Majesty and Friends couronné Meilleures toilettes du Canada 2022

Le détaillant d’Edmonton remporte 2 500 $ de produits et services pour les établissements de la part de Cintas

Cintas Canada, Ltée a décerné aujourd’hui la couronne à Majesty and Friends d’Edmonton, en Alberta, qui gagne ainsi l’édition 2022 du concours des Meilleures toilettes du Canada! Majesty and Friends recevra des produits et services pour les établissements de Cintas d’une valeur de 2 500 $ pour l’aider à entretenir ses toilettes primées. Les toilettes auront également l’honneur d’être intronisées au Temple de la renommée des Meilleures toilettes du Canada®.

À présent dans sa treizième année d’existence, le concours national de Cintas met en valeur des entreprises qui ont investi dans la construction et l’entretien de salles de toilettes exceptionnelles qui sont accessibles au public.

« Nous sommes très honorés de remporter le titre convoité de Meilleures toilettes du Canada », a déclaré Julie Morrison, propriétaire de Majesty and Friends. Lorsque nous avons ouvert ce magasin l'année dernière, j'y ai investi toutes mes économies pour en faire une destination vraiment mémorable et plaisante pour notre communauté. Je suis vraiment reconnaissante à l’égard de Cintas d'avoir mis en lumière notre entreprise, ainsi qu'à la communauté d'Edmonton et à nos clients pour leur soutien massif. »

Majesty and Friends est une boutique au design moderne. Leur devise est « FUN, FUN, FUN », et leurs toilettes se devaient donc d’offrir les meilleures sensations possibles. La fresque aux couleurs vives tire son inspiration de la gourmandise la plus séduisante sur Terre : la crème glacée. Le plancher est l’œuvre d’Atra Flooring de Liverpool et les paillettes sont un produit d’Urban Walls. Leur bâtiment sur le Manchester Square est le principal point d’intérêt pour Instagram à Edmonton. Du papier toilette rose et une brosse couleur cerise? Oui, sans hésitation! Avec des paillettes!

L'état des toilettes peut avoir un effet durable sur la perception qu'ont les clients d'une entreprise », a déclaré Candice Raynsford, directrice du marketing chez Cintas Canada. « Lorsqu’on lui offre des locaux propres et accueillants, l'expérience du client est galvanisée. Cela, les clients le reconnaissent, et dans le cas de Majesty and Friends, les clients ont manifesté leur appréciation en les élisant Meilleurs toilettes du Canada de cette année ».

Majesty and Friends a fait la promotion du concours sur sa page Instagram. Ils ont téléchargé un rappel dans leurs communications tous les deux jours et ont modifié le lien du site Web dans leur profil pour qu'il renvoie à la page du vote pour les Meilleures toilettes. Ils ont également fait la promotion du concours sur Twitter et Facebook. Enfin, ils ont créé un code QR avec un lien vers le site Web des Meilleures toilettes et l'ont affiché dans les toilettes, sur la porte et à l’accueil. Ils ont également affiché le code QR dans d'autres entreprises locales.

Les candidats de cette année ont été jugés en fonction de cinq critères : propreté, attrait visuel, innovation, fonctionnalité et éléments de design originaux. Le vote en ligne a été ouvert au public du 6 juin au 8 juillet. Les autres finalistes (par ordre alphabétique) sont :

Petro-Canada de Niton Junction (Niton Junction, Alberta)

Rollick Co. (Black Diamond, Alberta)

Zoo de Toronto - Toilettes de la Forêt pluviale africaine (Toronto, ON )

Versante Hotel (Richmond, C.-B.)

Pour en savoir plus sur le concours des Meilleures toilettes du Canada ou pour recevoir un exemplaire du règlement, communiquez avec Christina Alvarez par courriel à l’adresse calvarez@mulberrymc.com ou par téléphone au 708 908-0898.

À propos de Cintas Canada Ltée

Cintas Canada Ltée, dont le siège est situé à Mississauga, en Ontario, est une filiale de Cintas Corporation. Cintas aide plus de 55 000 entreprises canadiennes de tous types et de toutes tailles à être PrêtesMC à ouvrir chaque jour leurs portes en toute confiance en leur proposant une vaste gamme de produits et de services qui améliorent l'image de marque de nos clients, tout en aidant leurs établissements et leurs employés à maintenir une propreté, une sécurité et une apparence exemplaires. Grâce à ses produits et services, y compris les uniformes, les produits d'entretien des planchers, les fournitures de toilettes et les produits de premiers soins et de sécurité, Cintas aide ses clients à être Prêts pour la journée de travailMD. Cintas est une société ouverte cotée au Nasdaq Global Select Market sous le symbole boursier CTAS et fait partie de l’indice boursier Standard & Poor's 500.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220817005184/fr/