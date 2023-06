L'employé-partenaire de Cintas depuis 25 ans s'est vu présenter son tout neuf camion lourd à son établissement de Decatur aujourd'hui

Jeudi matin, Steve Rosa – résident de Covington, Ga. (Géorgie) et Représentant des ventes de services (SSR) de l'entreprise Cintas Corporation (Nasdaq: CTAS) – a reçu les clés de son tout neuf camion lourd Chevrolet Silverado Édition Carhartt qu'il a gagné à la fin du mois d'avril à travers une campagne de sensibilisation des clients organisée par Cintas et Carhartt Company Gear™.

Cintas Service Sales Representative (SSR) Steve Rosa stands next to his brand-new truck that he won in April through a Cintas-Carhartt customer awareness campaign. The vehicle was delivered to Rosa's Decatur, Ga., Cintas location on Thursday morning. (Photo: Business Wire)

Et ce camion a été livré à Rosa à son établissement Cintas situé à Decatur, État de Géorgie, et lui a été présenté dans le cadre d'une cérémonie jeudi matin.

Enthousiaste d'amener son épouse, ses amis, collègues et clients faire des promenades dans son camion neuf, Rosa a remarqué : “En tant qu'employé-partenaire depuis 25 ans, on ne pourrait demander rien de meilleur que d'avoir cette expérience. Le simple fait que Cintas fait un tel geste (avec des prix comme celui-ci pour nous), et ce n'est pas la première fois qu'ils ont fait cela pour les Représentants des ventes de services (SSR), c'est super.”

Après la présentation, Rosa avait l'intention de conduire le camion jusqu'aux établissements de quelques-uns de ses clients les plus fidèles de la région pour les remercier de leur soutien pendant la campagne de sensibilisation.

“Personne n'incarne notre culture de Cintas mieux que Steve,” a déclaré Chris Wheeler, Directeur général du site de Locations de Cintas, situé à Decatur. “On souhaite toujours que quelque chose de pareil arrive à un excellent partenaire. Il est un exemple à suivre pour nos partenaires et la passion qu'il a envers ses clients est juste sans égale. Et le fait que quelqu'un comme Steve soit le bénéficiaire de cet incroyable camion comme récompense pour faire son travail de la façon dont il le fait... C'est juste formidable pour lui, ainsi que pour notre entreprise.”

Il convient aussi de remarquer qu'après avoir gagné le camion en avril, Rosa a offert en cadeau son vieux véhicule à un collègue travaillant pour Cintas, qui avait récemment détruit sa propre voiture dasn un accident. Ce collègue a conduit en voiture Rosa et son épouse Betty – employée-partenaire de Cintas depuis 9 ans, travaillant toujours au site de Locations situé à Decatur – au travail jeudi matin, car ils allaient utiliser leur camion pour rentrer chez eux en fin de journée.

Pendant la campagne de sensibilisation des clients de Cintas-Carhartt, chaque Représentant des ventes de services (SSR) de Cintas des États-Unis et du Canada a eu l'opportunité de participer au programme de sensibilisation des clients de Cintas-Carhartt, lequel s'est déroulé de janvier jusqu'à décembre 2022. Les SSR qui ont atteint un seuil précisé par Carhartt Company Gear de ventes directes des produits co-marqués Cintas Sourcebook ont gagné une entrée à un tirage mensuel pour sélectionner au hasard 12 finalistes du concours. Les 12 finalistes sélectionnés de façon aléatoire ont ensuite été transportés par avion dans la région de Cincinnati pour participer à un événement grand prix pendant deux jours à la fin d'avril, au siège social de Cintas, situé à Mason, État d'Ohio.

Au cours de ce voyage, les finalistes ont reçu 1000 $ pour un événement de magasinage exclusif au magasin Carhartt de Cincinnati, un sac brodé sur mesure Carhartt Legacy Gear, souper et déjeuner avec les dirigeants de Cintas et Carhartt, un tour du siège de l'entreprise Cintas et l'occasion de rencontrer le Président et Directeur général de Cintas, Todd Schneider, et la Présidente et Directrice Opérationnelle de Carhartt, Linda Hubbard.

À la fin de la cérémonie de remise du grand prix, chaque finaliste a sélectionné une boîte parmi les 12 exposées sur la scène – dont l'une contenait la clé du grand prix : le camion lourd Chevrolet Silverado Édition Carhartt, tout neuf. Après un compte à rebours, les finalistes ont ouvert leurs boîtes tous ensemble ; Rosa avait tiré la boîte gagnante et avait gagné le camion neuf.

Cintas Corporation aide plus d'un million d'entreprises de tous les types et dimensions à se préparer (Ready™) pour ouvrir leurs portes chaque jour avec confiance, en fournissant des produits et des services qui permettent de maintenir les établissements de leurs clients et employés propres, sécurisés et sous leur meilleur jour. Avec des offres qui comprennent des uniformes, tapis, vadrouilles, serviettes, fournitures de toilettes, services d'eau sur le lieu de travail, produits de premiers soins et de sécurité, douches oculaires, formation à la sécurité, extincteurs d'incendie, systèmes d'arrosage et service d'alarme, Cintas aide ses clients à se préparer pour la journée de travail (Ready for the Workday®). L'entreprise est aussi la créatrice du programme Total Clean Program™ – un service unique, le premier de ce type, qui inclut la livraison planifiée de produits de nettoyage essentiels, un lavage hygiéniquement propre et des produits et services d'assainissement et de désinfection. Ayant son siège à Cincinnati, Cintas est une société cotée en bourse, qui figure au classement Fortune 500, cotée au Nasdaq Global Select Market sous le symbole CTAS et faisant partie de l'indice Standard & Poor’s 500 et de l'indice Nasdaq-100.

