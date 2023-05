Les actions de Circle Property bondissent suite à la vente de son dernier actif

(Alliance News) - Circle Property PLC a annoncé jeudi avoir finalisé la vente de son dernier actif, 300 Pavilion Drive à Northampton, en Angleterre, à Portman Finance Group Ltd pour un montant de 2,9 millions de livres sterling.

Circle Property est une société basée à Londres qui achète, développe et gère des actifs de bureaux régionaux au Royaume-Uni. Ses actions ont augmenté de 13 % à 13,00 pence chacune à Londres jeudi après-midi.

Le 300 Pavilion Drive comprend environ 43 577 pieds carrés de bureaux, dont environ 12 875 pieds carrés d'espaces de bureaux rénovés, vacants et disponibles à la location.

Il est partiellement loué à Grant Thornton UK LLP, ALD Automotive Ltd, NAK Consulting Services Ltd et Online Direct Ltd. Le rendement locatif total est d'environ 390 000 GBP par an.

Circle Property a déclaré avoir acquis les bureaux en mai 2009 pour 3,9 millions de livres sterling. Au 30 septembre 2022, il était évalué à 5,5 millions de livres sterling.

Le produit de la cession sera conservé sous forme de liquidités et sera reversé aux actionnaires après ajustement des coûts de résiliation de la société, a déclaré Circle Property.

Par Sophie Rose, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.