Cintas Corp a revu à la hausse ses prévisions annuelles de revenus et de bénéfices mardi, misant sur l'allègement des pressions sur les coûts et la résistance de la demande pour ses uniformes de location, dont le prix est plus élevé.

La demande de location pour ses produits, y compris les équipements de protection contre les incendies et les produits de nettoyage, s'est maintenue malgré le fait que la société basée dans l'Ohio ait augmenté ses prix au cours des derniers mois pour protéger ses marges contre les coûts plus élevés des intrants, de l'énergie et de la main d'œuvre.

Les marges brutes en pourcentage du chiffre d'affaires pour le premier trimestre terminé le 31 août ont augmenté de 120 points de base par rapport aux niveaux de l'année précédente pour atteindre 48,7 %. Les dépenses énergétiques ont diminué de 50 points de base.

Cintas prévoit maintenant des revenus de 9,40 milliards de dollars à 9,52 milliards de dollars pour l'exercice 2024, par rapport à ses prévisions précédentes de 9,35 milliards de dollars à 9,50 milliards de dollars.

Elle prévoit également un bénéfice dilué par action compris entre 14 et 14,45 dollars, contre 13,85 à 14,35 dollars précédemment.

Le chiffre d'affaires trimestriel de la société a augmenté de 8,1 % pour atteindre 2,34 milliards de dollars, conformément aux attentes des analystes, selon les données du LSEG. Son bénéfice de 3,70 dollars par action a été légèrement supérieur aux estimations de 3,67 dollars.