Circle Property tiendra une réunion pour le remboursement du capital

Circle Property PLC - Acheteur, développeur et gestionnaire d'actifs de bureaux régionaux basé à Londres au Royaume-Uni - Prévoit de rembourser le capital aux actionnaires par l'émission et le rachat d'actions B. S'attend à ce que le premier remboursement de capital ait lieu en mars pour un minimum de 30 millions de GBP et jusqu'à environ 46 millions de GBP. Estime qu'il s'agit de l'une des manières les plus équitables et les plus efficaces de restituer des liquidités. Note que le retour est soumis à des résolutions lors de son assemblée générale extraordinaire du 15 février. Prévoit de réduire son capital à 4,1 millions de GBP, contre 44,1 millions de GBP, en annulant et en éteignant le capital à hauteur de 1,36 GBP.

Cours actuel de l'action : 219,10 pence

Variation sur 12 mois : +5,3 %.

Par Abby Amoakuh, journaliste d'Alliance News

