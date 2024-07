Cette reconnaissance témoigne de l'engagement de Cintas à soutenir ses employés-partenaires et à créer un environnement de travail favorable et inclusif.

Cintas Corporation (Nasdaq : CTAS) a été reconnue par Newsweek comme l'un des milieux de travail les plus remarquables d'Amérique. Ce prix récompense les meilleurs environnements de travail aux États-Unis en se fiant aux avis et aux expériences des salariés et des non-salariés concernant la culture d'entreprise, les conditions de travail et d'autres aspects de l'activité.

Cintas is committed to supporting its employee-partners and creating a supportive and inclusive workplace experience. (Photo: Business Wire)

« Ce prix témoigne de notre engagement à mettre en place des espaces de travail conviviaux où nos employés-partenaires pourront évoluer et s'épanouir dans leur carrière », a déclaré Todd Schneider, président-directeur général de Cintas. « Nous sommes extrêmement fiers de recevoir cette distinction, et je suis reconnaissant envers chacun de nos formidables partenaires-employés qui font de cet endroit l'un des meilleurs espaces de travail de l’Amérique. »

Newsweek et la firme de données Plant-A Insights Group ont mené une étude qui comprenait une évaluation des données accessibles au public, des discussions/entretiens avec des professionnels des ressources humaines, et une enquête de grande envergure auprès de plus de 250 000 employés travaillant pour des entreprises américaines qui employaient plus de 500 employés en 2023 et plus de 1 000 employés en 2022. L'étude a également recueilli plus de 1,5 million de critiques sur les entreprises.

Au cours de l'année écoulée, Cintas a reçu de nombreuses récompenses pour ses pratiques en matière de travail et d'emploi, notamment :

Forbes’ Best Employers for Diversity

Forbes’ Best Employers for New Graduates

Forbes’ Best Large Employers

Forbes’ Best-in-State Employers

FORTUNE’s World’s Most Admired Companies

Newsweek's America’s Greatest Workplaces for Diversity

Newsweek’s America’s Greatest Workplaces for Jobstarters

Newsweek’s America’s Greatest Workplaces for Women

Newsweek’s America’s Most Responsible Companies

« Une partie de l’établissement d'un excellent espace de travail consiste à impliquer les partenaires-employés dans nos processus décisionnels et à valoriser leur contribution », a déclaré Max Langenkamp, vice-président principal des ressources humaines et responsable de la diversité. « Nous avons des individus talentueux qui prennent soin les uns des autres et partagent les valeurs de notre culture d'entreprise. Recevoir ce prix en dit long sur le succès de notre culture et sur les partenaires-employés qui la vivent. »

À propos de Cintas Corporation

Cintas Corporation aide plus d'un million d'entreprises de tous types et de toutes tailles à « get Ready™ » pour ouvrir leurs portes en toute confiance chaque jour en fournissant des produits et des services permettant de maintenir les installations et les employés de leurs clients en toute propreté et sécurité et sous leur meilleur jour. Avec des offres comprenant des uniformes, des tapis, des vadrouilles, des serviettes, des fournitures de toilettes, des points d'eau sur le lieu de travail, des produits de premiers secours et de sécurité, des stations de lavage des yeux, des formations à la sécurité, des extincteurs, des systèmes de gicleurs et des services d'alarme, Cintas aide ses clients à être « Ready for the Workday® ». Basée à Cincinnati, Cintas est une entreprise cotée en bourse qui figure au classement Fortune 500. Elle est cotée sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole CTAS et fait partie de l'indice Standard & Poor's 500 et de l'indice Nasdaq-100.

