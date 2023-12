(Alliance News) - Circle Spa a fait savoir jeudi que Progetto Adele Srl, une filiale détenue à 100 %, changera de raison sociale pour devenir Next Freight Srl à compter du 1er janvier 2024.

"Progetto Adele change de peau pour accompagner les transitaires et les commissionnaires de transport du futur sur cette voie évolutive, sanctionnant la fin de la saisie des données grâce à la mise sur le marché de la version 10.2 de la suite MasterSPED et à l'achèvement de l'intégration des Federated Services de Circle Group pour la gestion automatisée de la logistique, de la douane et du transport de marchandises", a indiqué la société dans une note.

Grâce à ces importantes innovations, les opérateurs peuvent trouver pré-insérées dans le produit - sans avoir à saisir manuellement ce qu'ils reçoivent encore trop souvent par e-mail - plus de 90 % des informations qu'ils reçoivent de leurs clients et fournisseurs, et ainsi mieux s'occuper des services de fidélisation et d'autres activités à valeur ajoutée.

En outre, des fonctions avancées de Business Intelligence, des tableaux de bord opérationnels et douaniers, ainsi que des fonctionnalités avancées de suivi et de traçabilité sont disponibles pour prévenir les problèmes et suggérer des solutions. MasterSPED® est intégré à la plateforme numérique collaborative ACCUDIRE pour la numérisation et le partage de l'e-CMR en temps réel, ainsi qu'à toutes les autres évolutions douanières, dont d'autres seront annoncées d'ici la fin du mois de janvier.

Enfin, Next Freight fera l'objet d'un renforcement de capital par transfert de réserves au capital, opération déjà mise à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire de Next Freight déjà convoquée pour le 24 avril 2024 et qui soutiendra encore davantage le développement de l'entreprise et de ses logiciels propriétaires.

L'action Circle a clôturé dans le vert jeudi, en hausse de 3,0 %, à 6,85 euros par action.

