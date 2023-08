Le programme de protection volontaire de l'OHSA reconnaît le site de Cintas comme un lieu de travail de premier plan en termes de pratiques et gestion de la sécurité et de la santé

L'OSHA de l'Ohio vient de reconnaître officiellement le site dédié aux premiers secours et à la sécurité de Cintas Corporation (Nasdaq : CTAS) à Canton, dans l'Ohio, en tant que site certifié Voluntary Protection Program (VPP) Star lors de la cérémonie de vendredi au Pro Football Hall of Fame.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20230814156214/fr/

VPP Ceremony at the Pro Football Hall of Fame (Photo: Business Wire)

Le programme VPP Star a été créé par l’administration de la sécurité et de la santé au travail (OSHA) pour reconnaître les lieux de travail d'exception qui disposent de systèmes de gestion de la sécurité et de la santé complets et efficaces. Les entreprises qui ont obtenu une désignation VPP Star ont atteint des taux de blessures et de maladies d'un niveau inférieur ou égal à la moyenne nationale dans leurs secteurs respectifs et ont mis en place de solides programmes de contrôle des risques en milieu de travail.

>>Ressources destinées aux médias (disponibles sur Dropbox)

Lors de la présentation, Michael Smith, directeur général du site, a accepté cette distinction au nom de son équipe.

« Recevoir la certification VPP Star de l'Ohio Board est un immense honneur pour nous », déclare Smith. « Nous comptons sur des employés-partenaires dévoués, qui s'investissent dans le maintien d’un lieu de travail sûr pour tous. L’obtention de la certification VPP a été un processus long et approfondi, et qui revêt donc une véritable signification pour tout le monde ici. »

L’OSHA a créé VPP pour promouvoir la sécurité et la santé des lieux de travail efficaces et coopératifs, aussi bien dans le secteur privé que dans les installations fédérales.

L’obtention de la certification VPP est l'aboutissement d'un processus rigoureux. Les entreprises doivent démontrer que la direction et les employés travaillent en collaboration — et de manière proactive — pour prévenir les accidents du travail en mettant en œuvre un système complet de gestion de la sécurité et de la santé et en maintenant les taux de blessures et de maladies en-dessous des moyennes nationales du Bureau of Labor Statistic pour leurs secteurs respectifs.

Ce programme est la reconnaissance officielle par l’OSHA des efforts notables des employeurs et des employés qui atteignent un niveau exemplaire de sécurité et de santé au travail. Pour continuer à participer au programme, les participants au VPP doivent être réévalués tous les trois à cinq ans.

L’engagement de Cintas envers la certification VPP de l’OSHA a établi une nouvelle référence pour les entreprises américaines. En août 2023, 125 sites de Cintas aux États-Unis étaient certifiés VPP Star, un total dépassant de loin toutes les autres entreprises américaines.

« Le principal critère pour obtenir cette distinction est que l’équipe de direction et les employés-partenaires de première ligne doivent travailler ensemble pour atteindre l’objectif commun d’éliminer les blessures et les maladies au travail », déclare Stephen Jenkins, directeur de la santé et de la sécurité de Cintas, dont le service supervise le processus de certification VPP de l’entreprise. « Sans cet élément critique, une entreprise ne peut pas être admissible à cette distinction. Nous sommes incroyablement fiers du dévouement de nos employés-partenaires à travailler dans un esprit de collaboration pour maintenir des lieux de travail assurant la sécurité et la santé dans l’ensemble de notre entreprise. »

À propos de Cintas Corporation

Cintas Corporation aide plus d’un million d’entreprises, de tous types et de toutes tailles, à être prêtes (Ready™) à ouvrir leurs portes tous les jours, en toute confiance, en leur fournissant des produits et des services qui contribuent à maintenir une propreté, une sécurité et une présentation exemplaires. En proposant des uniformes, tapis, serpillières, serviettes, fournitures hygiéniques, services d'eau au travail, produits de premiers secours et de sécurité, stations de nettoyage oculaire, formations à la sécurité, extincteurs, gicleurs et services d'alarme, Cintas aide ses clients à se préparer pour la journée de travail (Ready for the Workday®). Basé à Cincinnati, Cintas est une société publique figurant au palmarès Fortune 500, cotée au Nasdaq Global Select Market sous le mnémo CTAS et faisant partie des indices Standard & Poor’s 500 et Nasdaq-100.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20230814156214/fr/