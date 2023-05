Rebecca Smith, de Chicago, remporte le concours national de Cintas et rentrera chez elle au volant d'une voiture neuve

La représentante des ventes de Cintas a remporté une berline Genesis Luxury G70 et un voyage au siège social de Cintas

Rebecca Smith, qui habite Chicago, sera au volant d'une nouvelle berline de luxe, la Genesis G70, qu'elle vient tout juste de gagner.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20230523005767/fr/

Roderick Mullen, Sales Director for Cintas First Aid & Safety division’s North Central Region, celebrates after one of the Sales Representatives in his region – Rebecca Smith (in the picture in his hand) – won a brand-new car through the company’s Sunrise Bowl customer awareness campaign. Mullen was participating in the event’s grand-prize ceremony on Smith’s behalf as she was on a pre-scheduled European vacation and unable to attend the event at Cintas’ corporate headquarters in Mason, Ohio, on Friday, May 19. Shortly after the event concluded, Mullen connected with Smith on the phone to let her know about her win. (Photo: Business Wire)

Smith, une représentante des ventes de Cintas Corporation (Nasdaq : CTAS), était l’une des 20 finalistes du Sunrise Bowl, un concours interne qui a eu lieu du 1er février au 31 mars aux États-Unis et au Canada. Les finalistes ont remporté un voyage tout frais payé dans la région de Cincinnati pour visiter le siège social de Cintas grâce à un programme visant à sensibiliser les clients au défibrillateur externe automatisé (DEA) et aux services de lavage oculaire d’urgence de Cintas.

Le voyage au siège de Cintas comprenait également une cérémonie de remise de prix durant laquelle Smith figurait parmi les 20 finalistes chanceux en lice pour le tout nouveau Genesis Luxury G70.

Cependant, Smith était la seule finaliste qui n’a pas pu rejoindre les autres finalistes à l’événement. Elle était en vacances à l'étranger, et a été représentée sur scène par Roderick Mullen, directeur des ventes, premiers soins et sûreté, région du Centre-Nord, Cintas.

>> Ressources pour les médias (via Dropbox) : Sunrise Bowl

« C’est une opportunité incroyable », déclare Smith. « Je suis tellement heureuse de gagner cette nouvelle voiture ! Merci à tous mes collègues qui ont contribué à rendre cela possible et un grand merci à Cintas. Je ne saurais être plus reconnaissante ! »

Mullen a téléphoné à Smith après la fin de l’événement et lui a fait part de sa victoire. La voiture sera officiellement livrée à Smith au site Cintas First Aid & Safety à Chicago.

« Nos finalistes étaient tellement enthousiastes à l’idée de gagner un prix et de nous rendre visite ici à notre siège social, et leur enthousiasme au cours de leur voyage a clairement montré à quel point cela comptait pour eux », déclare Mark Carter, président et COO, Cintas First Aid & Safety. « Nos employés-partenaires ont pleinement conscience de l’importance de disposer d'un DEA et de stations de lavage oculaire d’urgence, et de personnes formées à les utiliser. Il est si important d'être paré aux éventualités, et je suis incroyablement fier de fournir ces produits et services aux lieux de travail parce que rien n’est plus important pour une entreprise que la santé et la sécurité de ses employés et de ses clients. »

À propos du Sunrise Bowl

Chaque représentant des ventes de services, représentant du développement commercial, représentant des ventes, responsable des comptes et représentant du service de lavage oculaire de Cintas aux États-Unis et au Canada a eu la possibilité de participer au concours des ventes. Les représentants avec les volumes de ventes les plus élevés ont gagné une place parmi les 20 finalistes. Le programme s’est déroulé du 1er février au 31 mars 2023.

Les 20 finalistes se sont rendus dans la région de Cincinnati le jeudi et vendredi 18 et 19 mai 2023 pour le grand prix au siège social de Cintas à Mason, dans l'Ohio.

Alors qu’ils se trouvaient dans la région de Cincinnati, les finalistes ont fait la visite du siège social de Cintas ; dîné et petit déjeuné avec les dirigeants de Cintas ; visité le centre de distribution de Middletown ; assisté à une réunion avec des représentants des fournisseurs de DEA Defibtech, Radians et ZOLL ; et assisté aux présentations du président et chef de la direction de Cintas, Todd Schneider, et du vice-président exécutif et directeur financier, Mike Hansen.

Après l'événement, chaque finaliste a tiré une boule de tombola sur scène. L’une des boules comprenait un billet pour le grand prix : une berline Genesis Luxury G70, qui était sur place lors de l’événement.

Après un compte à rebours, les finalistes ont ouvert leurs boules de tombola. Mullen a tiré la boule gagnante au nom de Smith et célébré avec le reste des finalistes.

Finalistes du Sunrise Bowl

Les 20 finalistes éligibles pour le Sunrise Bowl 2023 de Cintas étaient :

Clyde Alvarez – Service Sales Representative, Loc. 343, Elk Grove Village, Illinois

David Bell – Business Development Representative, Loc. 0F72, Norcross, Géorgie

Travis Burley – Service Sales Representative, Loc. G46, Chester, Virginie

Gerardo Campos – Sales Representative, Loc. 069P, Ontario, Californie

Jake Carpenter – Service Sales Representative, Loc. G44, Columbus, Ohio

Glenn Chandler – Service Sales Representative, Loc. 779, Woburn, Massachusetts

Tommy Combs – Service Sales Representative, Loc. 388, Indianapolis, Indiana

Luke Duffy – Service Sales Representative, Loc. 484, Houston, Texas

Eric Harrison – Business Development Representative, Loc. 388, Indianapolis, Indiana

Steve Jones – Account Executive, Loc. 98H, Woodridge, Illinois

Bill Knight – Service Sales Representative, Loc. 98H, Woodridge, Illinois

Travon Long – Service Sales Representative, Loc. 263, Baton Rouge, Louisiane

Leslie Macon – Service Sales Representative, Loc. 98H, Woodridge, Illinois

Justin Sanchez – Service Sales Representative, Loc. 69P, Ontario, Californie

Jennifer Shine – Service Sales Representative, Loc. 56F, Aiea, Hawaii

Rebecca Smith – Sales Representative, Loc. 343, Chicago, Illinois

Shawn Smith – Service Sales Representative, Loc. 388, Indianapolis, Indiana

Travis Stewart – Sales Representative, Loc. 79H, Garner, Caroline du Nord

Dan Stallings – Eyewash Service Representative, Loc. 343, Elk Grove Village, Illinois

Michael Wilkins – Service Sales Representative, Loc. 80N, Chantilly, Virginie

À propos de Cintas Corporation

Cintas Corporation aide plus d’un million d’entreprises, de tous types et de toutes tailles, à être prêtes (Ready™) à ouvrir leurs portes tous les jours, en toute confiance, en leur fournissant des produits et des services qui contribuent à maintenir une propreté, une sécurité et une présentation exemplaires. En proposant des uniformes, tapis, serpillières, serviettes, fournitures hygiéniques, services d'eau au travail, produits de premiers secours et de sécurité, stations de nettoyage oculaire, formations à la sécurité, extincteurs, gicleurs et services d'alarme, Cintas aide ses clients à se préparer pour la journée de travail (Ready for the Workday®). Basé à Cincinnati, Cintas est une société publique figurant au palmarès Fortune 500, cotée au Nasdaq Global Select Market sous le mnémo CTAS et faisant partie des indices Standard & Poor’s 500 et Nasdaq-100.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20230523005767/fr/