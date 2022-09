C'est très agréable d'être de retour au Royaume-Uni", déclare la reine Meghan lors d'un sommet.

Le discours est intervenu une semaine après la publication d'une interview avec le magazine The Cut dans laquelle elle a de nouveau émis des critiques sur la façon dont elle et Harry avaient été traités par la famille royale, ce qui a provoqué des remous dans les journaux britanniques.

"C'est très agréable d'être de retour au Royaume-Uni", a déclaré Meghan dans le discours principal du sommet One Young World à Manchester, dans le nord de l'Angleterre, auquel Harry, petit-fils de la reine Elizabeth, a également assisté.

"Vous êtes l'avenir, mais je voudrais ajouter à cela que vous êtes aussi le présent. C'est vous qui êtes à l'origine des changements positifs et nécessaires dans le monde entier, en ce moment même."

Meghan a raconté sa première expérience au sommet en 2014, lorsqu'elle a été invitée à être conseillère à One Young World.

"Je suis ravie que mon mari puisse se joindre à moi ici cette fois-ci", a-t-elle déclaré, s'attirant les acclamations du public. "Se retrouver ici sur le sol britannique avec lui à mes côtés donne l'impression que la boucle est bouclée."

Harry et Meghan ont quitté leurs fonctions royales il y a plus de deux ans, et n'ont fait leur première apparition publique en Grande-Bretagne depuis lors qu'en juin, dans le cadre des célébrations du jubilé de platine d'Elizabeth.

Ils continuent cependant à attirer l'attention des médias, notamment en raison de la relation tendue entre Harry et son frère aîné, le prince William, et son père, le prince Charles, l'héritier du trône.

Selon les journaux britanniques, il n'est pas prévu que Harry voie William pendant son voyage, ce qui indique que les frères et sœurs n'ont pas encore réussi à régler leurs différends. Et ce, bien que Harry et Meghan restent dans leur ancienne maison près du château de Windsor, à un jet de pierre du cottage dans lequel William et sa famille ont déménagé le mois dernier, selon les journaux.

Harry s'est également engagé dans une querelle juridique avec le gouvernement britannique au sujet de sa sécurité. En juillet, il a obtenu l'autorisation de contester la décision de lui refuser, ainsi qu'à sa famille, une protection policière lorsqu'ils étaient en Grande-Bretagne, même s'il la payait lui-même.

Harry et Meghan ont fait appel à une équipe de sécurité privée depuis leur déménagement en Californie, où ils vivent avec leurs deux jeunes enfants.

Après l'événement à Manchester, le couple doit assister à un événement en Allemagne mardi pour marquer un an avant les Jeux Invictus de 2023 pour les vétérans blessés, et à une cérémonie de remise de prix pour les enfants gravement malades à Londres jeudi.