Circle Group, augmente la valeur de sa production de 17 % en 2022

(Alliance News) - Circle Spa a annoncé mercredi que son conseil d'administration a approuvé certains chiffres pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, faisant état d'une valeur de production consolidée de 10,9 millions d'euros, en hausse de 17% par rapport à 9,3 millions d'euros en 2021.

La société a également signalé l'augmentation des produits logiciels propriétaires également offerts comme SaaS (Software as a Service) sur une plate-forme cloud, qui est de 25%.

Les services fédérés Milos affichent une augmentation de plus de 101%.

Enfin, la valeur de la production de la société mère Circle est de 5,2 millions d'euros contre 4,1 millions d'euros et en hausse de 26% par rapport à 2021.

Luca Abatello, président-directeur général de Circle, commente : " Aussi articulée soit-elle, l'année 2022 a été très satisfaisante pour Circle. La croissance du groupe s'est poursuivie le long des deux lignes nodales que sont le développement de produits logiciels propriétaires et les projets innovants ; en outre, une contribution fondamentale a été apportée par les services fédérés Milos, base du plan d'affaires Connect for Agile Growth. Sur le front européen, nous avons achevé l'intégration de Magellan Circle et signé un nombre record de projets depuis que nous opérons, pour un montant de plus de 3,5 millions d'euros. A cela s'ajoutent d'excellentes perspectives : les nombreux contrats signés entre la fin de l'année et le début de l'année 2023, toujours grâce au Plan Transition 4.0, jettent les bases d'une année 2023 encore en forte croissance. Nous entrons en effet au cœur des plans Next Generation EU et Transition énergétique, qui connaîtront leur apogée au second semestre 2023, puis au cours des deux années 2024-2025."

Mercredi, Circle a clôturé dans le rouge de 0,5 pour cent à 4,15 euros par action.

