Un concours interne sur la concentration et le changement, ainsi que l'excellence de niveau élite lors de conférences internationales, reconnus pendant le Mois national de la sécurité.

Obtenir fréquemment une reconnaissance extraordinaire sur la scène nationale ne se fait pas en un jour. Quel est l'ingrédient secret du programme d'ergonomie primé de Cintas (Nasdaq : CTAS) ? Il s'agit d'abord du travail remarquable réalisé en interne par ses employés-partenaires au quotidien.

Cintas Corporation’s award-winning ergonomics program encourages solutions from the field where its frontline partners identify and invent creative solutions to make the jobs they do easier on their bodies. Through an in-house ergonomics competition and participation in international events like the annual Applied Ergonomics Conference (pictured), Cintas’ program has established leadership and innovation in the field. (Photo: Business Wire)

« Le point central de notre programme repose sur les activités de nos employés-partenaires de première ligne », a affirmé le Dr Davana Pilczuk, ergonome de Cintas. « Chez Cintas, nous estimons que les employés-partenaires sur le terrain savent comment avoir de meilleurs résultats. Notre programme est donc conçu pour les écouter. La plupart des autres entreprises ont des programmes d’ergonomie qui sont dirigés par des experts, ce qui signifie qu’elles ont des ergonomes qui prennent des décisions et qui résolvent les problèmes. »

Juin est le Mois de la sécurité nationale et l'occasion de braquer les projecteurs sur les efforts considérables et non négligeables faits dans le contexte du programme d'ergonomie de Cintas. L'équipe Santé et Sécurité de l'entreprise se concentre sur le bien-être des employés-partenaires de Cintas tout au long de l'année. Quant à l'équipe d'ergonomie, elle met l'accent non seulement sur la sécurité du personnel, mais aussi sur l'amélioration de la qualité du travail et de la productivité globale.

Il s'agit également de deux événements majeurs qui mettent en valeur l’innovation et l’ingéniosité émanant des meilleurs éléments de l’entreprise : un concours interne d'ergonomie, le leadership et le succès constant de l'entreprise lors de la compétition et de la conférence internationale dans ce domaine.

Les solutions ergonomiques primées de Cintas commencent à l'interne avec un programme qui permet aux employés-partenaires de travailler de façon plus sûre et plus efficace, les incitant ainsi à s'impliquer personnellement dans l'élaboration de solutions ergonomiques. Le résultat : une véritable attention portée au travailleur qui distingue Cintas des autres entreprises de l’espace.

Le concours d’ergonomie, organisé par l'entreprise depuis cinq ans, en est un exemple. Ce concours cherche à impliquer le personnel et encourage les employés partenaires à innover pour que leur travail soit moins stressant pour leur corps.

En décembre dernier, le concours organisé par Cintas comptait 13 gagnants sur plus de 50 inscriptions. Près de 200 employés-partenaires des départements Location, Premiers secours et sécurité et Protection incendie, ainsi que de la branche Chaîne d'approvisionnement internationale, se sont connectés pour connaître les résultats du concours interne qui a reçu en 2019 le prix de l'innovation décerné par l'Occupational Safety and Health Administration (OSHA) des États-Unis.

Le concours interne a également servi de référence à plusieurs sociétés du Fortune 500.

En mars, Cintas était bien représentée à la 26e conférence annuelle sur l'ergonomie appliquée (AEC). Il s’agit d’une conférence reconnue à l'échelle internationale, qui s'est tenue à la Nouvelle-Orléans. De nombreux employés-partenaires ont participé à la compétition pour la coupe Ergo annuelle et les prix d'excellence.

Depuis 2018, le leadership de Cintas en matière d'ergonomie est régulièrement reconnu à travers l'Ergo Cup. L’entreprise a remporté quatre prix de la Coupe Ergo (2018, deux en 2021, 2022) et trois prix d’excellence (2019, 2022, 2023) au cours de cette période. D'autre part, en 2023, Stephen Jenkins, directeur de la santé et de la sécurité de Cintas et praticien AEC de l'année 2018, a prononcé le discours principal de la conférence.

L’association unique de la participation et de l’engagement des employés-partenaires de Cintas, ainsi que les prix qu’ils ont gagnés pour leurs efforts à réduire l'usure liée aux mouvements répétitifs, donnent à la société l’occasion de présenter leurs partenaires de première ligne aux conférences internationales comme l’Applied Ergonomics Conference.

Les employés-partenaires de Cintas et les experts en ergonomie occupent des stands et des espaces de présentation pour parler de leurs solutions et des manières dont Cintas incorpore l’ergonomie au travail quotidien. Lors de l’événement, les visiteurs peuvent voir de près les innovations que le programme d’ergonomie de Cintas propose à la production, au service et aux autres situations de bureau.

L’adhésion collective et l’engagement de tous les employés-partenaires du département Location, le plus large de la société, a identifié des améliorations relatives à l’efficacité et quantifiées par la mesure « mouvements économisés ». Au cours de l’année fiscale 2022, l’année la plus récente ayant des données complètes, ce chiffre a atteint 32 milliards, avec à la tête du département le groupe Nord-central de la société.

« Le concept de notre programme met consciemment l’accent sur l’inclusion autant que possible de chaque employé-partenaire dans le processus de la résolution du problème », a affirmé Pilczuk. « Des programmes orientés sur la culture comme la nôtre se développent sur de longues années, mais une fois qu’ils font partie intégrante de notre société, nous n’avons plus besoin de confier la résolution de nos problèmes uniquement aux experts.

Nous sommes engagés à encourager nos partenaires à s’exprimer, initier et créer le changement là où il est nécessaire » a ajouté Pilczuk.

