L'entreprise est reconnue pour ses conceptions raffinées pour un groupe diversifié de clients

Design Collective® par Cintas décroche six prix d'Image de l'année pour les meilleurs vêtements professionnels lors du congrès annuel de la Network Association of Uniform Manufacturers and Distributors (NAUMD) qui s'est tenu à Daytona Beach, en Floride.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20240516242716/fr/

Design Collective and its clients were recognized for award-winning apparel collections in six different categories (Photo: Business Wire)

Design Collective et ses clients ont été reconnus pour leurs collections de vêtements primées dans les catégories suivantes :

Citrus Club at Arizona Biltmore - RESTAURANTS et SERVICES DE RESTAURATION

- RESTAURANTS et SERVICES DE RESTAURATION Durango Casino & Resort - CASINOS

- CASINOS Hilton Hotels & Resorts - HÔTELLERIE

- HÔTELLERIE SRM Concrete - CONSTRUCTION ET GESTION IMMOBILIÈRE

- CONSTRUCTION ET GESTION IMMOBILIÈRE De Palm Tours Aruba – DIVERTISSEMENT

– DIVERTISSEMENT MAGAZINS DE DÉTAIL SPÉCIALISÉS

« Nous sommes ravis d'être reconnus pour le design primé auprès d'un groupe de clients aussi diversifié », déclare Kristin Sharp, directrice de Design Collective. « Nos collaborations sont importantes pour nous, et nous le démontrons grâce à notre approche globale en matière de conception. Apprendre et comprendre les marques et les besoins de nos clients nous permet de concevoir avec un objectif précis que nous nous efforçons toujours d’atteindre. Nous sommes fiers de disposer du talent et des ressources nécessaires pour concrétiser la vision de chaque client. »

Des photos des programmes gagnants sont disponibles ici.

Citrus Club at Arizona Biltmore

Le Citrus Club Lounge est un salon exclusif réservé aux adultes à l'Arizona Biltmore s'appuyant sur la fourniture d'une expérience de haut niveau pour les clients grâce à un service de conciergerie personnelle. Le programme de vêtements a été conçu pour équiper les membres de l'équipe occupant plusieurs fonctions, y compris le personnel d'accueil, les serveurs et les barmans. Inspiré par la marque du client, Design Collective a créé une collection de vêtements comprenant une blouse imprimée d'agrumes, des chemises imprimées de fleurs d'agrumes personnalisées et des tabliers personnalisés.

Design Collective a créé un look haut de gamme, à la fois élégant et pratique, pour refléter un sentiment d'appartenance alliant un luxe authentique et un regard neuf. La fonctionnalité a été le facteur clé, optant pour une allure plus détendue pour le haut afin de créer une facilité de mouvement et de confort tout en incorporant du stretch dans les blazers. Une technologie résistante aux froissements a été intégrée dans le tissu pour maintenir un look épuré. La capacité de Design Collective à mettre en œuvre des recherches sur les tissus et l’impression dans le cadre du programme a permis de créer une collection unique faisant écho à la marque.

Durango Casino & Resort

La collaboration de Design Collective avec Durango Casino and Resort s'est étendue à l'ensemble du casino. Doté de plus de 2 200 employés, ce programme était personnalisé à 95 % et comprenait des collections pour la réception, les garçons d'hôtel, les voituriers, l'étage du casino, les serveuses de cocktails, l'entretien ménager et plusieurs restaurants. Tous les tissus utilisés ont été spécialement conçus pour s'intégrer parfaitement dans la propriété, en mettant l'accent sur l'ajustement, la fonction, le confort et le style.

Le casino local Las Vegas est une véritable oasis qui est devenu le joyau du quartier. L’objectif pour Durango était de pouvoir compter sur un programme de garde-robe donnant l'impression de sortir directement d'un défilé pour arriver dans le quartier Las Vegas. La capacité de Design Collective à établir une relation forte et à travailler avec tous les niveaux du personnel de Durango, du design d’intérieur au marketing, leur a permis de créer un programme complet conforme aux objectifs généraux de la marque.

SRM Concrete

SRM Concrete est un fournisseur familial de béton prêt à l'emploi reconnu comme le producteur de béton le plus important et dont la croissance est la plus rapide aux États-Unis. L'objectif était d'équiper ses deux principales divisions pour un personnel de plus de 8 500 employés. Avec un look personnalisé, la collection Concrete and Materials renforce la marque sur le marché, tout en fournissant des vêtements confortables et durables.

Design Collective a créé un programme offrant un système complet de vêtements de marque SRM qui comprend un design exclusif, une visibilité accrue, des polos à manches courtes, des couches superposées zippées 1⁄4 et une veste à capuche avec une visibilité renforcée. L'équipe de Design Collective a mis à profit son expérience et ses capacités sectorielles pour offrir un programme composé de polos à manches longues personnalisés et de pièces à couches superposées avec capuche qui s'appuient sur la fabrication, les silhouettes et les caractéristiques de sécurité pour répondre aux exigences de SRM.

De Palm Tours Aruba

De Palm Tours Aruba a collaboré avec Design Collective pour développer un programme simple à administrer pour un roulement rapide tout en répondant au besoin de fournir de matériaux de qualité supérieure adaptés aux Caraïbes. En conséquence, Design Collective a modifié sa collection prêt-à-porter pour correspondre au schéma de couleurs et aux fonctions de chaque zone désignée. L'expertise en météorologie régionale, en défis géographiques et en tissus de performance a permis aux designers de communiquer efficacement chaque détail tout au long de la conception du programme.

Avec environ 400 collaborateurs, The De Palm Tours Aruba est une entreprise de visites et de transferts. La société dispose de divisions spécialisées dans l'entretien, de services d'assistance et de guides touristiques sur le terrain (bus, UTV, Jeep, catamaran, bateau, sous-marins) en plus de sauveteurs, plongeurs, serveurs et nettoyeurs de son parc aquatique. La collaboration a amélioré la présentation dans toutes les divisions de l'entreprise, maintenu l'uniformité dans tous les départements et maximisé les normes de la marque telles que les couleurs, les logos et les détails de conception dans leurs services.

À propos de Design Collective® par Cintas

Design Collective® par Cintas est une maison de mode différenciée dédiée à la création de vêtements modernes pour l'entreprise. Avec des studios de création à Las Vegas, Chicago, Toronto et Miami, les designers primés de Design Collective mélangent des vêtements de notre gamme de prêt-à-porter avec des pièces conçues sur mesure pour élaborer des collections qui optimisent l’identité de la marque. Ces collections sont souvent complétées par des vêtements issus de nos collaborations avec des marques de détail, pour offrir aux employés des vêtements qu’ils veulent et aiment porter. Design Collective est une division de Cintas Corporation, une société du Fortune 500 négociée sur le Nasdaq Global Select Market sous le mnémo CTAS, qui figure aux classements Standard & Poor’s 500 Index et Nasdaq-100 Index.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240516242716/fr/