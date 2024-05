CION Investment Corporation est une société d'investissement à capital fixe, non diversifiée et gérée en externe. L'objectif d'investissement de la société est de générer un revenu courant et, dans une moindre mesure, une appréciation du capital pour les investisseurs. Son portefeuille se compose principalement d'investissements dans des dettes garanties de premier rang, y compris des prêts de premier rang, des prêts de second rang et des prêts unitranches, et, dans une moindre mesure, des titres garantis, des produits structurés et d'autres titres similaires, des dettes non garanties et des actions de sociétés privées et peu cotées du marché intermédiaire des États-Unis. Le portefeuille d'investissement de la société comprend les soins de santé et les produits pharmaceutiques, les produits chimiques, les plastiques et le caoutchouc, les industries de haute technologie, les boissons, l'alimentation et le tabac, les biens d'équipement, la banque, la finance, l'assurance et l'immobilier, l'aérospatiale et la défense, la construction et le bâtiment, les télécommunications, l'hôtellerie, les jeux et les loisirs, l'automobile, ainsi que les métaux et les mines. Son conseiller en investissement est CION Investment Management, LLC.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds