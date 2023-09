Circle SpA est une société italienne qui fournit des services de conseil en processus et en gestion, des solutions technologiques et des solutions de marketing numérique. Elle opère dans trois secteurs d'activité : Milos et Supply Chain, Specialized Marketing and Connecting EU (Union Européenne). La zone Milos et Supply Chain est exploitée par Milos, une solution modulaire pour la chaîne logistique-intermodale pour le transport et les opérations logistiques des terminaux intérieurs et portuaires, des chargeurs et des autorités portuaires. Milos peut être intégré à d'autres systèmes. Le secteur du marketing spécialisé exploite un système d'outils pour le marchandisage visuel, la communication numérique multicanaux et l'image numérique coordonnée, entre autres. L'espace Connecting EU se concentre sur l'exploitation des fonds européens pour soutenir le développement de la clientèle. La Société est active en Europe et au Moyen-Orient.