Design Collective remporte sept prix de l'image de l'année de la NAUMD

Design Collective® par Cintas a remporté sept prix de l’image de l’année des meilleurs vêtements pour les employés à la convention annuelle de la Network Association of Uniform Manufacturers and Distributors (NAUMD) qui s’est tenue à Atlanta. Design Collective est le principal fournisseur de vêtements pour les entreprises en Amérique du Nord dans de multiples secteurs, proposant des collections faites pour inspirer.

Design Collective et ses clients ont été reconnus pour leurs programmes primés dans les catégories suivantes :

Divertissement — catégorie navires de croisière : Ritz Carlton Yacht Collection

Hébergement — catégorie hôtels et motels : The Conrad Nashville

Hébergement – catégorie centres de vacances : Renaissance Aruba Roll Out

Restaurants – catégorie adresse unique : The Shore House at Hotel Del Coronado

Vente au détail – catégorie magasins spécialisés : Verizon Retail Team Apparel

Services – catégorie gestion de propriétés : ADT Sales Team Program

Transport − catégorie expédition et fourniture : Pepsi Bottling Ventures Apparel Program

« Nous sommes honorés d’être reconnus pour notre travail collaboratif avec chacun de ces clients. Notre processus de conception se concentre sur la création de vêtements que les employés veulent porter, les aidant à donner une image impeccable et à se sentir en confiance », explique Kristin Sharp, directrice de Design Collective. Des photos sous permission des programmes lauréats sont disponibles ici.

Ritz Carlton Yacht Collection

En collaboration avec The Ritz Carlton Yacht Collection, Design Collective a remporté la catégorie Croisière. Le programme de vêtements a apporté une expérience unique, combinant luxe et lifestyle de yacht pour maintenir une image de marque optimale.

La collection sur mesure a été conçue pour conserver le style et l’esthétique à l’avant-garde, tout en veillant à ce que les vêtements soient adaptés à tous les types de physiques de l’équipe de 250 personnes. L’objectif était de fournir un programme vestimentaire adapté pour gérer les exigences maritimes (facile à laver, facilité de mouvement et technologie de tissus SPF innovante), spécifiquement créé pour résister aux conditions environnementales.

L’objectif était de créer un vêtement sur mesure, adapté au marché européen, contemporain et avec des détails intéressants. Des imprimés tels que « Dazzle Camouflage » ont été positionnés dans toute la collection sur des accessoires sur mesure comme des foulards en soie et des carrés de poche. Des détails délicats garnissent des boutons personnalisés sur une sélection de pièces sur mesure et des cordons personnalisés, créant ainsi une image de marque unique et dynamique.

The Conrad Nashville

La collaboration entre Design Collective et Conrad Nashville comprend un déploiement axé sur la création d’un look sur mesure reflétant l’image globale de la marque. La collection de vêtements a été créée pour un personnel de 275 personnes, de front et de back office, afin de garantir un look élégant et créatif complémentaire à l’expérience authentique et luxueuse de Conrad.

L’inspiration du design a été puisée au cœur du centre-ville de Nashville, à travers l’art, l’architecture et la musique pour créer une collection cohérente pour incarner l’esthétique du Conrad Nashville. Un clin d’œil à la fleur de l’État, l’iris bleu, a été tissé sur les accessoires exclusifs, des chemisiers et des robes, ajoutant une approche moderne tout en restant enraciné dans la culture de Nashville.

Renaissance Aruba

Concevoir un programme répondant à une atmosphère légère et agréable était l’objectif de ce processus collaboratif entre Design Collective et Renaissance Aruba. Un programme créé avec un style distinctif et la capacité d’écourter les délais d’exécution.

Le développement a couvert la recherche des couleurs, l’impression et les matériaux conçus pour résister à un environnement tropical. Des tissus spéciaux aux propriétés respirantes, antimicrobiennes et de protection contre les UV ont été incorporés dans des vêtements tels que les chemises/blouses boutonnés, ce qui permet au personnel de rester au frais et à l’aise.

Une image de marque cohérente a été maintenue tout au long du programme. En utilisant la couleur du logo, un flamant rose, en plaçant des impressions de feuillage sur tout le tissu, et le « R » au rose audacieux dans toute la collection évoque avec légéreté toute l'histoire de marque complète.

The Shore House at Hotel Del Coronado

Le programme de vêtements pour The Shore House at Hotel Del Coronado a été développé pour 53 membres de l’équipe, nécessitant une expérience sophistiquée, sans être trop formelle. L’objectif était de créer un programme complémentaire à l’esthétique locale côtière de l’hôtel.

