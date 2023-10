Deux membres du conseil d'administration récompensées par WomenInc. pour leur influence et leur impact sur l'entreprise

Melanie W. Barstad et Karen L. Carnahan, toutes deux membres du conseil d'administration de Cintas Corporation (Nasdaq : CTAS), ont été sélectionnées pour figurer sur la liste de WomenInc. des administratrices d'entreprise les plus influentes de 2023, liste publiée le 10 octobre.

Karen L. Carnahan and Melanie W. Barstad, both members of the Board of Directors at Cintas Corporation, have been selected to WomenInc.'s 2023 Most Influential Corporate Board Directors list. (Photo: Business Wire)

Les administratrices d'entreprises les plus influentes publiées par WomenInc. représentent une liste exhaustive des femmes dirigeantes, influentes et performantes qui contribuent au leadership des conseils d'administration des entreprises.

« Melanie et Karen apportent un point de vue et un leadership inestimables à notre conseil d'administration et à l'entreprise », a déclaré le président exécutif de Cintas, Scott D. Farmer. « Ces deux administratrices possèdent une grande expérience de la gestion d'entreprise et sont influentes dans des domaines essentiels à notre stratégie et à notre gestion. Leurs conseils et leurs points de vue ont été des piliers importants dans la réussite de notre entreprise au fil des années ».

Melanie W. Barstad

Administratrice indépendante, Mme Barstad a été élue au conseil d'administration de Cintas en 2011. Chez Cintas, elle siège au comité de rémunération du conseil d'administration et au comité de nomination et de gouvernance d'entreprise.

Mme Barstad a travaillé pendant 23 ans pour la famille d'entreprises Johnson & Johnson avant de prendre sa retraite en 2009 en tant que présidente de Women's Health au sein de la division Medical Device and Diagnostics. Elle a également été coprésidente de la Women's Leadership Initiative de Johnson & Johnson, de renommée mondiale.

Mme Barstad figure pour la deuxième fois sur la liste de WomenInc. pour les administratrices les plus influentes, après avoir été récompensée une première fois en 2019.

« C'est un grand honneur », a déclaré Mme Barstad. « C'est une reconnaissance des femmes chez Cintas, des femmes dans le monde des affaires et des femmes en général. J'aimerais également féliciter Karen (Carnahan), également récompensée cette année. Les femmes dans le monde des affaires, les femmes dirigeantes ont toujours été ma passion. J'ai eu beaucoup de chance de pouvoir faire la différence dans ce domaine, mais surtout chez Cintas ».

Karen L. Carnahan

Mme Carnahan a été élue au conseil d'administration de Cintas en 2019. Administratrice indépendante, elle siège au comité d'audit du conseil et au comité de nomination et de gouvernance d'entreprise.

Mme Carnahan a été une employée-partenaire de Cintas pendant 35 ans. Elle a rejoint Cintas en 1979 comme comptable et a gravi les échelons jusqu'à devenir vice-présidente et trésorière, puis vice-présidente du développement de l'entreprise avant d'être nommée présidente et directrice de l'exploitation de l'ancienne activité de gestion de documents de l'entreprise. Lorsque cette entreprise a fusionné avec Shred-It en 2014, elle a occupé le poste de directrice de l'exploitation jusqu'à sa retraite en 2015.

C'est la première fois que Mme Carnahan figure sur la liste de WomenInc. pour les administratrices les plus influentes.

« Très sincèrement, je me sens très honorée de cette reconnaissance », a déclaré Mme Carnahan. « Je suis fière d'être reconnue en tant que membre de mon alma mater, Cintas. Il n'y a pas de meilleure façon d'être reconnue que de voir tout le travail accompli depuis 1979 aboutir à un poste d'administratriceet d'être reconnue de cette façon ».

À propos de Cintas Corporation

Cintas Corporation permet à plus d'un million d'entreprises de tout type et de toute taille à être Ready™ pour ouvrir leurs portes en toute confiance chaque jour en fournissant des produits et des services qui aident à garder les installations et les employés de leurs clients propres, sûrs et paraître au mieux. Avec des offres comprenant des uniformes, des tapis, des vadrouilles, des serviettes, des fournitures de toilettes, des points d'eau sur le lieu de travail, des produits de premiers secours et de sécurité, des stations de lavage des yeux, des formations à la sécurité, des extincteurs, des systèmes de gicleurs et des services d'alarme, Cintas aide ses clients à être Ready for the Workday®. Basée à Cincinnati, Cintas est une société cotée en bourse qui figure au classement Fortune 500. Elle est cotée sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole CTAS et fait partie de l'indice Standard & Poor's 500 et de l'indice Nasdaq-100.

