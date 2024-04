Les nominations du public pour ce concours national sont ouvertes jusqu'au 14 juin.

Cintas Corporation (Nasdaq : CTAS) sollicite l'aide du public pour identifier les candidats méritants pour l'édition 2024 du concours America’s Best Restroom ®. L’initiative met à l'honneur les entreprises qui conçoivent et entretiennent des installations sanitaires d'exception. Tout le monde peut soumettre une nomination dès maintenant et jusqu’au 14 juin sur www.bestrestroom.com.

« Nous recherchons des entreprises qui offrent une expérience mémorable à leurs clients grâce à des solutions innovantes et de haute qualité dans leurs installations sanitaires », déclare John Rudy, directeur principal du marketing chez Cintas. « Ce concours annuel met en valeur les entreprises du pays qui privilégient les toilettes esthétiques et hygiéniques pour créer un environnement propre et accueillant. »

Les candidats au concours seront jugés sur cinq critères : propreté, attrait visuel, innovation, fonctionnalité et éléments de conception uniques. Cintas sélectionnera dix finalistes et, en juillet, le public pourra voter pour le gagnant du grand prix 2024. Les toilettes recevant le plus de votes gagneront un service de nettoyage Cintas UltraClean® et 2 500 dollars en services d’entretien d'installations ou de nettoyage des toilettes de Cintas, et seront reconnues comme des toilette publiques de haute qualité.

Champion de l’année dernière, l'aéroport international Thurgood Marshall de Baltimore/Washington (BWI) a remporté le titre de America’s Best Restroom. Ses installations proposent des espaces lumineux, spacieux et entièrement fermés assurant l’intimité, et une entrée accueillante où les voyageurs peuvent attendre leurs compagnons de voyage. Les toilettes sont également dotées d'équipements sans contact, d'espaces individuels d'allaitement, de vestiaires et d'espaces dédiés aux familles. Les voyants DEL d'occupation des toilettes améliorent encore l’expérience, et la technologie connectée permet un suivi en temps réel des stocks et des niveaux d’utilisation, assurant ainsi l'efficacité des services de gestion.

« C'est pour nous un honneur de recevoir la distinction America’s Best Restroom, car cela démontre l'importance de proposer des installations améliorées qui offrent une expérience agréable, spacieuse et propre à nos passagers et qui sont faciles à entretenir pour notre personnel », déclare Ricky Smith, directeur exécutif/chef de la direction, aéroport BWI Thurgood Marshall. « Il est vraiment gratifiant de voir nos clients reconnaître notre engagement à offrir une expérience de toilettes accueillante pendant leurs voyages. »

Pour les mises à jour du concours et des anecdotes générales et amusantes sur les toilettes, suivez America’s Best Restroom sur Facebook facebook.com/bestrestroom. Pour de plus amples renseignements à propos du concours, veuillez contacter Christina Alvarez à l'adresse calvarez@mulberrymc.com ou au (708) 908-0898.

À propos de Cintas Corporation :

Cintas Corporation aide plus d'un million d'entreprises de tous types et de toutes tailles à être Ready™ pour ouvrir leurs portes dans un climat de confiance chaque jour en fournissant des produits et des services qui permettent de maintenir les installations et les employés de leurs clients propres, sûrs et avec la meilleure présentation. Avec des offres comprenant des uniformes, des tapis, des vadrouilles, des serviettes, des fournitures de toilettes, des points d'eau sur le lieu de travail, des produits de premiers soins et de sécurité, des stations de lavage oculaires, des formations à la sécurité, des extincteurs, des systèmes de gicleurs et un service d'alerte, Cintas aide ses clients à être Ready™ pour la Workday®. Basée à Cincinnati, Cintas est une société publique du Fortune 500, cotée sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole CTAS. Elle fait partie de l'indice Standard & Poor's 500 et de l'indice Nasdaq-100.