La phase de conception a compris une visite du site par l’équipe de Design Collective explorant l’environnement, l’architecture, les palettes de couleurs et les vêtements actuels, afin de créer un programme plus aligné sur l’image de l’hôtel. Sous un climat côtier, les vêtements devaient être suffisamment aérés pour permettre de supporter la chaleur, tout en étant suffisamment légers pour permettre d'ajouter des couches.

Désireux de maintenir une allure classique avec des éléments décontractés et une sensation de sur mesure, les concepteurs ont utilisé un processus d’impression par sublimation avec un imprimé abstrait, offrant une texture agréable et un attrait général aux vêtements. Le programme couvre un mélange de pièces de notre vaste gamme de produits, y compris des conceptions personnalisées.

Verizon Retail

En collaboration avec Verizon Retail, Design Collective s’est associé à la création d’un programme vestimentaire moderne, épuré et professionnel pour 15 000 employés afin de refléter correctement la sensibilité conceptuelle de Verizon. L’accent a été mis sur la création d’un design minimaliste et professionnel axé sur des matériaux de qualité, permettant aux employés de s’habiller avec facilité et flexibilité.

L’attention a été portée sur les pièces clés, comme des polos modernes avec une version à manches courtes et longues, un jean noir et un puffer noir. Des tissus tels que des tricots à double face avec des propriétés d’évacuation de l’humidité créent un look inspiré de la vente au détail. Les logos Verizon en impression 3D donnent un attrait clair, qui incarne l’image globale de la marque.

ADT Commercial

Design Collective, en collaboration avec l'ADT Sales Team Program, a développé un modèle de programme vivant, qui offre des options vestimentaires actualisées et repensées au moins une fois par an, permettant à 2 500 employés de disposer de vêtements conformes à l’identité globale de la marque.

L’objectif était de créer un programme de vêtements conçu pour aider les Solutions Advisors à s’habiller pour leur journée de travail, en mettant l’accent sur le contenu et l’utilité du tissu. Les vêtements ont été conçus avec des fabrications légères et des propriétés d’évacuation de l’humidité pour garder les employés au frais et au sec. Sur les détails de la marque tels que le ruban à gros grain blanc placé sur la patte avant des polos avec des boutons gris mat et le filetage bleu ADT signature, offrant ainsi des vêtements élégants et cohérents avec la marque. Synonyme de polyvalence, le Tech Pants met l’accent sur le rangement et le confort, avec plusieurs emplacements de poches et une ceinture élastique pour la facilité de mouvement.

Pepsi Bottling Ventures Apparel Program

En collaboration avec Pepsi Bottling Ventures (PBV), Design Collective a mis au goût du jour un programme vestimentaire conforme à la vision de la marque : améliorer sans relâche le bien-être économique et la qualité de vie de toutes les parties prenantes de PBV. L’équipe de Design Collective est parvenue à créer une image de marque cohérente et très visible grâce à un programme respectueux de l’environnement.

Le programme vestimentaire consiste en des vêtements faits pour un environnement industriel, tout en maintenant une approche épurée et claire. Polos, t-shirts performants, pantalons et shorts ont été fabriqués avec des caractéristiques technologiques, comme l’évacuation de l’humidité, l’étirement mécanique respirant, l’imperméabilité et l’isolation thermique, pour offrir au personnel un confort tout au long de la journée.

En concevant le PBV Apparel Program, Design Collective a gardé à l’esprit les objectifs environnementaux de réduction des déchets, en choisissant d’incorporer Repreve®, un matériau fabriqué à 100 % à partir de bouteilles en plastique. Cela a aidé à créer des vêtements renouvelables faisant écho aux efforts de durabilité de PBV.

À propos de Design Collective® par Cintas

Design Collective® par Cintas est une maison de mode différenciée dédiée à la création de vêtements modernes pour l'entreprise. Avec des studios de création à Las Vegas, Chicago, Toronto et Miami, les designers primés de Design Collective mélangent des vêtements de notre gamme de prêt-à-porter avec des pièces conçues sur mesure pour élaborer des collections qui optimisent l’identité de la marque. Ces collections sont souvent complétées par des vêtements issus de nos collaborations avec des marques de détail, pour offrir aux employés des vêtements qu’ils veulent et aiment porter. Design Collective est une division de Cintas Corporation, une société du Fortune 500 négociée sur le Nasdaq Global Select Market sous le mnémo CTAS, qui figure aux classements Standard & Poor’s 500 Index et Nasdaq-100 Index.

