MISES À JOUR COMMERCIALES : M&C Saatchi voit son chiffre d'affaires augmenter ; Angus étend son forage.

M&C Saatchi PLC - Agence de publicité basée à Londres - Prévoit un chiffre d'affaires net de 271 millions de GBP en 2022, soit une hausse de 9 % par rapport aux 249 millions de GBP enregistrés en 2021. Attribue la croissance de son chiffre d'affaires à une forte performance dans les spécialités à plus forte croissance de la société et au Royaume-Uni et aux Amériques. Anticipe une hausse de 14 % du bénéfice net avant impôts à 31 millions GBP. Prévoit d'annoncer ses résultats financiers en avril 2023. "2022 a été une autre année record pour M&C Saatchi. Nous sommes restés concentrés sur la livraison pour nos clients, ce qui a entraîné une excellente rétention et de nouveaux gains d'affaires. L'investissement dans de nouvelles capacités et notre expertise spécialisée unique nous positionne bien pour 2023, et au-delà ", déclare le PDG Moray MacLennan.

National Grid PLC - Société multinationale de services publics d'électricité et de gaz basée à Londres - Déclare que National Grid Gas devrait ajouter un engagement de blocage au profit de chaque détenteur d'obligations. Cet engagement empêchera la société d'effectuer certaines distributions au cas où le rapport entre la dette nette et la valeur de l'actif réglementaire dépasserait un pourcentage prédéterminé, qui devrait être fixé à 72,5 %, ajoute-t-il. Cela s'est produit à peu près au moment de la clôture de la vente par National Grid PLC d'une participation de 60 % dans National Grid Gas PLC à un consortium comprenant Macquarie Asset Management et British Columbia Investment Management Corp.

Circle Property PLC - Acheteur, développeur et gestionnaire d'actifs de bureaux régionaux basé à Londres au Royaume-Uni - Échange des contrats pour vendre sa Victory House à Hilla Group Northampton Ltd au prix de vente de 2,8 millions de GBP. S'attend à ce que la vente soit achevée à la mi-mars 2023. Déclare que le produit net de la cession sera détenu en tant que liquidités du groupe et devrait être rendu aux actionnaires par l'émission proposée d'actions B.

TP Group PLC - Société de conseil, de logiciels et d'ingénierie basée à Wincanton, Angleterre - Déclare que le tribunal a sanctionné la prise de contrôle par Science Group PLC. La prise de contrôle sera effective à partir de jeudi.

Tekcapital PLC - Investisseur en propriété intellectuelle basé à Londres - Convertit sa note de prêt en cours de 1,35 million USD en Microsalt Inc pour 2,18 USD par action. Ceci valorise MicroSalt à 20,0 millions USD.

Angus Energy PLC - Société de développement pétrolier et gazier basée à Londres - Déclare que son programme de forage à Saltfleetby sera probablement prolongé d'environ 14 jours en raison de problèmes de forage dans le réservoir westphalien. Déclare qu'elle se prépare à fraiser une nouvelle fenêtre dans le tubage de 7 pouces, à environ 100 mètres au-dessus de la profondeur actuelle du tubage d'environ 2 400 mètres. Les opérations de fraisage de la fenêtre devraient commencer mercredi. Nomination de Richard Herbert en tant que directeur non exécutif avec effet immédiat. "Richard apporte une vaste et profonde expérience dans le secteur du pétrole et du gaz et en particulier de la gestion de l'environnement difficile du forage onshore au Royaume-Uni. Le conseil d'administration d'Angus est considérablement renforcé par sa présence et nous sommes impatients de travailler avec lui", commente George Lucan, directeur général.

Amaroq Minerals Ltd - Société de développement minier axée sur le Groenland - Confirme la minéralisation de cuivre à travers le projet Kobberminebugt au Groenland avec le potentiel de tonnages importants en profondeur ou le long de la grève. "La nature à haute teneur de Kobberminebugt n'est pas surprenante étant donné l'exploitation minière historique à petite échelle dans la région, et notre équipe travaille maintenant étroitement pour identifier les extensions et les corps minéralisés supplémentaires afin de construire une grande cible d'exploration grâce à notre futur programme de terrain. J'ai hâte de présenter d'autres résultats positifs à ce sujet dans un avenir proche", commente le directeur général Eldur Olafsson.

Anglo Asian Mining PLC - Producteur d'or, de cuivre et d'argent basé à Londres et concentré sur l'Azerbaïdjan - Confirme une extension de la minéralisation signalée par les forages précédents avec des intercepts allant jusqu'à 68 mètres de minéralisation continue d'or et de cuivre dans son gisement Gilar. "Gilar continue de livrer des teneurs exceptionnellement bonnes en or et en cuivre sur des épaisseurs significatives de minéralisation. Cela va clairement augmenter les ressources minérales du gisement. La découverte d'or libre à Gilar impliquera d'ajuster notre approche du traitement du gisement, avec des essais métallurgiques préliminaires prévus pour optimiser la récupération des métaux. L'équipe est très enthousiaste à l'idée de faire progresser ce projet à un rythme soutenu et de commencer la production", commente le vice-président Stephen Westhead.

CPPGroup PLC - société basée à Leeds, qui fournit des produits et services aux clients des services financiers - prend note de la récente hausse du cours de l'action de la société et confirme qu'elle ne connaît aucune raison à cette hausse.

CyanConnode Holdings PLC - Concepteur et développeur de réseaux maillés intelligents à radiofréquence à bande étroite, basé à Cambridge, Angleterre - Lève 5,3 millions GBP, avant frais, par le placement de 30,9 millions de nouvelles actions à un prix d'émission de 17 pence par action. "Nous avons récemment annoncé une commande d'environ 1 million d'unités, portant les commandes remportées au cours de cet exercice à 2,3 millions d'unités. Cela montre une croissance significative par rapport à l'année précédente où nous avions remporté des commandes pour un total de 1,3 million d'unités pour toutes les années avant le 31 mars 2022. Il y a actuellement des appels d'offres en Inde pour plus de 100 millions d'unités. Les fonds levés par ce placement nous permettront de maintenir notre élan et de remporter certaines des grandes opportunités qui se présentent à nous en ce moment. Au nom du conseil d'administration, je tiens à remercier tous les actionnaires qui ont participé à cette levée de fonds pour leur soutien continu", commente le président exécutif John Cronin.

Eurasia Mining PLC - Société d'exploration minière et minérale axée sur la Russie - Prend note de la récente hausse du cours de l'action et de la spéculation concernant sa licence Nyud. Note que la licence d'exploration Nyud a été accordée à OOO Monchegorskoye à la mi-décembre. Elle a été créée et appartient à Rosgeo. Le permis d'exploration Nyud est adjacent au permis d'exploitation minière de la société à Monchegorsk, dans la péninsule de Kola, en Russie. Says OOO a été créé pour construire une coentreprise afin de développer le projet Nyud avec la filiale à 100% d'Eurasia, Yuksporskaya Mining Co, suite à un accord entre Rosgeo et Eurasia en mars 2021.

Smiths News PLC - Grossiste en journaux et magazines basé à Swindon - Signale que 21% de ses actionnaires ont voté contre la résolution 13 visant à donner au conseil d'administration l'autorisation de faire des dons politiques jusqu'à 50 000 GBP. Ajoute que 17% de ses actionnaires ont voté contre la résolution 17 visant à donner au conseil d'administration le pouvoir de convoquer des assemblées générales autres que l'assemblée générale annuelle avec un préavis de 14 jours francs.

