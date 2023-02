Cercle, le port méditerranéen choisit les services communautaires du port

(Alliance News) - Circle Spa a annoncé mardi que l'offre 'Port Community Services' a été sélectionnée par un grand port méditerranéen.

Cette commande, d'une durée de quatre ans et d'une valeur de plus de 290.000 euros, s'ajoute à deux autres obtenues en janvier et destinées à des acteurs internationaux de premier plan dans le domaine de la logistique portuaire, "un marché sur lequel Circle exploite de manière significative son expérience", a expliqué la société dans une note.

Mardi, Circle a clôturé dans le rouge de 0,7 pour cent à 4,08 euros par action.

Par Claudia Cavaliere, journaliste d'Alliance News

