vadrouilles, des serviettes, des fournitures de toilettes, des points d'eau sur le lieu de travail, des produits de premiers secours et de sécurité, des stations de lavage des yeux, des formations à la sécurité, des extincteurs, des systèmes de gicleurs et des services d'alarme, Cintas aide ses clients à être « Ready for the Workday® ». Basée à Cincinnati, Cintas est une entreprise cotée en bourse qui figure au classement Fortune 500. Elle est cotée sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole CTAS et fait partie de l'indice Standard & Poor's 500 et de l'indice Nasdaq-100.

