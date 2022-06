Les dirigeants de Cintas participeront au sommet ESG de Barclays Business Services.

Todd Schneider, président-directeur général, et Christy Nageleisen, vice-présidente chargé des ESG et directrice de la conformité, discuteront du parcours de Cintas en matière de ESG.

Le mercredi 8 juin, des dirigeants de Cintas Corporation (Nasdaq : CTAS) participeront au troisième sommet annuel ESG de Barclays Business Services pour discuter de la façon dont le modèle d’affaires durable de l’entreprise a alimenté sa croissance et posé les bases de son parcours en ce qui concerne les facteurs ESG.

Au cours du sommet, le président-directeur général Todd Schneider et la vice-présidente chargé des ESG et directrice de la conformité Christy Nageleisen se joindront aux dirigeants de Barclays et d’autres entreprises du secteur des services aux entreprises pour discuter de leurs initiatives contribuant au thème de l’événement de cette année : « agir en bien est bon pour les affaires. »

Schneider et Nageleisen participeront à une séance de discussion animée intitulée « CTAS – Un parcours en matière de ESG basé sur son histoire de croissance », le mercredi 8 juin à 10 h 45.

>> LIEN : Visionnez la présentation de Cintas en direct (La diffusion en continu sera active à 10 h 45 (heure de l’Est), le mercredi 8 juin)

Schneider et Nageleisen devraient discuter de la façon dont le modèle d’affaires durable de Cintas a soutenu la stratégie de croissance de Cintas et érigé une mentalité holistique de « réduction, réutilisation et recyclage » dans les opérations de l’entreprise. Cette mentalité remonte aux origines de l’entreprise, il y a près de 100 ans, pendant la Grande Dépression, lorsque Doc et Amelia Farmer collectaient les chiffons d'atelier sales et mis au rebut dans les entreprises de la région de Cincinnati, les ramenaient chez eux et les blanchissaient, avant de les revendre aux entreprises de la région, prolongeant ainsi leur durée de vie utile et réduisant le besoin permanent des entreprises en chiffons neufs.

En outre, Schneider et Nageleisen devraient discuter des efforts actuels de Cintas pour définir une nouvelle stratégie ESG à l’échelle de l’entreprise, notamment :

son ambition récente d’atteindre des émissions de gaz à effet de serre Net Zero d'ici 2050,

les innovations en cours qui contribuent à réduire les répercussions de l’entreprise sur l’environnement,

la mentalité de Cintas axée sur les personnes et son impact sur les employés-partenaires de l'entreprise, les clients et les communautés qu'elle dessert, et

le système de gestion dynamique de l’entreprise.

La table ronde de 30 minutes de Cintas sera animée par Manav Patnaik, directeur général de Barclays, analyste de la recherche sur les actions de Business & Information Services.

Cintas Corporation

Cintas Corporation aide plus d’un million d’entreprises de tous types et de toutes tailles à obtenir Ready™ pour ouvrir leurs portes en toute confiance chaque jour en fournissant des produits et des services qui permettent de garder les installations et les employés de leurs clients propres, sûrs et au meilleur de leur forme. Grâce à des offres qui comprennent des uniformes, des petits tapis, des vadrouilles, des fournitures pour toilettes, des produits de premiers soins et de sécurité, des extincteurs et des tests, ainsi que des séances de formation en matière de sécurité, Cintas aide ses clients à obtenir Ready for the Workday®. L’entreprise a également élaboré le Total Clean Program™, le premier service en son genre à offrir la livraison planifiée des produits de nettoyage essentiels, un service de blanchissage hygiénique, ainsi que des produits et des services de désinfection et d’assainissement. Cintas, dont le siège social est situé à Cincinnati, est une entreprise publique figurant au palmarès Fortune 500. Elle est cotée au Nasdaq Global Select Market sous le symbole CTAS et fait partie de l'indice Standard & Poor's 500 et de l'indice Nasdaq-100. Pour plus de renseignements, consultez : www.cintas.com.

