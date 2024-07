Cipher Mining Inc. est une entreprise technologique. Elle se concentre sur le développement et l'exploitation de centres de données pour l'extraction de bitcoins. La société, par l'intermédiaire de ses filiales, dont Cipher Mining Technologies Inc. exploite quatre centres de données de minage de bitcoins au Texas. Elle développe également un centre de données supplémentaire dans le comté de Winkler, au Texas. Son centre de données d'Odessa (l'installation d'Odessa) est une installation de 207 mégawatts (MW) située à Odessa, au Texas, dont elle est propriétaire à 100 %. L'installation d'Odessa est capable de produire environ 6,4 exahash par seconde (EH/s). Son centre de données d'Alborz (l'installation d'Alborz) est situé près de Happy, au Texas. Son centre de données de Bear (l'installation de Bear) est situé près d'Andrews, au Texas. Son centre de données Chief (l'installation Chief) est également situé près d'Andrews, au Texas. Le centre de données Chief est un centre de données de 10 mégawatts (MW) qui est connecté au réseau électrique local.

Indices liés Russell 2000