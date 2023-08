Au cours des 18 dernières années, le leader des services aux entreprises a avancé d’une place sur cette liste prestigieuse ; Cintas est aussi l’une des quatre entreprises reconnues par Selling Power pour la « DEI in Sales 2023 »

Cintas Corporation (Nasdaq: CTAS) s’est classée 3e sur la liste 2023 des « 50 Best Companies to Sell For » (entreprises où il fait bon vendre) de Selling Power. En outre, Cintas est l’une des quatre entreprises distinguées par Selling Power pour la « DEI in Sales-2023 » (ou EDI, pour : équité, diversité, inclusion, dans les ventes).

Cette année, Cintas a gagné deux places par rapport à son classement 2022 des « 50 Best Companies to Sell For » dont elle occupait précédemment le 5e rang. La Société, qui occupait la 27e place en 2013, poursuit son ascension régulière sur la liste de Selling Power. Selling Power publie ce classement pour la 23e année consécutive et, pour la 18e année de suite, Cintas gagne une place sur la liste de cette publication sectorielle.

« Nous continuons à faire évoluer notre organisation de vente performante et axée sur le client. Nos solides équipes de professionnels expérimentés de la vente reflètent les communautés que nous servons aux États-Unis et au Canada, a déclaré Josh Hazen, vice-président senior, ventes externes de Cintas. Nous sommes fiers de voir le succès de notre stratégie de vente à nouveau reconnue par Selling Power, ainsi que notre engagement à l’égard de l’EDI et des communautés au sein desquelles nous opérons. »

« Cintas s’est dotée d’un solide programme d’intégration qui inclut un plan complet et continu de formation et de développement pour l’ensemble de notre organisation de vente. Cette stratégie permet aux employés-partenaires de notre système de vente de mener de brillantes carrières et de bénéficier d’opportunités illimitées d’avancement et de progression dans l’ensemble de notre entreprise. Nombre de nos cadres supérieurs et dirigeants ont gravi tous les échelons de l’entreprise après avoir mené des carrières réussies dans la vente et la direction des ventes : ils sont devenus de magnifiques exemples de ce qui est possible pour les professionnels de la vente de Cintas », a ajouté Josh Hazen.

À propos de la stratégie de vente de Cintas, Selling Power a déclaré : « Cintas s’efforce en permanence de disposer de l’organisation de vente la mieux formée, la plus professionnelle et la plus diversifiée d’Amérique du Nord, tout en créant un cadre où toute communication et tout commentaire ouverts et honnêtes sont les bienvenus. »

Pour établir la liste des 50 meilleures entreprises de cette année, l’équipe de recherche de Selling Power a créé une application actualisée où sont rassemblées des données détaillées sur plusieurs aspects essentiels : rémunération, avantages sociaux, intégration des commerciaux, formation à la vente, aide à la vente, EDI (au sein de la force de vente et aux niveaux de la gestion des ventes) et sur l’effet des conditions économiques actuelles sur l’organisation des ventes.

Cintas est l’une des quatre entreprises à être distinguées par Selling Power en termes d’« DEI in Sales-2023 ». Selling Power a souligné que cette distinction a été créée pour récompenser « les entreprises qui s’engagent à promouvoir des organisations de vente plus diversifiées et plus inclusives. Ce programme contribuera non seulement à montrer à davantage d’entreprises les avantages concrets d’une force de vente plus diversifiée et plus inclusive, mais il orientera également les vendeurs à la recherche d'un environnement de travail le plus positif possible. »

Pour sélectionner les lauréats de la « DEI in Sales-2023 », Selling Power a examiné la culture de l’organisation de vente des entreprises et la manière dont celle-ci favorise l’équité, la diversité et l’inclusivité dans le recrutement, la rétention et l’avancement du personnel.

Pour voir la liste complète des « 50 Best Companies to Sell For 2023 » et les noms des lauréats de la « DEI in Sales–2023 » de Selling Power, visiter le site Web : sellingpower.com.

À propos de Cintas Corporation

Cintas Corporation aide plus d’un million d’entreprises de tous types et de toutes tailles à être Ready™ (prêtes) chaque jour à ouvrir leurs portes en toute confiance en leur fournissant des produits et des services qui contribuent à maintenir la propreté, la sécurité et la qualité des installations et des employés de leurs clients. Grâce à Ready for the Workday®, son offre de produits comprenant des uniformes, des tapis, des serpillères, des fournitures pour toilettes, des produits de premiers secours et de sécurité, des extincteurs et des tests incendie, ainsi que des formations à la sécurité, Cintas aide ses clients à se préparer pour leur journée de travail. Basée à Cincinnati, Cintas est une société du Fortune 500. Cotée sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole CTAS, elle fait partie de l’indice Standard & Poor’s 500 ainsi que de l’indice Nasdaq-100. Pour plus d’informations, visiter le site Web cintas.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20230802591455/fr/