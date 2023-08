Les vêtements de location de fin de vie de Cintas utilisés par Honda ont été transformés en un nouveau produit utilisé comme isolant sonore dans les véhicules Honda

Cintas Corporation (Nasdaq: CTAS) a récemment collaboré avec Honda pour aider à donner une nouvelle vie aux uniformes de location en fin de vie portés par les employés de Honda dans leurs sites de fabrication et de R&D aux États-Unis.

Les uniformes ont été transformés en fibres déchiquetées spéciales qui ont été utilisées dans l’isolation acoustique des voitures Honda et Acura.

La participation de Cintas au programme de Honda renforce la volonté de l’entreprise d’identifier de nouvelles façons de prolonger la durée de vie utile de ses produits et de créer des économies circulaires partout où cela est possible.

« Le partenariat avec Honda dans le cadre d’un programme comme celui-ci illustre notre ambition de promouvoir un élan commun au service d'un avenir meilleur », déclare Christy Nageleisen, vice-présidente, environnement, social et gouvernance (ESG), Cintas. « Nous sommes ravis d’aider à trouver de nouvelles utilisations pour nos vêtements de travail en fin de vie. »

Travailler avec les clients et les partenaires commerciaux est un élément clé des efforts d’innovation de Cintas. Des efforts de collaboration comme le projet avec Honda s'appuient à la fois sur des ressources étendues et une expertise sectorielle susceptibles d'identifier de nouvelles solutions et opportunités pour les produits et services, en particulier lorsqu’ils ont atteint leur fin de vie.

« Ce projet a été un moyen unique de tirer parti d’un processus que nous avons déjà déployé : le déchiquetage des fibres de produits en fin de vie en vue d'une réutilisation novatrice », déclare Bryan Colpo, directeur du merchandising, Cintas. « Nous avons eu cette opportunité avec Honda et nous avons pu créer des fibres répondant à leurs besoins. Cette collaboration a créé un excellent moyen pour Cintas d’ajouter de la valeur à cette relation importante. »

La culture de non-satisfaction constructive de Cintas, associée aux capacités conjointes de Honda, a aidé le projet à voir le jour.

« Une certaine dose de collaboration et de curiosité est nécessaire pour que ce type d’opportunités se concrétise », déclare Nageleisen. « Nous recherchons sans relâche de nouvelles opportunités de partenariat avec les clients dans le cadre d’initiatives de développement durable. La combinaison de nos différentes perspectives nous aide à identifier de nouvelles solutions novatrices. »

Comment ça marche ?

Les uniformes Cintas portés par les employés de Honda dans ses sites de l'Alabama et de la Caroline du Nord ont été évalués après le processus de lavage.

Des vêtements recyclables en fin de vie ont ensuite été envoyés à une entreprise pour faire du shoddy, un textile créé en déchiquetant des tissus puis en les filant en un nouveau textile, qui contient généralement plusieurs couleurs.

Une fois le shoddy créé, il a été envoyé à un fournisseur de Honda pour être transformé en matière isolante, qui a ensuite été installée lors de la production de nouveaux véhicules Honda et Acura.

Réduire, réutiliser, recycler, réaffecter : l'état d'esprit de Cintas

Bien que ce programme soit unique à Honda, Cintas projette de poursuivre ses efforts de partenariat avec les clients et les fournisseurs dans l'optique d'identifier de nouvelles utilisations pour les produits en fin de vie. Sa présence sur le marché et l’empreinte de l’entreprise à travers l’Amérique du Nord, couplée à sa philosophie de « réduction, réutilisation, recyclage, réaffectation », offre à Cintas une formidable opportunité d’identifier et de générer davantage d’économie circulaire pour ses produits.

« Nous cherchons toujours à explorer de nouveaux cas d’utilisation pour nos produits, y compris la réaffectation d’un produit en fin de vie », a déclaré Colpo.

À propos de Cintas Corporation

Cintas Corporation aide plus d’un million d’entreprises, de tous types et de toutes tailles, à être prêtes (Ready™) à ouvrir leurs portes tous les jours, en toute confiance, en leur fournissant des produits et des services qui contribuent à maintenir une propreté, une sécurité et une présentation exemplaires. En proposant des uniformes, tapis, serpillières, serviettes, fournitures hygiéniques, services d'eau au travail, produits de premiers secours et de sécurité, stations de nettoyage oculaire, formations à la sécurité, extincteurs, gicleurs et services d'alarme, Cintas aide ses clients à se préparer pour la journée de travail (Ready for the Workday®). Basé à Cincinnati, Cintas est une société publique figurant au palmarès Fortune 500, cotée au Nasdaq Global Select Market sous le mnémo CTAS et faisant partie des indices Standard & Poor’s 500 et Nasdaq-100.

