Cirata plc, anciennement WANdisco plc, est spécialisée dans l'automatisation du transfert et de l'intégration des données aux plateformes modernes d'analyse en nuage et d'intelligence artificielle (IA), sans temps d'arrêt ni perturbation. La société intègre des ensembles de données de grande valeur à des plateformes en nuage pour l'activation de l'IA et les perspectives analytiques. Ses produits sont Data Migrator, Data Migrator for Azure, Access Control Plus, Gerrit Multisite, Git Multisite et Subversion Multisite Plus. Data Migrator est une solution entièrement automatisée qui déplace les données HDFS sur site, les métadonnées Hive, le système de fichiers local ou les sources de données en nuage vers n'importe quel environnement en nuage ou sur site, même si ces ensembles de données sont en cours de modification. Data Migrator ne nécessite aucune modification des applications ou des opérations commerciales. Access Control Plus adopte une approche basée sur l'équipe pour permettre aux administrateurs de projets de gérer la complexité de la génération de fichiers de configuration d'authentification (AuthN) et d'autorisation (AuthZ) complets et corrects.

Secteur Services et conseils en informatique